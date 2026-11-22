세계 젊은이들과 함께 유기농사를 짓습니다. 세계 속에 한국 문화가 어떻게 자리 잡는지 나름 최전선에서 관찰해왔습니다. 우리가 잘 몰랐던 한국, 새로운 한국의 모습을 다시 만납니다.

큰사진보기 ▲먼 북유럽 덴마크에서 온 엘리자베스와 함께 한 해 농사 정리를 했다. 농장 건물 앞에 낙엽이 쌓여간다. ⓒ 조계환 관련사진보기

"한국과 덴마크가 다른 점요? 한국에서 대중교통을 타거나 공공시설을 이용할 때마다 느끼는 건데, 한국 사람들은 서로를 배려하는 자연스러운 공동체 문화가 있는 것 같아요."

"덴마크에서는 공동체보다 개인이 더 우선이죠. 덴마크보다 면적은 더 좁으면서 인구는 더 많은 한국에선 공동체가 우선이고요. 타인을 의식하는 문화가 답답할 수도 있겠지만, 사람이 많은 곳에서는 한국의 공동체 문화가 더 좋다고 생각해요."

큰사진보기 ▲엘리자베스와 함께 배추를 수확했다. 배추가 큼직하게 잘 자랐다. ⓒ 조계환 관련사진보기

"한국에 처음 온 것은 2019년이었어요. 일본에서 열린 학회에 참석한 후 즉흥적으로 한국 여행을 계획하고 한국에 왔습니다. 한국은 일본에 비해 더 자유분방하고 투박하게 느껴졌는데, 저는 그런 점이 매력 있게 느껴져 좋았어요."

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"첫 한국 여행 때 명동에 숙소를 잡고 경복궁, 남산타워, 국립중앙박물관, 한강을 방문했습니다. 삼겹살도 먹고, 소맥도 마시고, 홍대 클럽도 가보고. 피곤하긴 했지만 재미있었어요. 이렇게 한국 여행이 시작되었죠. 그래서 코로나 때 빼고는 거의 1년에 한 번씩 한국을 찾았어요."

"김밥을 제일 좋아하고 비빔밥, 삼계탕, 비빔국수, 떡 등 다양한 한국 음식을 좋아해요. 덴마크에서 종종 한국 음식을 요리해 먹기도 해요. 생일 같은 특별한 날에는 김치, 김밥, 잡채, 전 등 다양한 한국 음식을 요리해 사람들을 초대하기도 했어요. 한국 음식 문화는 역사가 깊고 조리법이 풍부해서 배울 게 많다고 생각해요."

큰사진보기 ▲11월 농장의 유기농 푸른밥상. 된장찌개와 고구마전, 브로콜리, 쌈, 고추장 등 다양한 제철채소로 한식 밥상을 차려 먹는다. ⓒ 조계환 관련사진보기

"한국 문화에 관심을 갖게 되면서 2019년부터 어학당에서 1주일에 한 번 2시간씩 한국어를 공부하고 있어요. 언어의 발음이 좋고, 문자 체계도 쉬워서 마음에 들어요. 덴마크어와는 매우 다르고, 말할 기회가 많지 않아서 유창하게는 못해요. 공부하면서 두뇌 활동에 좋은 자극이 되고 있어요."

큰사진보기 ▲엘리자베스가 덴마크 박물관에서 일하는 모습, 19세기 전통 음식을 직접 요리해서 관람객들이 맛보며 체험하는 프로그램을 진행하고 있다. ⓒ 엘리자베스 관련사진보기

"저는 한국의 풍경을 정말 좋아해요. 산, 바위, 절벽, 숲, 나무들이 모두 아름답습니다. 한국은 여행하면 할수록 볼 것이 많고 재미있는 것 같아요. 특히 여자 혼자 여행하는 것이 매우 안전하고 쉽고, 대중교통이 잘 발달되어 있어서 여행하기 좋아요."

"제가 8번이나 한국을 방문하니까 어머니도 궁금하셨나봐요. 그래서 이번에는 2주간 어머니랑 같이 한국을 여행하려고 해요. 어머니는 물리치료사를 하시다가 지금은 은퇴해 집에 머물고 계시는데, 여행을 앞두고 요즘 한국 역사에 대한 책을 읽고 계신다네요. 부산, 경주, 전주 등을 함께 여행할 거예요."

큰사진보기 ▲11월 들어서면서 날씨가 추워져서 농사일하기가 쉽지 않았다. 엘리자베스와 함께 남은 작물을 수확하고 밭을 정리했다. 밭 주변 숲 풍경이 아름답게 변해갔다. ⓒ 조계환 관련사진보기

"한국 유기농장에서 김장을 함께 한 일은 정말 특별한 체험이었어요. 한국 사람들이 저를 비롯한 외국인들을 항상 따뜻하게 맞아주시고 문화와 역사를 공유해 주셔서 감사합니다."

큰사진보기 ▲엘리자베스와 팜스테이 하러온 다른 외국인 친구들과 함께 배추와 무, 생강, 대파 등을 수확해 김장을 담궜다. 모두 김치 만드는 과정을 함께 하면서 즐거워했다. ⓒ 조계환 관련사진보기

덴마크에서 온 엘리자베스(42)에게 한국에서 가장 인상적이었던 점을 물었을 때 나온 답변이다. 덴마크에서는 사람들이 지하철이나 버스에서 출입문 앞을 막고 서 있을 때가 있어 다음 역에서 사람들이 승차하기 어려울 때가 많다고. 그런데 한국 사람들은 다음 역에서 다른 사람들이 타고 내릴 수 있도록 배려하는 무언의 공동체 규칙 같은 것이 있는 듯해 흥미로웠다고 한다.올해 마지막 팜스테이 봉사자로 온 엘리자베스는 이번이 8번째 한국 방문이다. 먼 북유럽 사람의 시선으로 바라본 한국에 대한 이야기가 흥미로웠다. 함께 농사일하며 한국을 여행하면 느낀 점, 왜 한국 여행을 시작하게 되었는지 등에 관해 물어봤다.민속학을 공부한 엘리자베스는 지난 10년 동안 덴마크의 여러 문화사 박물관에서 큐레이터로 일해왔다. 다른 문화에 관심이 많아서 한국 문화를 온라인으로 접하며 호감을 갖게 되었다.2010년대부터 덴마크에 서서히 알려지기 시작한 한국 문화는 2020년대에 이르러 자연스럽게 하나의 주류 문화로 자리 잡았다고 한다. 케이팝과 드라마, 영화가 인기가 많아지면서 한국 음식에도 관심이 커졌다. 제일 유명한 사건은 2024년 불닭볶음면 회수 및 철회 사태라고 한다.2024년 6월, 덴마크 정부에서는 '너무 맵다'는 이유로 '핵불닭볶음면 3배 매운맛', '핵불닭볶음면 2배 매운맛', '불닭볶음탕면' 등 3종에 전격 회수 명령을 내렸다. 이후 세계 언론 등에서 이 사태를 다루며 국제적인 뉴스가 됐고, 매운맛을 좋아하는 일부 덴마크 사람들이 항의하는 등 우여곡절 끝에 한 달 만에 핵불닭볶음면 3배 매운맛을 제외한 2종에 대해서는 회수 명령을 철회했다. 이를 계기로 불닭볶음면은 덴마크에서 더 유명해지고, 한국 음식에 대한 관심이 더 많아졌다고 한다.외식 물가가 비싼 덴마크에서는 대부분의 사람이 집에서 요리해 먹는 일이 많다. 엘리자베스는 한국 여행을 자주 한 만큼, 요리할 수 있는 한국 음식의 종류도 많다. 농장에서도 몇 번 요리를 했는데, 파전과 김치전, 오이무침 등 여러 가지 맛깔스러운 요리로 모두를 즐겁게 했다.엘리자베스는 한국말을 잘 하지는 않지만 사람들이 하는 말은 많이 알아듣는 편이다. 다른 외국인 친구들처럼 한국말을 처음 배우게 된 것은 한국 문화 때문이었다고 한다.케이팝도 좋아했는데 최근에는 많이 듣지 않는다. 케이팝이 전 세계적으로 인기를 끌면서 영어 가사가 많아진 것은 아쉬운 점이라고 했다. 영어가 살짝 들어가는 건 괜찮지만, 전부 영어로 된 노래는 케이팝으로서의 매력과 깊이가 사라지는 것 같다고. 그래도 노래와 춤이 재미있게 조화를 이루는 보이 밴드 노래를 좋아한다. 가장 좋아하는 그룹은 세븐틴이다.엘리자베스는 한국 여행을 할 때 렌터카를 이용하기도 하는데, 운전하기가 편안하다고 했다. 특히 도로에서 색깔로 길을 안내하는 방식은 한국에서 처음 보았는데, 매우 편리하고 실용적이라 감탄했다고.직업이 박물관 큐레이터인 만큼, 한국에서도 박물관이나 갤러리 전시 등을 많이 보러 다니는 편이다. 가장 좋아하는 박물관은 올 때마다 전시 목록이 바뀌는 국립현대미술관과 리움미술관, 흥미로운 전시가 인상적이었던 제주도의 본태박물관과 해녀박물관 등이다.우리는 엘리자베스와 함께 한 해 농사 마무리했다. 브로콜리, 고추, 양배추, 배추, 무 등을 수확하고 밭 정리와 김장을 했다. 오래 직장 생활을 해온 경험 때문인지, 엘리자베스는 어떤 일이든 원리를 금세 터득해서 척척 일을 해 나갔다. 가을이 깊어 가는 산속에서 북유럽 친구와 함께 농사일하며 한국의 멋진 자연을 즐겼다.다음 주면 엘리자베스의 어머니가 농장에 잠깐 찾아오신다. 따뜻한 한국 농장의 밥 한 끼 대접해 드리려고 한다. 보편적 복지 제도가 잘 되어 있어 행복 지수가 높기로 유명한 덴마크 은퇴자들의 생활이 궁금해졌다.