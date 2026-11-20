큰사진보기 ▲지난 14일 독일 울름 성 미하엘 교회에서 열린 '2026 충남 청년예술인 글로벌 예술교류 프로젝트' 공연에서 한국과 독일의 음악인들이 '아리랑 환상곡' 무대를 선보이고 있다. 이날 관객들의 앙코르 요청으로 곡이 다시 연주됐으며, 일부 관객은 아리랑을 따라 불렀다. ⓒ 충남문화관광재단 관련사진보기

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큰사진보기 ▲독일 현지 공연을 앞두고 판소리 소리꾼 권도연이 피아노, 플루트, 장구 연주자들과 함께 '인생백년'을 합주하고 있다. 한국과 독일의 연주자들은 제한된 연습 시간 속에서 호흡을 맞추며 공연을 준비했다. ⓒ 충남문화관광재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲독일 현지 공연을 앞두고 한국과 독일의 연주자들이 '사랑가' 합주 연습을 진행하고 있다. 지휘자의 지휘에 맞춰 판소리 소리꾼 권도연과 앙상블 연주자들이 호흡을 맞추고 있다. ⓒ 충남문화관광재단 관련사진보기

▲'2026 충남 청년예술인 글로벌 예술교류 프로젝트'에서 아리랑 환상곡을 선보이고 있다. 충남문화관광재단 관련영상보기

큰사진보기 ▲지난 14일 독일 울름 성 미하엘 교회에서 열린 '2026 충남 청년예술인 글로벌 예술교류 프로젝트' 공연을 마친 한국과 독일의 출연진이 함께 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 충남문화관광재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲'2026 충남 청년예술인 글로벌 예술교류 프로젝트'에 참가한 충남 청년예술인들이 독일 바이로이트 축제극장을 견학한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 참가자들은 이번 일정에서 현지 공연예술 시설을 둘러보고 독일의 예술 활동 환경을 살펴봤다. ⓒ 충남문화관광재단 관련사진보기

"고향의 관객들과 가까이 소통할 수 있다는 점은 큰 보람이지만, 수도권에 비해 공연 기회나 지원사업, 예술인 간 교류의 기회가 상대적으로 부족하다는 점은 아쉬워요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남도청에도 실립니다.

2012년 유네스코 인류무형문화유산에 등재된 아리랑이 올해 방탄소년단(BTS)의 동명 앨범으로 다시 세계의 주목을 받았다. 세계적인 대중음악 무대에서 아리랑이라는 이름이 화제가 된 가운데, 독일의 한 교회에서도 한국의 아리랑이 울려 퍼졌다.지난 14일 독일 울름의 성 미하엘 교회(St. Michael zu den Wengen). 한국과 독일 연주자들이 함께한 '아리랑 환상곡'이 끝나자 객석에서 앙코르 요청이 나왔다. 다시 시작된 연주에 일부 관객은 아리랑을 따라 불렀다. 눈물을 훔치는 관객도 있었다.이날 공연은 '2026 충남 청년예술인 글로벌 예술교류 프로젝트'의 하나로 마련됐다. 충남 청년예술인 27명과 독일 현지 연주자 12명 등 모두 39명의 음악인이 참여해 서로 다른 음악적 전통을 하나의 무대에서 선보였다.충남문화관광재단과 KANE(유럽한국예술인연합회)이 마련한 이번 프로젝트는 11월 9일부터 16일까지 독일에서 진행됐다. 참가자들은 합동 공연뿐 아니라 현지 예술기관 탐방과 음악인 교류에도 참여했다.이번 공연에는 소프라노 전지현·정은희, 판소리 권도연, 가야금 김희원, 피리 박준한을 비롯해 바이올린, 비올라, 첼로, 플루트, 클라리넷, 오보에, 타악기 등 다양한 분야의 연주자들이 참여했다.전체 12개 순서로 구성된 공연에서는 한국 전통음악과 서양음악의 협연도 선보였다.9번째 순서인 '인생백년'에서는 서산 출신 권도연 소리꾼이 독일 현지 피아노 연주자 타마라 가이스너(Tamara Geißner), 한국 플루트 연주자 김종웅, 장구 연주자 김희원과 호흡을 맞췄다.'인생백년'은 권도연이 대학교 졸업연주회를 위해 직접 편곡했던 곡이다. 당초 북 반주에 맞춰 판소리 한 대목을 부를 계획이었지만, 현지에서 고수를 구하기 어려워 서양악기와 협연할 수 있는 곡으로 변경했다.미리 준비한 오선보 덕분에 각자 연습은 가능했지만, 독일 연주자와는 현지에서 정해진 시간에만 합주할 수 있었다. 언어가 통하지 않는 상황에서는 통역사의 도움을 받았고, 음악적인 표현은 눈빛과 몸짓으로 전달했다. 연습실 사용 시간이 제한돼 합주를 녹음하거나 촬영해 개인 연습에 활용하기도 했다.권도연은 "연주자끼리는 눈빛과 몸짓으로 곡의 느낌을 전달하며 소통했던 순간이 특히 기억에 남는다"며 "서로의 음악에 귀 기울이며 하나의 무대를 완성해 가는 과정이 특별했다"고 말했다.11번째 순서인 '사랑가' 역시 한국과 독일 연주자들이 함께한 앙상블 무대였다. 익숙한 판소리가 서양음악에 맞춰 새롭게 편곡되면서 음계와 음악적 흐름이 달라졌고, 이를 조율하기 위한 연습이 이어졌다.공연의 마지막 순서인 '아리랑 환상곡'에는 한국과 독일의 전체 출연진이 함께했다. 판소리와 성악, 여러 악기가 어우러진 무대였다.권도연은 소프라노 성악가들과 함께한 이 무대에서 아리랑에 담긴 한국적인 정서와 한(恨)을 전달하는 데 집중했다고 한다.그는 "공연 중 눈물을 훔치시는 외국인 관객분들을 보며 저 역시 마음이 뭉클했다"며 "앙코르 요청으로 '아리랑 환상곡'을 다시 연주했는데, 두 번째에는 아리랑을 함께 따라 불러 주시는 관객분들도 계셨다"고 전했다.공연 후에도 현지 관계자들의 관심이 이어졌다. 한 공연 관계자는 권도연에게 판소리를 처음 접했다며 음원이나 앨범이 있는지 물었다. 아직 발매한 음원이 없다는 답변에 공연 영상을 받아볼 수 있는지 다시 문의했고, 내년에도 연주를 듣고 싶다는 뜻을 전했다고 한다.한국어로 부르는 판소리가 낯선 관객에게 어떻게 들릴지 걱정했던 권도연에게는 자신의 음악을 새로운 청중에게 전할 수 있다는 가능성을 확인한 경험이었다.이번 프로젝트에서는 공연뿐 아니라 독일 예술인들의 활동 환경을 살펴보는 시간도 마련됐다.KANE(유럽한국예술인연합회)의 협업으로 참가자들은 울름극장을 방문해 내부 시설을 둘러보고 오페라와 오페레타를 관람했다. 현지 예술감독과의 라운드테이블에서는 독일 예술인들의 생활과 공연 활동 환경, 예술인으로서의 고민 등에 관한 이야기를 나누기도 했다.바이로이트 축제극장 견학 중에는 뜻밖의 공연도 펼쳐졌다. 극장 안내자의 배려로 성악 전공 참가자들이 현장에서 노래를 한 소절씩 불렀고, 판소리 전공자인 권도연도 무반주로 소리를 선보였다.작곡가 리하르트 바그너의 음악극을 위해 건립된 역사적인 공간에서 한국의 전통 성악이 울려 퍼진 순간이었다.이번 일정에서는 독일 예술인들과의 만남뿐 아니라 충남 지역에서 활동하면서도 서로 알지 못했던 음악인들이 교류할 기회도 마련됐다. 국악과 서양음악 등 전공이 다른 예술인들이 공연을 준비하고 현지 일정을 함께하며 새로운 인연을 맺은 것이다.해외 무대에 설 기회는 지역 청년예술인들에게 흔치 않다. 이번 교류는 공연 경험과 새로운 인적 교류망을 얻는 기회였지만, 그 경험을 이후의 예술 활동으로 어떻게 연결할 것인가 하는 과제도 남겼다.서울에서 예술중학교와 예술고등학교, 대학교를 졸업한 뒤 고향 서산으로 돌아와 활동하고 있는 권도연은 지역 예술인의 현실을 이렇게 설명했다.독일에서 극장에 소속돼 활동하는 예술인들과 다양한 공연예술 직업군을 접한 경험도 인상 깊었다고 했다. 그는 지역 예술인들이 안정적인 환경에서 활동을 이어갈 수 있도록 지속적인 기회가 마련되기를 바랐다.특히 이번 공연에서 자신의 음원을 찾는 현지 관계자를 만난 뒤에는 판소리 레퍼토리를 음원으로 제작하는 방안도 구상하고 있다. 공연장에서의 만남을 새로운 음악 활동으로 이어가기 위해서다.권도연은 "지역 청년예술인들에게는 한 번의 해외 공연도 소중하지만, 그 경험이 후속 공연이나 새로운 협업으로 이어질 수 있는 기회가 더욱 필요하다"며 "음원·영상 제작이나 해외 공연 연계 등 실질적인 지원도 함께 이루어진다면 좋겠다"고 말했다.충남 청년예술인 27명과 독일 현지 연주자 12명이 함께한 이번 공연은 서로 다른 음악적 배경을 가진 예술인들이 한 무대를 만들어 가는 과정이었다.독일 관객들이 아리랑을 따라 부른 순간은 그 만남의 한 장면으로 남았다. 이번 교류에서 형성된 인연과 경험이 앞으로 또 어떤 공연과 협업으로 이어질지 기대를 모은다.