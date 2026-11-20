큰사진보기 ▲장학금을 건넨 손에 감사의 꽃다발을 든 이완성 대표, 이병도 충남교육감과 함께 ⓒ 이명희 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 충남에듀있슈 기재

19일 충남교육청에서 열린 '제2회 장학금 기탁식'. 태안여자중학교는 독립운동가 이봉하 선생의 차남 이완성 유족회 대표에게 교육공동체의 마음을 담은 꽃다발을 건넸다. 학생들의 배움을 도운 나눔에 학교가 감사를 전하는 순간이었다.이날 기탁식에는 독립운동가 이봉하 선생 유족회와 광복회 서산·태안연합지회를 대표한 이완성님을 비롯해 송악읍개발위원회 유재웅 이사장·한선철 사무국장, 순성중학교 총동문회 김경태 회장, 메인테크플랜트(주) 송달순 대표를 대신해 조성진 본부장이 참석했다. 지역 단체와 동문회, 기업이 각자의 자리에서 학교를 돕다가 한자리에 모였다.송악읍개발위원회는 송악중학교에 500만 원을, 순성중학교 총동문회는 모교에 650만 원을 기탁했다. 메인테크플랜트(주)는 대산고등학교 1345만 원을 지원했다. 독립운동가 이봉하 선생 유족회이완성 대표 측의 1600만 원을 포함하면 이날 참석한 기탁자들의 장학 지원 규모는 모두 4095만 원이다.이 대표가 이어 온 장학사업은 독립운동가의 이름을 다음 세대와 연결한다. 올해는 태안여자중학교와 부석중학교, 서산중앙고등학교, 부석고등학교, 서산여자고등학교, 서산공업고등학교 등 6개교 학생 20명에게 1600만 원을 전달했다. 2023년 시작 이후 올해까지 70명에게 건넨 장학금은 총 5400만 원이다.그 이름의 내력을 따라가면 1919년 서산 보현산에 닿는다. 국가보훈부 공훈전자사료관에는 이봉하 선생이 4월 8일 운산면 용현리 보현산에서 나상윤·황군성 등과 주민 50여 명을 이끌며 횃불 만세시위를 벌인 것으로 기록돼 있다. 선생은 체포된 뒤 징역 6개월을 선고받아 옥고를 치렀다. 정부가 대통령표창을 추서한 것은 2008년이다.107년 전의 독립운동과 오늘의 장학금 사이에는 후손의 선택이 있다. 아버지의 공적을 기리는 마음을 지역 학생들의 배움을 돕는 일로 구체화한 것이다. 한 가정이 간직해 온 기억이 여러 학교의 학생들에게 전해지면서, 지역의 역사는 지금 살아가는 사람들의 이야기로 넓어진다.충남교육청이 기탁자들을 초대한 데에는 이러한 나눔을 알리고 정성을 보탠 이들을 예우하려는 취지가 담겼다. 이병도 교육감은 나라와 모교, 후배를 생각하며 기탁한 이들에게 감사를 전하고 학생들의 성장을 위해 힘쓰겠다는 뜻을 밝혔다. 기부를 받는 학교와 기부자가 서로의 마음을 확인하는 자리이기도 했다.장학금의 가치는 전달한 금액만으로 다 헤아리기 어렵다. 지역의 어른들이 자신의 배움을 응원한다는 사실은 학생들에게 또 하나의 버팀목이 될 수 있다. 독립운동가의 후손과 동문회, 기업이 함께한 이날의 풍경은 아이들을 키우는 일이 학교 담장 밖에서도 계속되고 있음을 보여 줬다.이봉하 선생을 기억하는 이야기에 이제 후손의 나눔이 포개진다. 나라의 독립을 위해 헌신했던 아버지의 삶을, 아들은 아이들이 자신의 미래를 가꾸도록 돕는 일로 이어 가고 있다. 역사의 이름을 오래 기억하게 하는 힘은 오늘 누군가에게 건네는 따뜻한 손길에도 있다.