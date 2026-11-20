사진 속 시민들이 커다란 팻말 두 장을 들고 있다. 한 장에는 '안탈리아 기후시민의회 물 선언문'이라고 쓰여 있다. 다른 한 장은 편지 봉투 같다. 보낸 이는 '안탈리아 기후 시민 의회'이고 받는 이는 'COP31'이다. 튀르키예 안탈리아 시민들이 자기 도시에서 열리는 국제회의에서 하고 싶었던 말은 무엇이었을까?
지난 9일부터 열리고 있는 제31차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP31)가 20일 폐막이다. 물을 연구해 온 나는 이번 총회에서 홍수와 가뭄을 어떻게 다룰지 궁금했다. 우리도 가뭄이 들면 비가 언제 오느냐고 묻다가, 큰 비가 쏟아지면 물은 잘 빠지느냐고 묻는다. 한 동네에서 두 걱정을 번갈아 하면서도 그 사이에 놓인 질문은 자주 빠뜨린다. 지난번 큰 비에 우리 동네 지붕으로 떨어진 물은 다 어디로 갔을까.
국제회의장에서는 강의 상류와 하류를 이야기했다
이번 COP31에는 홍수와 가뭄을 함께 다룬 자리가 있었다. 11월 10일 '기후 회복력을 위한 물' 부대행사에서 타티아나 몰체안 유엔 유럽경제위원회 사무총장은 홍수와 장기 가뭄을 함께 언급했다. 하나의 강을 여러 나라가 나누어 쓰는 곳에서는 상류와 하류가 관측 자료를 교환하고 유역 전체의 대응 계획을 세워야 한다는 내용이었다.
특히 눈에 들어온 대목은 운영비였다. 평소에 자료를 모으고 위험을 살필 사람이 있어야 큰 비가 왔을 때 이웃 나라에 제때 알릴 수 있으니, 그 일을 맡은 공동기관의 운영비를 각국 예산에 반영해야 한다는 것이다.
17일에는 '기후행동을 위한 바쿠 물 대화'가 열렸다. 각국 장관과 정부 대표들은 물 관리를 국가 기후 계획과 투자에 어떻게 반영할지 논의했다. 국경을 넘는 강을 관리하려면 이런 자리가 필요하다. 그런데 빗물이 강에 닿기 전으로 눈을 돌리면 다른 결정도 보인다.
건물 한 채를 새로 지을 때 지붕의 홈통을 배수관에 곧바로 연결할 것인가, 아니면 중간에 빗물을 받을 자리를 둘 것인가. 개최지 시민들은 이처럼 자기 도시에서 내릴 수 있는 결정을 선언문에 담았다.
새 건물에는 빗물 받을 자리를, 도로에는 스며들 자리를
안탈리아 중심부 5개 지역에서 선발된 시민 50명은 9월 26일부터 10월 24일까지 도시의 물 문제를 공부하고 토론했다. 시민들은 튀르키예 정부와 안탈리아 광역시에 공공건물과 기존 건물에 빗물시설을 설치하도록 지원하고, 신축 건물에는 빗물시설 설치를 의무화해 달라고 요구했다. 시민의회에서 이 빗물 모으기 항목의 지지율은 73%였다.
시민들은 지붕과 함께 발밑의 땅도 살폈다. 도시재생 구역에서 도로나 주거지를 정비할 때 물이 스며드는 바닥을 의무화하자는 제안에 66%가 찬성했다. 빗물이 포장면을 따라 배수구로 흘러가면 땅속으로 스며들어 지하수를 채울 기회도 그만큼 줄어든다는 이유였다. 큰 비가 내릴 때는 도로 위에 물이 고이고, 비가 그친 뒤에는 땅이 마른다. 시민들은 도로를 다시 놓는 시점에 두 문제를 함께 고려하자고 제안한 셈이다.
선언문
에는 시민이 스스로 맡겠다는 내용도 적혀 있다. 집에서 매일 물을 얼마나 쓰는지 살펴보겠다는 약속이다. 교육부에는 학교에서 물 절약 실천 사업을 시작해 달라고 요청했다. 기후와 물 관리를 초·중등 교육과정에 포함하자는 내용까지 담은 이 교육안에 대해 80%가 지지를 보냈다.
물을 아끼자는 말은 누구나 할 수 있다. 어제와 오늘의 사용량을 기록해 보면 학생도 가족도 무엇을 바꿨을 때 실제로 물이 절약됐는지 알 수 있다.
비 온 날 얼마나 받았나, 맑은 날 얼마나 썼나
시민들이 제안한 빗물 모으기와 물 절약을 우리 학교에서 함께 실천해 보자. 지붕 홈통 끝에 눈금이 있는 빗물통을 두고 학생들이 비 오기 전과 비가 그친 뒤에 눈금을 읽는다. 물이 200리터 늘었다면, 그 200리터는 적어도 비가 내리는 동안 배수로로 버려지지 않고 학교에 머물렀을 것이다.
며칠 뒤 평소 수돗물로 물을 주던 텃밭에 그중 50리터를 썼다면 어떻게 될까. 수돗물 50리터를 아꼈고, 물통에는 다음 비를 받을 수 있는 공간 50리터가 생겼다. 빗물통 하나를 두고도 홍수와 가뭄을 함께 생각해야 할 일이 생긴다. 통이 가득 차 있으면 내일 큰 비가 와도 더 받을 수 없다.
반대로 맑은 날이 오래 이어질 전망이라면 오늘 텃밭에 얼마를 쓰고 얼마를 남길지 헤아려야 한다. 학생들은 흙을 만져 보고 일기예보를 확인하며 판단할 수 있다. 동네 침수 피해가 얼마나 줄었는지는 더 살펴야 하겠지만, 첫비부터 공책에 적을 수 있는 것은 두 가지다. 비 온 날 얼마나 받았나. 맑은 날 얼마나 썼나.
보낸 이 '안탈리아 시민', 받는 이 'COP31'
사진 속 팻말의 수신인을 다시 보았다. 시민들이 왜 'COP31'이라고 적었는지는 선언문의 맨 끝에 나온다. 시민들은 튀르키예 정부와 지방정부에 지중해 지역의 우수한 물 관리 사례를 COP31 의제로 가져가고, 국제 기후 재원이 지역의 물 문제를 해결하는 데 쓰이도록 해 달라고 요청했다. 시민들이 자기 이름으로 마련한 제안이다. 이 요구가 당사국총회의 공식 결정에 반영됐는지는 아직 확인되지 않았다.
우리나라에서 국제회의가 열릴 때도 개최지 주민들이 이런 편지 한 통을 마련해 보면 어떨까. 우리 동네에서 무엇을 바꿔 달라는지, 그중 무엇은 우리 손으로 하겠는지 함께 의논해 대표단에 건네는 것이다. 안탈리아 시민들은 보낸 이와 받는 이를 또렷하게 적었다. 이제 궁금한 것은 받는 쪽의 답이다. 총회가 끝난 뒤 시민들의 빗물 제안이 회의장 어디까지 전해졌는지, 안탈리아시는 어떤 답을 내놓는지 후속 기사에서 살펴보고자 한다.
덧붙이는 글 | 기후총회가 열릴 때마다 각국 정상과 장관들이 한자리에 모여 큰 약속을 한다. 올해로 서른한 번째다. 물을 연구해 온 내게는 오래된 물음이 하나 있다. 해마다 이어지는 저 약속들은 홍수와 가뭄을 번갈아 겪는 동네의 물 관리를 얼마나 바꿔 놓았을까.
그래서 이번에는 개최지인 안탈리아 시민들의 물 선언문에 마음이 갔다. 시민들은 새 건물에 빗물을 모을 시설을 갖춰 달라고 요구하면서, 자신들도 매일 물을 얼마나 쓰는지 살피겠다고 약속했다. 정부에 바라는 일과 스스로 맡을 일을 나란히 적어 둔 점이 인상 깊었다.
이제 궁금한 것은 ‘받는 이’의 답이다. 시민들의 제안 가운데 무엇이 총회의 논의에 담기고, 무엇이 안탈리아에서 실제로 시행될까. 폐막 뒤에도 그 답을 따라가 보고 싶다.