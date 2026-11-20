큰사진보기 ▲대전지방법원 서산지원 제2민사부는 19일 주민 한 명이 마을회를 상대로 낸 장부 등 열람허용 가처분 신청을 일부 인용했다. ⓒ 제보자 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

충남 서산시 부석면의 한 마을에서 회계자료 공개를 요구하고 이장 등을 고발한 주민 5명이 마을회원에서 제명됐다. 경찰이 이장에 대해 '혐의없음'으로 불송치 결정한 뒤, 이들이 이장 등을 무고했다며 마을 개발위원회가 제명한 것이다.그러나 마을회 정관에는 회원 제명에 관한 규정이 없었다. 제명된 주민들은 회의 개최 사실과 제명 안건을 사전에 통보받지 못했고, 입장을 설명할 기회도 얻지 못했다고 주장했다. 주민들은 제명 결의 무효확인 소송을 제기했고, 이 가운데 한 명은 회계장부와 계좌 거래내역을 볼 수 있도록 해달라며 가처분을 신청했다. 법원은 계좌 거래내역 열람 요구를 받아들였다.19일 대전지방법원 서산지원 제2민사부는 주민 한 명이 마을회를 상대로 낸 장부 등 열람허용 가처분 신청을 일부 인용했다. 재판부는 마을회가 결정을 송달받은 날부터 3일이 지난 뒤 공휴일을 제외한 30일 동안, 신청 주민이나 위임받은 대리인에게 2021년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지의 마을회 명의 예금계좌 전체 거래내역을 열람·복사하도록 명령했다. 사진 촬영과 전산자료의 전자파일 복사도 허용해야 한다.법원은 이 과정에서 해당 주민의 회원 지위도 인정했다. 주민이 마을에 거주하는 한 마을회 기관의 결의만으로 그 자격을 박탈할 수 없다는 판단이다.갈등은 마을발전기금과 사업자 협찬금 등의 관리 문제에서 시작됐다. 주민들은 일부 자금이 마을회 명의 계좌가 아닌 개인 계좌로 들어가거나 결산보고서에 제대로 반영되지 않았다며 계좌 거래내역과 회계자료 공개를 요구했다.주민 2명은 지난 1월 이장과 마을 임원들을 업무상횡령·배임 등의 혐의로 수사기관에 고발했다. 경찰은 4월 17일 이장에 대해 '혐의없음'으로 불송치 결정했다. 도로복구비 등 일부 자금의 사용처가 확인됐고, 업무상배임 혐의에 대해서도 마을회에 발생한 구체적인 재산상 손해나 손해 발생 우려를 인정할 증거가 부족하다고 판단했다.다만 수사 과정에서 회계처리와 관련한 의문도 확인됐다. 2021년 받은 협찬금 300만 원은 누가 어떤 명목으로 지급했고 어디에 사용했는지 확인할 자료가 없었다. 토사 채취 사업과 관련한 마을발전기금 등은 마을회 명의 계좌가 아닌 이장 개인 계좌로 받았고, 일부 기금은 그 성격을 결산보고서에 적지 않거나 결산에서 누락한 사실도 지적됐다.형사책임을 인정할 증거는 부족했지만, 마을회 자금을 어떤 방식으로 관리하고 주민들에게 보고했는지에 관한 의문까지 해소된 것은 아니었다.A이장은 19일 <서산시대>와의 전화 통화에서 회계자료를 공개하지 않았다는 주민들의 문제 제기에 반박했다. 그는 "그런 것은 회의 때 지금까지 다 해 왔다"며 "총무와 감사, 개발위원회가 있고 절차에 따라 운영해 왔다"고 설명했다.갈등이 확대된 배경으로는 일부 주민들의 회의 방해를 지목했다. 그는 "그 사람들이 회의를 못 하게 방해했다"며 "감사 멱살을 잡고 욕을 하는데 회의를 어떻게 하겠느냐"고 주장했다. 또 해당 사안과 관련해 수사를 받았고, 회의 방해 등에 관련된 주민들의 사건도 형사절차가 진행 중이라는 취지로 설명했다. 다만 이장이 언급한 관련 사건의 구체적인 혐의와 기소 여부는 이번 취재에서 확인되지 않았다.이장은 자신이 회계자료를 불투명하게 관리했다는 지적에 대해서도 동의하지 않았다. 그는 "그동안 다 해 왔다"며 회계 운영에 문제가 없다는 입장을 거듭 밝혔다.반면 회계자료 공개를 요구한 주민 측의 설명은 달랐다. 관련 주민 가운데 한 명은 <서산시대>와의 전화 통화에서 "결산서에 올랐다면 이렇게까지 갈 일도 아니었다"며 "결산서에 올렸다는 것은 본인의 주장이지 우리는 보지 못했다"고 말했다. 이 주민은 회계자료가 주민들에게 충분히 공개되지 않았다는 입장이다. 양측의 주장은 회계자료 공개 여부와 회의가 정상적으로 진행되지 못한 책임을 둘러싸고 엇갈리고 있다.경찰의 불송치 결정이 나온 지 보름 뒤인 5월 2일, 마을 개발위원회는 고발에 참여하거나 회계 문제를 제기한 주민 5명을 마을회원에서 제명하기로 했다. 제명 결의에 기재된 사유는 이들이 이장 등을 무고했고 고발 사건도 혐의없음으로 끝났다는 것이었다.마을회는 6월 24일 주민 한 명에게 보낸 내용증명에서 정관 총칙 제3조를 제명의 근거로 제시했다. 그러나 해당 조항은 주민의 화합과 단결, 협동정신을 높여 마을 발전을 도모한다는 목적을 규정한 조항이다. 회원을 제명할 수 있다는 내용은 없다. 제명된 주민 가운데 한 명은 8월 24일 마을회를 상대로 제명 결의 무효확인 본안소송을 제기했다.마을회 측은 가처분 심리에서 신청 주민이 회비를 납부하지 않았고 개발위원회 결의로 제명됐기 때문에 회원 자격이 없다고 주장했으나 법원은 이를 받아들이지 않았다. 재판부는 정관이 회원 자격을 마을에 주소를 두고 거주하는 주민으로 정하고 있을 뿐 회비 미납을 자격 상실 사유로 규정하지 않았다고 지적했다.회비도 개인별이 아닌 가구당 부과돼온 것으로 보이고, 2026년 정기총회가 열리지 않아 2025년도 회비를 납부하지 못했을 가능성도 있다고 판단했다. 제명 결정에 대해서는 마을회의 법적 성격을 근거로 회원 자격을 인정했다. 재판부는 이 마을회를 해당 지역에 거주하는 주민이면 당연히 회원이 되고 다른 지역으로 이주하면 자격을 잃는 영속적 단체로 봤다.따라서 주민이 마을에 거주하는 한 마을회 기관의 결의로 회원 자격을 박탈할 수 없다고 판단했다. 설령 특정 주민을 회원으로 하는 단체로 보더라도 이번 제명은 정관상 근거가 없고 정당성을 인정하기 어렵다고 봤다.재판부는 회원 제명이 구성원의 의사에 반해 지위를 박탈하는 제재인 만큼 단체의 목적 달성이 어려워지거나 공동이익을 심각하게 침해해 제명이 불가피한 경우에만 최종적인 수단으로 인정돼야 한다고 설명했다. 그러나 마을회 측은 신청 주민의 행위가 마을회의 목적 달성을 어떻게 어렵게 했는지, 반드시 제명해야 할 정도로 공동이익을 침해했는지 충분히 소명하지 못했다고 판단했다.의결 절차에도 문제가 있었다. 제명 결의 문서에는 개발위원 6명이 만장일치로 동의했다고 적혀 있지만 참석자 명단에는 8명이 서명·날인했고, 별도의 개발위원 명단에는 11명이 기재돼 있었다. 법원은 재적 개발위원 3분의 2 이상이 찬성했는지 확인하기 어렵고, 총회의 인준을 받았다고 볼 자료도 없다고 지적했다.법원은 경찰의 불송치 결정과 마을회 회계 운영의 적정성을 별개로 판단했다. 경찰 수사 과정에서도 일부 협찬금의 사용처를 확인할 자료가 없고, 마을발전기금 성격의 자금을 개인 계좌로 수령하거나 결산보고서에서 누락한 사실 등이 지적됐기 때문이다.여기에 2025년 2월 정기총회에서는 감사보고서가 배부되지 않았고 감사보고도 이뤄지지 않았다. 2026년에는 정기총회 자체가 열리지 않았다. 정관이 정한 감사보고와 결산 승인 절차가 제대로 작동하지 않은 것이다.재판부는 이러한 사정을 종합해 신청 주민에게 재정 운영과 회계처리에 불명확하거나 부당한 부분이 있다고 의심할 상당한 근거가 있다고 판단했다. 또 마을회가 계좌 거래내역 열람 요구를 거부하고 신청 주민을 제명한 점을 들어, 주민들에게 주어진 재정 감독 권한이 장기간 작동하지 않을 경우 사실상 무력화될 위험이 있다고 봤다.다만 법원은 주민이 요구한 자료 전체를 열람 대상으로 인정하지는 않았다. 총회와 개발위원회 회의록은 회계장부로 보기 어렵고, 별도의 수입·지출부가 실제 존재한다는 점도 충분히 소명되지 않았다고 판단했다.결산보고서와 감사의견서 등은 일부 자료가 이미 정기총회에서 배부됐다는 마을회 측 설명 등을 고려해 보전의 필요성을 인정하지 않았다. 도로복구사업 관련 서류 역시 열람 대상을 집행할 수 있을 정도로 특정하지 않았다고 봤다. 마을회가 결정에 따르지 않을 경우 하루 50만원을 지급하도록 해달라는 간접강제 신청도 받아들이지 않았다.이번 결정은 주민 한 명의 계좌 거래내역 열람 자격과 필요성을 판단한 가처분이다. 주민 5명에 대한 제명 결의가 최종적으로 무효가 된 것은 아니며, 제명 결의 무효확인 본안소송은 별도로 진행되고 있다.마을회 통장과 회계자료를 둘러싼 갈등은 이 마을만의 문제가 아니다. 다른 지역에서도 공동자금의 관리와 공개 범위를 놓고 주민 간 갈등이 발생하고 소송으로 이어지는 사례가 있다.마을회는 주민들이 공동의 이익을 위해 운영하는 조직이다. 마을발전기금과 협찬금 등 공동자금이 어떤 경로로 들어와 어디에 쓰였는지 확인할 수 있어야 주민 사이의 신뢰도 유지될 수 있다. 이 과정에서 회계자료 공개를 요구하는 주민 역시 마을 운영에 참여하는 다른 주민들의 권리와 정상적인 회의 진행을 존중할 필요가 있다. 문제 제기 방식이 갈등을 키웠는지와 회계자료를 확인할 권리가 있는지는 구분해 살펴볼 문제다.이번 사건에서도 이장은 회계자료를 공개해 왔다고 주장하고, 주민은 충분히 확인하지 못했다고 맞서고 있다. 법원은 계좌 거래내역을 확인할 수 있도록 하라는 결정을 내렸다. 마을 내부에서 해결할 수 있었던 회계 공개 문제가 법정 다툼으로 이어지고, 그 과정에서 주민의 회원 자격까지 박탈되는 상황은 공동체 운영 방식에 질문을 던진다.공동의 돈을 관리하는 사람이 사용 내역을 설명하고, 주민이 이를 확인하는 일. 그 기본적인 절차가 제대로 작동했다면 마을 갈등이 여기까지 왔을까.