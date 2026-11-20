덧붙이는 글 | 기후총회가 열릴 때마다 각국 정상과 장관들이 한자리에 모여 큰 약속을 한다. 올해로 서른한 번째다. 물을 연구해 온 내게는 오래된 물음이 하나 있다. 해마다 이어지는 저 약속들은 홍수와 가뭄을 번갈아 겪는 동네의 물 관리를 얼마나 바꿔 놓았을까.



그래서 이번에는 개최지인 안탈리아 시민들의 물 선언문에 마음이 갔다. 시민들은 새 건물에 빗물을 모을 시설을 갖춰 달라고 요구하면서, 자신들도 매일 물을 얼마나 쓰는지 살피겠다고 약속했다. 정부에 바라는 일과 스스로 맡을 일을 나란히 적어 둔 점이 인상 깊었다.



이제 궁금한 것은 ‘받는 이’의 답이다. 시민들의 제안 가운데 무엇이 총회의 논의에 담기고, 무엇이 안탈리아에서 실제로 시행될까. 폐막 뒤에도 그 답을 따라가 보고 싶다.