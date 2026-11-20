큰사진보기 ▲그린란드를 포괄하는 도널드 트럼프 미국 대통령과의 안보 협정 비준에 관한 회의가 덴마크 코펜하겐에 있는 덴마크 의회에서 열렸다. 2026.11.19 ⓒ 로이터=연합뉴스 관련사진보기

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도널드 트럼프 미국 대통령이 북극권 요충지인 그린란드 매입 의사를 밝히며 압박을 이어온 가운데, 덴마크 의회(폴케팅)가 19일(현지시간) 미국과 그린란드 간 새로운 방위·안보 협정을 만장일치로 최종 승인했다.< AP통신 >, <로이터통신>, 현지 영자지 <코펜하겐포스트>와 덴마크 의회 발표에 따르면 이번 협정은 이날 본회의 2차 독회 표결에서 찬성 109표, 반대 0표로 가결됐다. 전체 179석 중 109명이 표결에 참여해 전원 찬성표를 던졌다. 앞서 지난 3일 그린란드 자치의회(이나트시사르투트)가 찬성 16표, 반대 0표, 기권 7표로 먼저 협정을 승인한 데 이어 덴마크 의회까지 비준 절차를 마무리함에 따라, 덴마크 정부는 미국 측에 양 의회의 동의 사실을 외교 각서로 공식 통보할 수 있게 됐다. 공식 통보가 이뤄지면 비준 절차가 완료돼 협정은 법적 구속력을 갖게 된다.이번 3자 협정은 트럼프 대통령과 메테 프레데릭센 덴마크 총리, 옌스-프레데릭 닐센 그린란드 총리가 지난 9월 22일 미국 뉴욕에서 체결한 것으로, 별도의 종료 시한이 없는 무기한 성격이며 1951년 미국과 덴마크가 맺은 기존 그린란드 방위 협정을 개정·보완하는 내용을 담고 있다. 덴마크 헌법 제19조에 따라 협정 발효를 위해서는 양 의회의 동의가 필수적이었으며, 미국의 경우 트럼프 대통령이 상원의 별도 승인 없이 행정협정 형태로 체결 권한을 행사했다.새 협정에 따라 미국은 북서부 기존 피투피크 우주기지(옛 툴레 공군기지)의 작전을 현대화·확장하는 것 외에도 그린란드 남부 나르사르수아크와 동부 메스테르스비그 등 2곳에 새로운 '방위 구역'을 설치하고 미군 주둔 규모를 확대할 수 있게 됐다. 또한 추가 방위 구역 설정 및 군사 작전 강화와 함께 미국의 차세대 미사일 방어망인 '골든 돔'(Golden Dome) 배치 허용, 그린란드 영토 및 영해에 대한 자유로운 상공·육상·해저 접근권도 포함됐다.다만 덴마크·그린란드 의회의 승인이 미국이 신규 군사 시설을 일방적으로 건설할 수 있다는 의미는 아니며, 각 방위 구역의 구체적인 운영 조건은 덴마크·그린란드·미국 3자 간 협상을 거쳐야 한다고 <코펜하겐포스트>는 전했다.협정문은 덴마크 왕국의 주권과 영토 보전을 재확인하고 국제법상 그린란드 주민의 자결권을 명시하면서도, 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국만이 그린란드에 유·무인 군사 시설을 설치할 수 있도록 못 박았다. 아울러 나토 및 유럽연합(EU), 나토 파트너국이 아닌 국가나 해당 국가 투자자가 그린란드의 민감한 분야에서 상당한 영향력을 행사하는 것을 제한해 러시아와 중국 등 적대국의 군사적 진출과 투자를 차단했다. 향후 그린란드가 독립을 선택하더라도 나토에 가입하는 조건으로 협정 효력은 계속 유지된다.덴마크 의회에서는 반대 없이 통과됐지만, 그린란드 내부에서는 진통과 논란이 이어졌다. 그린란드 야당 날레라크는 협정에 따른 직접적인 재정적 이익이 부족하다며 반발하고 국민투표 부의를 요구했다. 앞서 그린란드 의회는 날레라크당을 기밀 정보 유출 의혹으로 경찰에 고발했으며, 이에 맞서 날레라크당이 무테 B. 에게데 외교장관에 대한 불신임안을 제출했으나 부결됐다.표결 직후 미국과 덴마크, 그린란드 지도부는 일제히 환영의 뜻을 밝혔다.마코 루비오 미 국무장관은 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 "오늘 덴마크 의회가 그린란드 협정을 비준함으로써 우리 모두는 더 안전하고, 더 강해지며, 더 굳건한 안보를 누리게 될 것"이라며 "이번 협정은 미국-덴마크-그린란드 방위 파트너십을 현대화하고 미국과 나토 동맹국들의 국가 안보를 강화한다. 앞으로 더 많은 협력이 이어지기를 기대한다"고 평가했다. 케네스 하워리 주덴마크 미국 대사 역시 엑스를 통해 덴마크 의회의 압도적 비준 지지를 환영하며 "미래 안보 도전에 맞서 파트너십을 현대화하고 미국과 그린란드를 포함한 덴마크 왕국 그리고 나토 전체의 안보를 강화하는 엄청난 성과"라고 밝혔다.프레데릭센 덴마크 총리는 페이스북을 통해 "오늘은 뜻깊은 날"이라며 "결코 쉽지 않은 과정이었지만 그린란드와 덴마크가 함께 힘을 합쳐 그린란드와 덴마크 왕국, 미국은 물론 나토와 유럽 모두에게 이로운 협정을 끌어냈다"고 평가했다. 이어 "이번 협정은 덴마크 왕국의 주권과 영토 보전, 그리고 그린란드인의 자결권을 존중한다"며 "오랜 시간 힘겨운 시간을 견뎌낸 그린란드 주민들에게 따뜻한 마음을 전하며, 오늘은 무엇보다 여러분의 날"이라고 위로했다. 또한 닐센 그린란드 총리의 리더십과 유럽 동맹국들의 지지에 감사를 표한 뒤 "1년 전보다 훨씬 나은 위치에 서게 됐지만 안주할 수는 없다. 왕국과 유럽, 나토, 유럽연합(EU) 안에서 서로 더욱 의지하며 나아가야 한다"고 강조했다.닐센 그린란드 총리도 페이스북에서 "우리나라에 중요하고 기쁜 날"이라며 "그린란드인이 권리를 굳건히 지키면서도 대화와 협력을 통해 해법을 찾을 수 있음을 입증했다. 그린란드의 미래는 우리 스스로 결정해야 하며 우리나라는 존중받아야 한다"고 밝혔다. 이어 "폴케팅의 모든 정당이 찬성했고 자치의회에서는 날레라크당만 표결에 불참한 폭넓은 정치적 지지를 기쁘게 생각한다"며 "불확실성이 가장 컸던 때와 비교하면 오늘 우리는 전혀 다른 위치에 서 있다"고 덧붙였다.트럼프 대통령은 지난 9월 협정 서명 당시 "이번 합의는 그린란드의 안보 및 기타 모든 필요 사항에 대한 영구적인 통제권을 미국에 부여해 북대륙 방위를 위한 완전한 능력을 보장한다"며 "미국의 승인 없이는 어떠한 적대국도 그린란드에 기지를 두거나 군사력을 주둔시키고, 민감한 투자를 진행할 수 없다"고 강조한 바 있다. 백악관은 이번 협정이 미 납세자의 추가 재정 부담 없이 북극 안보 이익을 영구 보장하는 성과라고 홍보했다.그동안 트럼프 행정부는 중국과 러시아의 북극권 위협을 거론하며 광물 자원이 풍부한 그린란드를 미국이 직접 인수해야 한다고 압박해 왔다. 특히 지난 1월 트럼프 대통령이 그린란드 확보를 위해 군사력이나 경제력을 배제하지 않겠다는 뜻을 내비치면서 나토 내부에 외교적 위기가 촉발됐고, 덴마크와 그린란드 당국은 물론 나토 및 EU 동맹국들의 거센 반발을 샀다.라르스 뢰케 라스무센 덴마크 외무장관은 "이번 협정이 영토 문제를 둘러싼 모든 불확실성을 제거했다"면서도 미국과의 신뢰 회복이 필요하다는 점을 지적했으며, "이제 미국 측이 두 방위 구역의 목적과 세부 운영 방안을 보다 구체화하기 시작할 것으로 기대한다"고 말했다.그린란드 출신 나야 나타니엘센 의원 역시 "지난 2년은 그린란드 주민들에게 정말 힘든 시간이었고 우리 삶의 모든 영역에 영향을 미쳤다"며 서방 동맹 내부의 상처를 딛고 이번 협정이 대화의 물꼬를 트길 바란다고 밝혔다.