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큰사진보기 ▲마트 진열대에 놓여있는 수많은 올리브유는 가격도 천차만별이고 포장도 제각각이다. ⓒ 이민호 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 호주에서 20년 넘게 서양식 주방을 지켜오고 있는 현직 셰프. 브리즈번의 'Rydges South Bank', 'Pig 'n' Whistle'을 거쳐 골드코스트의 'Palazzo Versace', 'Sheraton Grand Mirage', 그리고 현재 'The Star Gold Coast' 카지노 호텔에서 선임 수셰프(Senior Sous Chef)로 재직 중입니다. 브런치스토리 등 여러 매체에 음식 문화와 삶에 대한 글을 쓰고 있습니다.

호주 레스토랑 주방에서 20년 넘게 일하다 보면 식재료 하나를 고르는 일에도 나름의 기준이 생긴다. 기름도 마찬가지다. 예전에는 기름이라고 하면 무조건 살이 찌고 혈관에 해롭다는 인식이 강했지만, 요즘은 사정이 완전히 달라졌다. 다이어트와 건강 관리, 저속노화에 대한 관심이 높아지면서 '좋은 지방'을 챙겨 먹으려는 사람들이 크게 늘었기 때문이다. 아침 공복에 올리브유를 한 스푼씩 먹거나 샐러드에 듬뿍 뿌려 먹는 풍경도 이제는 낯설지 않다.이처럼 올리브유가 단순한 식용유를 넘어 일종의 건강식품처럼 소비되다 보니 마트 진열대 앞에서의 고민도 깊어졌다. 종류는 갈수록 많아지고 가격 차이도 커서 막상 어떤 병을 집어 들어야 할지 망설이게 된다. 병은 그럴듯하고 가격도 만만치 않은데 막상 뚜껑을 열어보면 기대했던 향이 나지 않는 경우가 있다. 올리브유라고 해서 모두 같은 기름은 아니다. 어떻게 만들었는지, 어떤 등급인지에 따라 맛과 향은 물론 쓰임새도 달라진다.건강을 생각해 비싼 제품을 골랐다고 해서 반드시 좋은 선택을 한 것도 아니다. 올리브유를 고를 때는 가격표보다 먼저 살펴봐야 할 것들이 있다.올리브유를 고를 때 가장 먼저 확인할 것은 제품의 등급이다. 엑스트라 버진(Extra Virgin)은 올리브를 물리적인 방법으로 압착하거나 추출해 얻은 기름 가운데 가장 높은 등급이다. 화학적 정제 과정을 거치지 않으며, 산도는 0.8% 이하여야 한다. 여기서 말하는 산도는 우리가 혀로 느끼는 신맛이 아니라 기름에 포함된 유리지방산의 비율을 뜻한다.엑스트라 버진에는 올리브 고유의 향과 맛이 살아 있다. 폴리페놀 같은 항산화 성분도 함유하고 있어 샐러드나 구운 채소, 생선 요리에 마지막으로 뿌리면 음식의 풍미를 한층 살려준다.그렇다고 산도만 낮으면 무조건 좋은 올리브유라는 뜻은 아니다. 향과 맛에 결함이 없는지도 중요한 품질 기준이다. 산도는 여러 기준 가운데 하나일 뿐이다. 마트에서 흔히 볼 수 있는 '퓨어 올리브유(Pure Olive Oil)'는 이름과 달리 엑스트라 버진과 같은 종류가 아니다. 일반적으로 정제한 올리브유에 버진 올리브유를 섞은 제품이다. 포마스(Pomace) 올리브유는 올리브유를 추출하고 남은 과육과 씨 등의 부산물에서 기름을 얻은 뒤 정제한 제품이다.이런 제품들은 엑스트라 버진보다 올리브 고유의 향과 맛이 약한 편이다. 그러나 엑스트라 버진이라고 해서 가열 요리에 쓰면 안 되는 것은 아니다. 볶음이나 구이에도 충분히 사용할 수 있다. 어떤 요리에 쓰느냐에 따라 향이 강한 제품과 담백한 제품을 구분해 선택하면 된다.스페인, 이탈리아, 그리스. 올리브유를 이야기할 때 자주 등장하는 나라들이다. 물론 좋은 올리브유를 생산하는 지역이지만, 원산지만 보고 제품의 품질을 판단하기는 어렵다. 올리브유도 결국 농산물에서 얻은 식품이다. 시간이 지나면 향이 약해지고 산화가 진행된다. 그래서 제조일이나 유통기한뿐 아니라 수확일(Harvest Date)이 표시되어 있다면 확인하는 편이 좋다. 언제 수확한 올리브로 만들었는지 알 수 있기 때문이다.라벨에 적힌 '콜드 프레스드(Cold Pressed)'나 '콜드 엑스트랙티드(Cold Extracted)'라는 문구도 눈여겨볼 만하다. 낮은 온도에서 기름을 추출했다는 의미로, 일반적으로 27도 이하의 온도에서 추출한 제품에 사용된다. 다만 이런 문구 하나만으로 품질이 보장되는 것은 아니다. '퍼스트 프레스(First Press)'라는 표현도 마찬가지다. 전통적인 압착 방식에서 처음 짜낸 기름을 가리키는 말이지만, 오늘날에는 원심분리 방식 등 다양한 추출 기술이 사용되기 때문에 이 문구 자체가 좋은 품질을 보장하는 기준은 아니다.병을 열었다면 이번에는 코와 입으로 확인해 볼 차례다. 좋은 엑스트라 버진 올리브유에서는 갓 자른 풀이나 풋사과, 허브를 떠올리게 하는 신선한 향이 날 수 있다. 입에 넣었을 때 느껴지는 은은한 쓴맛과 목으로 넘길 때의 알싸한 느낌도 특징이다. 특히 목 안쪽이 살짝 따끔거리는 느낌은 올레오칸탈 등 일부 폴리페놀 성분과 관련이 있다.색깔도 품질을 판단하는 기준으로 오해하기 쉽다. 짙은 녹색이나 황금색은 올리브에 들어 있는 엽록소와 카로티노이드 같은 색소의 차이에서 비롯된다. 녹색이라고 더 좋은 것도 아니고, 황금색이라고 품질이 떨어지는 것도 아니다. 반대로 오래된 기름에서 나는 크레용이나 묵은 견과류, 왁스 같은 냄새는 산화의 신호일 수 있다. 신선한 올리브유 특유의 풀 향과는 확연히 다르다.올리브유를 고를 때 병의 색깔도 살펴볼 만하다. 기름은 빛과 열, 공기에 노출되면 산화가 빨라진다. 특히 빛은 올리브유의 품질을 떨어뜨리는 주요 원인 가운데 하나다. 그래서 어두운 녹색이나 갈색 유리병에 담긴 제품이 상대적으로 유리하다. 투명한 병은 내용물을 직접 볼 수 있다는 장점이 있지만, 매장 조명이나 햇빛에 오래 노출되면 기름의 품질에 영향을 줄 수 있다. 그렇다고 어두운 병에 담겼다는 이유만으로 좋은 제품이라고 단정할 수는 없다. 병은 어디까지나 선택할 때 참고할 기준이다.집에 가져온 뒤의 보관도 중요하다. 가스레인지 옆이나 햇빛이 드는 창가보다는 서늘하고 어두운 팬트리에 두는 것이 좋다. 사용할 때마다 뚜껑을 단단히 닫아 공기와 접촉하는 시간을 줄이는 것도 잊지 말아야 한다.올리브유는 오래 묵혀두는 기름이 아니다. 한 번에 너무 큰 용량을 사기보다는 평소 사용하는 양에 맞춰 구입하고, 개봉한 뒤에는 신선할 때 사용하는 편이 낫다. 마트 진열대에 놓여있는 수많은 올리브유는 가격도 천차만별이고 포장도 제각각이다. 하지만 비싼 제품이라고 모두 좋은 것은 아니며, 유명한 산지에서 만들었다고 해서 내 입맛에 반드시 맞는 것도 아니다.다음에 올리브유를 고를 때는 병 앞면의 화려한 문구보다 뒷면의 등급과 산도, 수확일을 먼저 살펴보자. 집에 가져온 뒤에는 향을 맡고 맛을 보는 것도 좋은 방법이다. 주방에서 기름은 단순히 재료를 볶고 튀기는 데 쓰이는 것이 아니다. 어떤 기름을 선택하느냐에 따라 음식의 향과 맛이 달라진다. 올리브유 한 병을 고르는 일에도 나름의 기준이 필요한 이유다.