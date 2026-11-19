큰사진보기 ▲최은옥 교육부 차관이 19일 2027학년도 대학수학능력시험 종료 후 세종시 정부세종청사에서 AI 부정행위 적발 현황 등을 설명하고 있다. 발표에 따르면 이날 오후 4시 37분 종료된 4교시 기준으로 부정행위자는 총 98명으로 집계됐다. 3차례에 걸친 위급재난문자를 통해 적발된 사례는 49명이다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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2027년 대학수학능력시험(수능)에서 스마트 기기 활용 부정행위자가 모두 98명인 것으로 집계됐다. 이 가운데 서울 지역 응시생이 37명으로 전체의 38%를 차지했다.수능 당일인 19일 오후 7시 세종시 정부세종청사에서 진행된 기자회견에서 최은옥 교육부차관은 "세 차례에 걸친 위급 재난 문자를 통해 적발한 사례는 총 49명이다. 8시 30분 1차 문자 31명, 14시 21분 2차 문자 11명, 14시 57분 3차 문자 총 7명"이라면서 "위급 재난 문자 발송과 관계없이 적발된 인원은 총 44명"이라고 밝혔다.특히 "시험 도중 스마트기기 활용이 확인된 부정행위는 총 5건"이라고도 했다. 스마트 안경 사용 1건, 소형카메라와 무선이어폰을 가진 경우 1건, 화장실에서 스마트폰을 사용한 경우가 2건이었다.부정행위자 가운데 서울이 37명으로 16개 시도교육청 가운데 가장 많았다. 전체 부정행위자에서 차지하는 서울 학생의 비율은 38%였다. 전국 16개 시도에서 서울 고교생이 차지하는 비율은 약 15%인데 이 비율보다 갑절 이상 많은 것이다.최 차관은 "98명은 모두 부정 행위자로 처리됐다"라면서 "스마트 기기를 활용한 부정 행위자에 대해서는 더 엄중한 책임을 묻겠다"라고 밝혔다.앞으로 처리 방향과 관련 최 차관은 "교육부와 교육과정평가원은 부정행위 심의위를 통해 사안의 경중에 따라 최종 징계 수위를 결정할 것"이라면서 "이의 신청을 포함한 모든 처리는 오는 12월 11일 성적 발표 이전에 마무리할 것"이라고 설명했다. 아울러 "시험 중 소형 카메라를 적발하는 등 성실히 감독에 임해주신 감독관분들이 민원·소송 등으로 피해를 입지 않도록 모든 책임을 정부가 질 것"을 약속했다.위급 재난 문자가 아닌 와이파이 신호 탐지로 적발된 인원이 2명, 이밖에 전자기기 소지로 적발된 인원은 42명인 것으로 알려졌다. 이들의 스마트폰에서 위급 재난 문자가 울리지 않은 것에 대해 교육부 관계자는 "스마트폰 상태 등을 조금 더 확인해 봐야 알 수 있을 것"이라고 말했다.