큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽)과 시진핑 중국 주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 중국 광둥성 선전의 카일린 빌라에서 정상회담을 하고 있다. 2026.11.19 ⓒ AP=연합뉴스 관련사진보기

AD

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 19일 중국 선전에서 사상 처음으로 3자 정상회담을 열고 4개 항으로 된 '평화 선언'을 발표했다.선언문 전문에 따르면 3국 정상은 현재의 국제 정세에 대해 깊이 있는 의견을 나누고, 전략적 안정과 국제 안보를 지키겠다는 뜻을 밝혔다. 러시아와 미국 정상은 이번 역사적인 3자 정상회담을 개최한 중국에 사의를 표했다.선언문에는 유엔 안전보장이사회 상임이사국인 3국이 유엔이 글로벌 도전에 더 효과적으로 대응하고 국제 평화·안보라는 본연의 역할을 할 수 있도록 유엔 개혁을 추진한다는 내용이 담겼다. 3국은 또 모든 국가에 도움이 되도록 정제 석유제품의 생산과 공급을 늘릴 계획이라며, 안정적인 에너지 흐름이 중요하다는 점도 재확인했다.국제법 분야에서는 국가 동의 원칙과 국가 공직자 면제 존중이 매우 중요하다는 데 인식을 같이하고, 국제형사재판소(ICC)와 이에 준하는 기구가 관할권을 남용해서는 안 된다고 밝혔다. 이와 함께 핵전쟁에서는 승자가 있을 수 없고 결코 일어나서는 안 된다는 점을 거듭 확인하고, 핵 위험을 줄이고 핵무기 확산을 막기 위한 대화를 진행하기로 했다.선언문 전문은 중국 <신화통신>과 러시아 크렘린궁 공식 텔레그램 채널을 통해 공개됐다. ICC는 푸틴 대통령을 포함한 러시아 당국자 6명에 대해 체포영장을 발부한 상태다. 푸틴 대통령은 우크라이나 아동을 불법 이주시킨 혐의를 받고 있으며, 러시아는 관련 혐의를 모두 부인하고 있다.3국 정상은 호수 옆 숲으로 둘러싸인 선전의 영빈관 '치린빌라'에서 원탁에 둘러앉아 90분간 회담했다.트럼프 대통령은 언론에 비공개로 전환되기 전 모두발언에서 "우리는 자국민뿐 아니라 전 세계에 영향을 미치는 문제에 대해 열린 자세로 서로를 존중하며 생산적인 대화를 이어갈 특별한 책임이 있다"고 말했다.그는 이어 "과거 지도자들은 의견이 다른 국가와 대화하는 것을 너무 자주 피했지만, 우리는 정반대로 생각한다"며 "대화를 거부하던 구시대 방식으로는 어떤 문제도 해결된 적이 없고, 교류와 대화의 기회를 마다해서 평화가 이뤄진 적도 없다"고 강조했다.푸틴 대통령은 3국이 우크라이나 분쟁을 포함한 지역 분쟁 해결에 많은 공통의 이해관계를 갖고 있다고 말했다고 <로이터통신>은 전했다. 시 주석은 우크라이나를 직접 언급하지 않은 채 "강대국이 조화롭게 지내면 세계가 평화롭고, 강대국이 충돌하면 세계가 혼란에 빠진다"는 취지로 말했다.핵 문제와 관련해 시 주석은 이날 양자회담에서 "핵무기는 전면 금지되고 철저히 폐기돼야 하며, 핵 없는 세계를 만들어야 한다"고 말했다고 <신화통신>이 전했다.트럼프 대통령은 회담에 앞서 이란 분쟁, 러시아·우크라이나 전쟁, 비핵화 문제를 논의하고 싶다는 뜻을 밝혀왔다. 특히 핵군축을 이번 회담의 핵심 의제로 삼겠다고 했으나, 중국은 미국·러시아보다 핵무기 보유량이 훨씬 적다는 이유로 3자 협상 참여에 거듭 반대해왔다. 중국은 자국의 핵무기 증강에 대한 검증·통제도 받아들이지 않고 있다.3국은 현안마다 입장이 엇갈린다. 미국은 러시아의 침공에 맞서 우크라이나를 지원해왔으나 중국은 러시아를 뒷받침해왔고, 이란도 미국과의 전쟁 과정에서 러시아와 중국으로부터 일부 지원을 받은 것으로 알려졌다.<로이터통신>은 시 주석이 대만 문제와 관련해 트럼프 대통령에게 미국이 "올바른 일을 해야" 양국 관계가 큰 차질을 피할 수 있다는 취지로 말했다고 전했다. 시 주석은 공항까지 직접 나가 트럼프 대통령을 영접했는데, 집권 이후 외국 정상에게 이런 예우를 한 것은 처음이라고 <로이터통신>은 덧붙였다.이번 회담은 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 계기에 열렸다. 트럼프 대통령은 3일간의 아시아 순방을 마치고 회담 직후 별다른 언급 없이 귀국길에 올랐다.<로이터통신>은 이번 순방이 트럼프 대통령의 거듭된 '역사적 성과·평화 중재' 주장에도 가시적인 성과는 많지 않았다고 평가했다. 또 우크라이나 전쟁을 이어가는 푸틴 대통령과 트럼프 대통령 간 밀착에 일부 미국 동맹국이 불편해하고 있다고 전했다.<로이터통신>에 따르면 영국 왕립합동군사연구소(RUSI)의 조너선 이얄 국제담당 이사는 "국제 규범과 국제 재판소에 대한 반발이 가장 흥미로운 대목"이라며 "푸틴 대통령은 신뢰를 얻고 국제사회에서 '왕따' 신세를 벗어났지만, 트럼프 대통령은 굳이 필요하지 않았던 사진 촬영 기회를 얻는 데 그쳤다"고 평가했다.<로이터통신>은 3국이 우크라이나, 이란, 핵무기, 무역 문제 등에서 근본적인 견해차가 커 지속 가능한 성과를 기대하기 어렵다는 의구심도 제기된다고 전했다. 회담이 끝난 지 몇 시간 뒤에는 트럼프 대통령의 특사인 스티브 위트코프와 재러드 쿠슈너가 베를린에서 우크라이나 및 유럽 주요국 정상들과 만날 예정이다.