큰사진보기 ▲10일평일 저녁 시간대 동부시장 골목이 손님들의 발길이 끊겨 한산한 모습을 보이고 있다. ⓒ 장연욱 관련사진보기

큰사진보기 ▲10일 오후 6시 무렵 중앙시장, 일찍 영업을 종료한 점포들과 천막이 덮인 매대들의 모습이다. ⓒ 장연욱 관련사진보기

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큰사진보기 ▲10일 오후 6시, 아직 이른 저녁 시간인데도 중앙시장 입구로 들어서자 대다수 의류·잡화 가게들은 벌써 문을 닫은 모습이다. ⓒ 장연욱 관련사진보기

큰사진보기 ▲3일 오후 5시 30분 무렵 후평시장 내 식당 내부(사진 왼쪽) , 10일 매대와 적치물들로 통로가 비좁은 중앙시장 골목 ⓒ 장연욱 관련사진보기

춘천시가 야시장과 시설개선 등 전통시장 활성화 사업을 추진하고 있지만, "평일 저녁 장사가 어렵다"는 상인들의 하소연은 여전하다.평일 오후 5~6시 무렵, 후평시장과 동부시장, 중앙시장 등 춘천의 주요 전통시장을 가보면 한창 저녁 준비와 식사 시간대가 다가오며 붐벼야 할 시간임에도 인적을 찾기 힘들고 일찍 문을 닫은 가게들만 눈에 들어온다.전반적으로 시장 상인들의 연령대가 높다 보니 체력적인 한계와 저조한 저녁 매출 탓에 낮 시간대에만 장사를 하고, 저녁 5~6시가 되면 일찌감치 영업을 종료하는 점포가 많은 탓이다.예전과 비교했을 때 외형상 시장 내 식당이나 점포 수는 그대로 유지되고 있는 것처럼 보이지만, 저녁에 손님이 오지 않아 실제로는 영업을 하지 않고 문을 굳게 닫아둔 점포들이 훨씬 많아졌다. 사실상 '개점휴업' 상태로 방치된 점포들이 늘어나면서 해가 지면 시장 골목의 적막감은 더욱 짙어진다.중앙시장은 의류와 잡화, 수선 점포 등이 자리한 시장이고, 후평시장은 주거지역을 배후로 식품과 반찬, 생필품, 식당 등이 밀집해 있다. 동부시장은 떡과 부침, 식당 등이 주요 업종이다. 따라서 시장별로 손님이 몰리는 시간과 영업 방식이 다를 수 있지만 기자가 방문한 이들 세 시장의 상인들은 하나같이 "평일 저녁 손님 부족"을 호소했다.보통 상권이 침체되면 임대료를 감당하지 못해 아예 폐업하는 경우가 많지만, 이곳 상인들이 저녁에 일찍 문을 닫으면서도 점포는 유지하는 것은 그나마 낮은 월세 때문이다. 시장 내 점포들의 한 달 월세는 40만 원 정도에 불과하다.지난 3일 후평시장에서 정육점을 운영 중인 한 상인은 "월세가 저렴한 편이라 아예 영업을 중단하기보다는, 특별한 날이 아니면 평일 저녁 손님이 없어 전기요금도 안 나오기 때문에 일찌감치 문을 닫는 것"이라고 설명했다. 국밥 가게를 운영하는 한 상인 역시 "가게 크기가 작아 매장 안에 좌석이 3개 정도밖에 없는데, 평상시에는 손님이 너무 없어 하루 종일 국밥 10그릇도 채 팔지 못한다"고 한숨을 쉬었다.날로 줄어드는 평일 손님에 현장을 지키는 상인들의 시름도 깊어지고 있다.지난 11일, 동부시장에서 삼겹살 식당을 운영 중인 상인은 "10년 전과 비교하면 손님이 너무 많이 줄어들어 예전에는 하루에 10팀이 왔다면 지금은 하루에 4팀 정도밖에 오지 않는다"며 "요즘 젊은 사람들은 다 배달 어플로 음식을 시켜 먹지 시장에 있는 식당까지 직접 찾아오지 않는다"고 어려움을 토로했다.시장 골목을 지나는 방문객들 역시 평소에는 전통시장을 잘 이용하지 않는다고 입을 모은다. 시장 골목을 지나던 시민 김씨는 "근처에 볼일이 있어 왔다가 지나는 길에 잠깐 들렀을 뿐 평소에는 전통시장을 거의 찾지 않는다"며 "한 번에 편리하게 장을 볼 수 있는 대형마트에 익숙해지다 보니 시장까지는 발길이 잘 닿지 않는다"고 말했다.물론, 춘천시도 전통시장 활성화를 위한 사업을 추진하고 있기는 하다. 올해 후평시장에서는 지난 4월부터 10월 말까지 매주 금요일과 토요일 저녁 '후평어울야시장'이 운영됐다. 먹거리와 공연, 체험 프로그램 등을 결합해 야간 방문객을 늘리려는 사업이다.시에 따르면, 지난해 후평어울야시장은 약 6억 원의 매출을 기록했다. 올해도 가족과 친구, 연인들이 퇴근 후 머무를 수 있는 야간 상권을 조성한다는 취지로 운영됐다.시는 이밖에, 전통시장과 상점가를 대상으로 온·오프라인 마케팅, 문화·체험 행사 등을 지원하는 활성화 사업도 추진했다. 명절에는 전통시장 주변 주차 허용과 상품권 환급행사 등 소비 촉진 대책을 시행했다.그러나 주말 야시장 등 시의 전통시장 활성화 정책이 평일 점포 영업의 활기로 실제로 이어지는지는 점검이 필요하다는 지적이 나오고 있다.