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큰사진보기 ▲영화 <가능한 사랑> 스틸컷 ⓒ 넷플릭스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲영화 <가능한 사랑> 스틸컷 ⓒ 넥플릭스 관련사진보기

동네 상가 2층 태권도장에서는 매일 오후 네 시면 아이들의 기합 소리가 창문을 뚫고 내려온다. 노란 학원 차에서 흰 도복 자락을 펄럭이며 뛰어내리는 아이들을 볼 때마다, 나는 현관 신발장 옆에 걸어두려던 도복 한 벌을 장바구니에서 몇 번이고 뺐다 넣기를 반복한다. 빳빳하게 풀 먹인 낯선 옷감, 열을 맞춰 구령을 외치는 단체 수업의 속도. 내 아이에게 그 문턱은 아직 너무 높다.얼마 전, 지인의 권유로 이창동 감독의 <가능한 사랑>을 봤다. 주인공 부부(설경구, 전도연)의 아들 '철이'(정섶)가 자폐 스펙트럼이라는 정보를 미리 알고 들어선 탓에, 영화를 보는 내내 내 시선은 어른들의 서사보다 그 아이에게 먼저 닿았다.솔직히 말하면, 내가 자폐아 엄마가 아니었다면 철이가 자폐라는 걸 눈치채지 못했을 것 같다. 자폐라는 단어 뒤에 '스펙트럼'이 붙는 이유는 아이들마다 모습이 천차만별이기 때문이다. 내 아들은 반향어가 심하고 정확한 의사소통이 안 될 때가 많다. 반면 영화 속 철이는 가끔 엉뚱할 뿐 묻는 말에 대답도 제법 잘하고 반향어도 없다.영화를 보는 내내 '자폐아 엄마인 나조차 내가 아는 자폐만 알고 있었구나' 싶었다. 부모 말을 비교적 잘 듣는 순한 철이가 내심 부럽기도 했고, 미디어가 흔히 소비하는 자극적이고 부정적인 중증 자폐의 이미지로 그려지지 않아 다행이라는 안도감도 들었다.물론 마냥 편하게만 본 건 아니다. 어른들의 욕망과 계급 차이를 비추는 거울 같은 역할이라지만, 장애아 엄마 눈에는 가끔 철이가 어른들 이야기를 위한 배경같은 역할은 아닌가 마음이 걸리기도 했다.그럼에도 영화를 끝까지 붙들게 만든 건 부모만이 알아볼 수 있는 지극히 현실적인 장면들이었다. 철이가 태권도복을 입지 않으려 버티고 늘 입던 옷만 고집하는 대목에서는 나도 모르게 고개를 끄덕였다. 감각이 예민한 아이들에게 새로운 옷과 규칙은 거대한 벽이다.여유 있는 형편의 상우(조인성)가 별장에서 철이에게 일대일로 태권도를 가르쳐주는 장면이 유독 오래 남은 이유도 그래서다. 우리 아이들에게 필요한 건 거창한 치료가 아니라, 남들보다 느린 감각과 반복을 기다려줄 수 있는 누군가의 여유와 시간이라는 걸 그 장면은 정확히 짚어내고 있었다.사람들이 자폐에 대해 가장 크게 오해하는 부분도 영화 속에 담겨 있었다. 세상은 종종 말수가 적고 표정이 옅은 아이들을 향해 '닫혀 있다'거나 '사회성이 전혀 없다'고 쉽게 이름 붙인다. 하지만 생일날 늦는 아빠 때문에 엄마가 불안해하자, 철이는 "잊어버렸을 수도 있지. 술 마셨을 수도 있지"라며 덤덤하게 엄마를 안심시킨다. 자폐 아이들도 사람을 좋아하고, 상대를 위로하려는 마음이 있다.다만 그 표현이 조금 투박하고 느릴 뿐이다. 상우가 부는 피리에 호기심을 보이고, 무표정한 얼굴 뒤로 세상의 모든 움직임을 가만히 지켜보던 철이의 눈빛에서 나는 내 아들의 속마음을 읽었다. 후반부에 별장 관리인 아저씨와 말 한 마디 없이 작별 인사를 나누는 장면 역시, 화려한 인사말이나 눈맞춤은 없었지만 두 사람 사이에 쌓인 깊은 정이 내 눈에는 분명히 보였다.영화 속 철이는 불쌍하거나 도움받아야 할 대상이 아니다. 오히려 말과 체면, 계산으로 얽힌 어른들이야말로 얼마나 소통이 안 되는 존재인지 거꾸로 보여주는 아이에 가깝다.돌이켜보면 어른들의 북적이는 감정과 이해관계 속에서 한 발짝 물러선 철이의 초월자 같은 시선이나 무던한 태도, 툭툭 흘려보내는 듯한 무심한 무드는 어떤 순간에 삶에 더 도움이 되기도 할 것이다. 흔들리지 않고 제자리를 지키는 그 담담함이 때로는 복잡한 세상을 건너는 힘이 될 수도 있으니까.결국 문제는 아이의 그 기질 자체가 아니라, 아이를 둘러싼 바깥의 공기와 눈빛이다. 내 아이의 다름을 낯설어하고 재단하는 시선 대신, 구령에 조금 못 맞춰도 괜찮고 느려도 괜찮다고 품어주는 분위기가 만들어질 때, 그때 비로소 우리 아이들도 제 몫의 숨을 고르며 살아갈 수 있을 것이다.동네 태권도장 앞을 지나며 생각한다. 그 문턱이 조금만 낮아지기를, 그리고 우리 아이들의 말 없는 다정함을 알아봐 주는 눈빛이 조금만 더 많아지기를 바란다.