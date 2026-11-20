큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 2027학년도 대학수학능력시험(수능)을 앞두고 있는 19일 오전 의정부 영석고에서 감독관 회의와 복도 가방 검사, 재난 문자 수신 상황을 직접 확인한 뒤, 수험생들을 맞이하며 응원을 보내고 있다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 진행 중인 19일 경기도교육청 북부청사 종합상황실에서 직접 현장을 지휘하고 있다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

큰사진보기 ▲교육부가 2027학년도 대학수학능력시험(수능)에 스마트안경뿐 아니라 초소형카메라를 활용한 부정행위도 있을 수 있다고 보고 추가 대책을 마련 중이라고 밝힌 16일 서울 시내의 한 카메라 매장에서 판매 중인 초소형 카메라 모습. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 실시된 19일 오전 한 학교에서 시험감독관들이 반입금지물품 수거와 필기류를 나누어 주고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

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경기도에서 2027학년도 대학수학능력시험(수능) 당일 부정행위가 108건 적발됐다. 특히 용인의 한 시험장에서는 초소형카메라와 무선이어폰 등을 소지한 수험생이 적발돼 퇴실 조치된 뒤 경찰에 인계됐다. 경기도교육청은 안민석 교육감 주재로 긴급 비상대책회의를 열고 대응에 나섰다.경기도교육청이 19일 오후 8시 기준으로 잠정 집계한 도내 수능시험 부정행위는 모두 108건이다. 유형별로는 ▲종료령 이후 답안지 표기 42건 ▲4교시 탐구 영역 응시 절차 위반 32건 ▲반입금지 물품 소지 26건 ▲휴대 가능 물품 외 물품을 임의의 장소에 보관한 경우 5건 ▲부정한 휴대물을 보거나 무선기기를 활용한 경우 2건 ▲기타 감독관이 부정행위로 판단한 경우 1건이다.특히 스마트기기 관련 부정행위는 2건으로 집계됐다. 초소형카메라와 무선이어폰, 태블릿PC 등을 소지한 사례가 1건, 화장실에서 스마트폰을 사용한 사례가 1건이다. 교육청은 스마트안경을 사용하거나 시험 중 스마트폰으로 문제지를 촬영한 사례는 없었다고 밝혔다.앞서 용인시 처인구의 한 고등학교 시험장에서는 2교시 수학 시험 도중 감독관이 수험생의 초소형카메라와 블루투스 이어폰 소지 사실을 확인했다. 해당 수험생은 부정행위로 적발돼 시험장에서 퇴실 조치됐으며, 이후 경찰에 인계됐다.경기도교육청은 해당 사건이 발생하자 안민석 교육감 주재로 긴급 비상대책회의를 열어 사안을 점검하고 시험장 현장 대응 체계를 가동했다. 시험장 내 다른 수험생들의 시험은 예정대로 진행됐다.교시별 결시율은 전년보다 모두 소폭 상승했다. 국어 영역은 10.81%로 지난해(10.39%)보다 0.42%포인트 높아졌다. 수학은 10.45%(지난해 9.93%), 영어는 11.19%(지난해 10.66%)였다. 4교시 한국사는 12.73%(11.93%), 탐구 영역은 12.01%(10.20%)로 집계됐다.교육청은 부정행위자로 최종 확정될 경우 유형에 따라 해당 연도 수능 성적이 무효 처리되거나 다음 해 1년간 수능 응시 자격이 제한될 수 있다고 설명했다.한편, 수능 문제와 정답에 대한 이의신청은 11월 19일부터 23일까지 5일간 진행된다. 정답은 12월 1일 확정 발표하며, 성적은 12월 11일부터 통지할 예정이다.