큰사진보기 ▲2027학년도 대학수학능력시험이 실시된 19일 서울 용산구 용산고등학교에서 수험생들이 시험을 준비하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲2027학년도 대학수학능력시험이 실시된 19일 서울 용산구 용산고등학교에서 수험생들이 시험을 준비하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 인공지능(AI)과 첨단 전자기기를 활용한 부정행위 우려 속에 19일 치러졌다.한국 정부가 안경과 옷 단추를 검사하고 재난 문자까지 발송하는 등 이례적인 대응에 나선 가운데 외신은 한국의 치열한 입시 경쟁뿐 아니라 AI 기술의 발전이 시험 제도의 공정성과 신뢰성에 던지는 새로운 도전을 집중적으로 조명했다.AP통신은 "부정행위를 근절하기 위해 시험 감독관 규모를 크게 늘렸고, 모든 수험생의 안경을 검사하고 옷 단추에 스티커를 붙였다"라며 "정부는 부정행위 신고자에게 포상금까지 걸었다"라고 전했다.이어 "한국은 학업 경쟁이 매우 치열한 나라"라며 "취업, 사회적 지위, 심지어 결혼까지도 어느 학교를 나왔는지에 따라 좌우되는 경우가 많다"라고 설명했다.뉴욕타임스(NYT)는 이날 오전 8시 30분 자연재해나 전시 상황에서나 쓰이는 경보음이 전국의 모든 휴대전화에서 울렸고, 이를 통해 시험장에서 휴대전화를 소지한 수험생 22명을 더 적발했다면서 오후에도 두 차례 더 경보음이 울렸다고 보도했다.한 수험생은 "(시험을 보면서) 언제 경보음이 올릴지 몰라 너무 불안했다"라며 "마치 시한폭탄 같았다"라고 말했다.NYT는 "8시간 동안 치러지는 수능은 악명 높을 정도로 힘들고, 한국의 입시학원 문화를 낳았다"라며 "작년에는 영어 시험이 너무 어려워 관련 당국자가 사과하고 사퇴까지 했는데 올해는 수험생들이 AI 도구로 부정행위를 하지 않을지 걱정했다"라고 전했다.이번 사태는 올해 실시된 국가공인 세무사 시험에서 최고 득점을 기록한 응시자가 AI와 전자기기를 이용해 부정행위를 했다고 자백하면서 본격화됐다.AFP통신은 "50만 명의 수험생이 힘겨운 시험을 치르는 가운데, 한국 정부가 AI를 이용한 부정행위와의 총력전(all-out battle)에 나섰다"라고 강조했다.그러면서 "이 사건으로 로스쿨 입학시험이나 전문 자격증 시험을 포함한 다른 중요한 시험에서도 부정행위가 발생했을 가능성에 대한 의혹이 증폭되고 있다"라고 전했다.로이터통신은 "수험생들이 어려운 시험 문제를 푸는 것뿐만 아니라, 부정행위자로 보이지 않도록 조심해야 하는 압박감을 느꼈다"라며 시험 관리 당국의 준비 부족과 어설픈 대응이 수험생들에게 부담을 전가했다고 지적했다.한 수험생은 "원래 단추가 달린 옷을 입으려고 했지만, 부정행위를 한다는 의심을 받을기 싫어서 티셔츠를 입었다"라며 "시험을 아예 연기하고 제대로 된 계획을 세우는 것이 더 나았을 수도 있다"라고 말했다.로이터통신은 AI 부정행위 의혹이 제기된 법학적성시험(LEET·리트) 만점이 남성이 수능 풀이를 생중계하겠다고 공언했다가 현장에 나타나지 않고 숨진 채로 발견됐다는 소식을 전하며 "사태가 비극적으로 흘러갔다"라고 전했다.그러면서 최근 발생한 일련의 부정행위 의혹들로 한국의 시험 중심 교육 시스템에 대한 신뢰가 위기에 처했다고 진단했다.