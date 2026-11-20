큰사진보기 ▲보성 봉천마을 소나무 숲. 천인정과 별신당이 한데 어우러져 있다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲보성 봉천마을 풍경. 천인정 뒤편, 소나무 숲에서 본 모습이다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲보성 별신당. 1897년 지어졌다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲별신당에 놓인 양근석. 윗단에 5개, 아래에 2개가 놓여 있다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

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큰사진보기 ▲보성 천인정. 1788년 광주이씨 문중에서 지었다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲보성 금남고택. 천인정과 별신당을 품은 소나무 숲에서 내려다본 모습이다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲보성 금남고택. 보성에서 대를 이어온 광주이씨 고택이다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲광주이씨 금남고택. 보성군 복내면 봉천마을에 있다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲보성 봉천리 오층석탑. 기단에 단아한 승려 모습이 새겨져 있다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲이병찬 지사 동상. 보성 봉천마을 앞 도로변에 세워져 있다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲길손의 발걸음을 붙잡는 봉천마을 벽그림. 보성이 삼베의 고장임을 알려준다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲겨울 채비로 마련한 무청. 금남고택에 걸린 모습이다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲보성 봉천마을 풍경. 운동기구도 보인다. 천인정에서 본 모습이다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 전남일보에도 실립니다.

저만치 언덕 위 풍경이 시선을 붙잡는다. 지난 18일 나도 모르게 주암호반을 벗어나 마을의 조붓한 길을 지나 언덕 위로 향한다. 수백 년 세월을 고스란히 품은 노송이 반긴다. 밖에서 보이지 않는 비밀의 소나무 동산이다.우람한 송림 사이로 보이는 정자가 단아하다. 묘한 신비감을 풍기는 작은 당집도 나란히 서 있다. 소나무 동산 아래로는 고택이 고즈넉하게 자리하고 있다. 옛 양반 가문의 품격이 묻어나는 집이다. 역사와 자연이 어우러진 한 폭의 풍경화다. 시간이 멈춘 것만 같다.전남광주특별시 보성군 복내면 봉천마을에 속하는 당뫼공원이다. 봉천마을은 단순한 시골 마을이 아니다. 고려시대 절집 흔적도 남아 있다. 100년 넘은 민속신앙까지 살아 숨 쉬는 곳이다. 주암호반에 숨겨진 보석 같은 역사문화 마을이다.언덕 위에서 먼저 시선을 끄는 건 기와 지붕의 별신당(別神堂)과 천인정(千仞亭)이다. 별신당은 1897년 지어졌다. 지은 지 130여 년 됐다. 구한말 혼란기에 마을의 안녕과 평화를 기원하며 세워졌음을 짐작할 수 있다.당집이 품은 진짜 이야기는 내부에 있다. 당집 안에 한지로 곱게 감싼 7개의 돌이 있다. 남근을 닮은 양근석이다. 윗단에 5개, 아래에 2개가 놓여 있다. 칠성님을 상징한다. 돌을 신체로 믿고 모시는 드문 사례다.예부터 양근석은 아이를 갖지 못한 여인들이 공을 들이는 상징물이었다. 양근석의 귀두 부분을 깎아 먹으면 아들을 낳는다는 전설이 전해진다. 돌이 수난을 겪은 이유다. 여러 차례 도둑을 맞고, 다시 채워지는 곡절을 겪었다.마을사람들은 당산과 별신당에서 제를 지냈다. 해마다 정월대보름에 마을의 안녕과 풍년을 빌었다. 유교와 민속신앙이 버무려진 제의다.별신당 바로 옆에 정자가 있다. 천인정은 1788년 광주이씨 문중에서 지었다. 선비들이 모여 변치않는 우국충절을 다짐하고 시문을 즐긴 공간이다. 정자에 걸린 기문과 시문이 당시의 학문적 깊이를 보여준다.천인정에도 서늘한 역사의 비밀이 숨어 있다. 일제강점 때 마을에 사금을 캐는 사람들이 몰려들었다. 정자 자리가 인근에서 보기 드문 명당 터라는 소문도 퍼졌다. 일본인들이 여기에 신사를 지으려고 했다.이를 눈치챈 마을 유림들이 서둘러 정자를 지었다. 일본인들이 신사를 지으려 했던 그 자리에 선수를 쳤다. 천인정을 통해 일본인의 신사 건립을 저지한 셈이다. 현명한 반대이자, 통쾌한 저지 운동이었다.봉천마을의 깊이는 여기서 그치지 않는다. 소나무 동산 아래 금남고택(琴南古宅)은 전통 한옥의 구조와 양반 가문의 생활과 문화를 고스란히 보여준다. 보성에서 400여 년간 대를 이어 살아온 광주이씨의 유산이다.고택은 근대기에 광주이씨의 경제력을 바탕으로 지어졌다. 전통적인 분산형 건물 배치, 일자형 구조, 안채와 사랑채, 곡간채, 문간채 등 남도 가옥의 특징을 보여준다. 근대 건축 양식도 더해진 공간 배치가 돋보인다.자연석을 그대로 쌓은 주춧돌과 굵고 소박한 대들보에서 전통 건축 특유의 자연미가 묻어난다. 오랜 세월을 견뎌낸 처마 끝과 마당은 품격 있는 삶의 흔적을 전해준다. 한동안 방치됐던 집을 몇 년째 정비하고 있다.마을 밭 가운데에 봉천리 오층석탑도 있다. 고려 전기에 세워졌다. 옛날에 봉갑사 말사이자 큰 사찰인 '오동사'가 있던 터로 전해진다. 고려 현종 때인 1016년 오동사를 지으면서 세운 것으로 전한다. 2층 기단 위에 5층의 탑신을 쌓아 올렸다.기단 한쪽 면에 단아한 승려 모습이 새겨진 것도 흥미롭다. 안정된 비례는 1000년 세월을 뛰어넘어 옛 불교문화를 생생하게 증언한다. '보물'로 지정돼 있다. 화려했던 절집은 사라졌지만, 덩그러니 남은 석탑에서 옛 절집을 그려본다.마을 앞 도로변에 우재 이병찬 동상도 있다. 이병찬은 군자금을 모아 임시정부에 보내고, 지방에서 비밀조직을 만들었다. 1915년엔 대한광복회에 참여하고, 전라도 지부장에 선임됐다. 일제 관료와 친일 모리배 주살(誅殺), 일제기관 파괴 등을 통해 국권 회복에 앞장섰다. 이 지사는 대전 현충원에 모셔져 있다.봉천마을은 '생거봉천(生居鳳川)'으로 통했다. 누구라도 살고 싶어 하는 동네였다. 사직신을 모시는 당집이 있었다고 '당촌'으로도 불렸다. 한때 300가구 넘게 살았다. 마을은 문씨와 송씨가 들어와 살면서 형성됐다. 광주이씨 이중원이 들어온 뒤 자작일촌을 이뤘다. 그러나 주암댐이 건설되면서 많은 사람들이 떠나고, 농지도 물에 잠겼다.역사의 향기를 뒤로하고 천인정 앞에 다시 섰다. 눈앞으로 펼쳐지는 자연의 파노라마가 환상경이다. 정자 앞에 설치된 운동기구를 벗삼아 몸을 풀며 절경을 내려다본다. 일상의 피로와 근심이 금세 날아간다.마을에 봄이 오면 주암호반은 또 한 번 변신한다. 호반 도로를 따라 활짝 피는 벚꽃이 장관을 이룬다. 복내에서 보성 방면으로 이어지는 메타세쿼이아 가로수 길도 이국적인 경관을 뽐낸다. 누구라도 마음 빼앗기지 않을 수 없다.보성 봉천은 불교의 흔적, 선비의 지조, 민속신앙의 숨결, 그리고 주암호 비경이 다채롭게 버무려져 있다. 역사와 문화, 자연이 더불어 유혹하는 매혹적인 호반 마을이다.