큰사진보기 ▲2027학년도 대학수학능력시험(수능) 시험일인 19일 오전 서울 종로구 덕성여고에 수험생들이 도착하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 실시된 19일 오전 서울특별시 광진구 광남고등학교에서 시험감독관들이 반입금지물품 수거와 필기류를 나누어 주고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 실시된 19일 오전 서울특별시 광진구 광남고등학교에서 시험 감독관이 수험생과 수험표를 확인하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 실시된 19일 오전 서울특별시 광진구 광남고등학교에서 시험감독관이 반입금지물품을 수거 하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

확실히 여느 해와는 느낌이 달랐다. 해마다 차출되는 수능 감독관이지만, 유독 긴장한 탓인지 오전 5시도 안 된 새벽에 저절로 눈이 떠졌다. 이번 수능에선 수험생도, 감독관도 숙지하고 유의할 사항이 너무 많아 어떻게든 시험장에 일찍 도착해야 한다는 강박이 있었다.전날 오후에 있었던 수능 감독관 회의 분위기도 비장했다. 당장 감독 요령을 적은 자료집부터 두툼했고, 예년엔 볼 수 없었던 팸플릿도 추가됐다. 스마트 안경과 초소형 카메라 등 부정행위에 활용되는 각종 기기의 종류와 식별법, 작동 방법 등을 안내하는 자료다.친절하게 체크리스트까지 첨부하여 매 시간 감독관이 해야 할 업무를 적시해 놓았다. 시험실에 들어갈 때 호주머니에 넣고 가야 할 감독 요령 길라잡이가 하나 더 늘어난 셈이다. 전날부터 시험장을 총괄하는 교장과 교육청에서 파견된 장학사는 연신 감독관의 '협조'를 신신당부했다.오전 6시 50분, 시험장에 도착했다. 도시 전체가 아직 잠에서 깨지 않은 그 시간, 각 시험실의 불빛만 환했다. 시험장 관리 요원들의 발길이 분주했고, 이따금 두툼한 패딩 차림의 몇몇 수험생이 쭈뼛거리며 교문을 들어섰다. 예전처럼 꽹과리를 치고 구호를 외치며 선배들을 응원하는 왁자지껄함은 이미 옛 추억이 됐다.내가 맨 처음일 줄 알았더니, 이미 두 분의 감독관이 대기실에 와 계셨다. 전날 받은 자료집을 밑줄 그어가며 공부하는 중이었다. 수능 날엔 감독관도 수험생 못지않게 긴장한다. 특히 수능 감독이 처음이거나 중학교 교사의 경우엔 영역별 수능 시간표조차 낯설어 한다.더욱이 올해는 예년의 감독 요령과 달라진 게 많아서 나처럼 '단골' 수능 감독관도 긴장의 끈을 놓을 수 없다. 당장 감독관이 해야 할 일이 늘어 시간부터 빠듯하다. 최근 세무사 자격시험에서 스마트 기기를 활용한 부정행위가 확인되면서 번갯불에 콩 볶듯 새로운 업무가 계속 추가됐다.시험실별 1교시 감독관이 발표됐다. 아무리 찾아봐도 내 이름이 없다. 고등학교 교사가 1교시와 4교시 탐구 영역 시험 때 1감독관에 배정되는 건 수능 시험장의 불문율인데, 1교시 감독관 명단에 없다는 게 의아했다. 주변 동료 교사들은 "원로 교사에 대한 배려"라며 낄낄거렸다.1교시 감독을 마치고 돌아온 이들은 이구동성 혼이 쏙 빠질 만큼 바빴다고 했다. 얼마나 긴장이 되었던지, 몸이 뻣뻣하게 굳어 걷기도 힘들 정도였다는 거다. 안내할 사항도 많은 데다 이것저것 수거하고 나눠줘야 할 것도 여러 가지여서 감독 시간이 금세 지나갔다며 헛웃음을 지었다.당장 시험실에 가지고 가야 할 시험 관련 물품의 종류도 많고 무게도 만만찮았다며 볼멘소리를 늘어놓았다. 물품 상자에는 응시원서철, 결시자 현황표, 수거 물품 봉투와 기록표, 필기도구, 옷 단추에 붙일 스티커까지 온갖 것들로 가득하다. 차라리 시험지와 답안지 뭉치가 가볍게 느껴지더란다.예년 같으면 부정행위의 내용에 대해 안내하고, 소지 및 반입 금지 물품을 소개한 뒤 수거 물품 봉투에 넣도록 하면 됐다. 나머지는 가방에 넣어 시험실 앞으로 가져다 놓도록 지시하면 끝이었다. 그러곤 답안지와 시험지를 배부한 뒤 본령이 울릴 때까지 차분히 기다리는 것이다.올해는 아예 달랐다. 일단 가방부터 시험실 앞이 아닌 복도에 내놓도록 지침이 바뀌었다. 혹여 가방 안에 들어있을지도 모르는 스마트 기기를 찾아 부정행위를 예방하려는 취지다. 그러다 보니 올해엔 복도의 수많은 가방을 별도로 관리하는 복도 감독관이 따로 배정됐다.본령이 울리기 전에 수험생에게 나눠줘야 할 필기도구도 늘었다. 기존의 컴퓨터용 사인펜과 샤프펜슬에 더해 지우개와 수정 테이프도 개인별로 배부해야 한다. 예년에는 각자 챙겨온 것들을 사용해도 무방했지만, 올해는 감독관이 1교시 시작 전에 배부한 것만 써야 한다. 허용된 건 오로지 흑색 연필뿐이다. 그마저 연필깎이는 함께 사용할 수 없다.나머지는 모두 미리 가방에 넣어 복도로 내놓거나 감독관이 압수하도록 했다. 이유인즉슨, 종류나 크기에 상관없이 필기도구에 초소형 카메라를 장착할 수 있다는 우려 때문이다. 압수한 필기도구라도 반환을 요구하면 시험이 종료된 뒤 다시 돌려주어야 하니, 바쁜 감독관에겐 이것도 일이다.다음은 귀마개와 안경 검사 차례다. 수험생의 귀마개와 안경을 모두 벗도록 한 뒤 감독관이 돌아다니며 일일이 검사하는 거다. 귀마개 안에 혹시 스마트 기기와 연동된 스피커가 내장되어 있는지 손가락으로 직접 눌러 봐야 한다. 그나마 귀마개를 낀 경우가 많지 않아 크게 번거롭진 않았다고 했다.압권은 스마트 안경 찾기였단다. 일단 안경을 착용하지 않은 수험생이 드물다. 정면에 카메라로 의심되는 구멍이 있는지, 렌즈에 격자무늬가 보이는지, 안경테에 버튼이나 충전 단자가 있는지 등을 꼼꼼하게 확인하는 일은 무척 번거로웠다고 입을 모았다. 시간마저 촉박해 마음이 급했다고 했다.그나마 다행인 건, 옷 단추에 붙일 스티커를 나눠줄 필요가 거의 없었다는 점이다. 하루이틀 전부터 초소형 카메라의 시험 문제 촬영을 막기 위해 옷 단추에 스티커를 붙이도록 한다는 교육부의 대책이 화제가 된 터라, 단추가 달린 옷을 입은 수험생을 찾아보기 힘들었다. 괜한 의심을 받는 게 싫다는 뜻일 테다.이 모든 일을 끝내고 답안지와 시험지를 문형에 맞도록 배부하는데 감독관에게 주어진 시간은 8시 10분 입실부터 본령이 울리는 8시 40분까지 고작 30분이다. 이 중에 단 하나라도 누락되거나 실수를 범하면 낭패다. 당장 민원을 감수해야 하고, 자칫 소송에까지 휘말릴 수도 있다.1교시 감독관들은 본령이 울린 뒤에야 비로소 '휴식'이 찾아왔다고 말했다. 마치 3분 같았던 30분을 보낸 뒤 부지불식간에 안도의 한숨을 내쉬게 되었다고. 이대로라면 앞으로 수능 1교시 감독은 모두가 기피하게 될 성싶다. 비록 돌발 상황으로 인해 급조되었을지언정 감독관 업무에 선례가 만들어진 이상 이전으로 되돌아갈 수도 없을 뿐더러 매번 새로운 임무가 더해질 게 불 보듯 환하다. 인공지능(AI)과 지금의 수능 체제가 공존하는 한 피할 수 없는 감독관의 '숙명'이라고나 할까.2교시 수학 영역의 시험실 분위기는 예년과 별반 다르지 않았다. '사전 검열'의 태풍이 몰아친 뒤 찾아온 고요 속에 들리는 거라곤 문제지 위에 사각거리는 필기구 소리뿐이다.수능이 도입된 지도 어언 32년이 지났다. 인공지능이 인류의 뇌를 대체할 날이 머지않았다고 말하는 이 시대에 지금의 수능 체제가 과연 존속될 수 있는지 근본적인 의문을 던질 때가 됐다. 인공지능(AI) 부정행위가 잇따라 확인되면서 수능만이 공정하다는 세간의 인식도 급속히 허물어졌다. 당장 불과 몇 초 만에 모든 시험 문제의 정답을 찾아내는 인공지능의 위력 앞에 '공정한 수능'이 다 무슨 소용인가 싶다.