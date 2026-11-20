큰사진보기 ▲청년 파산: 성실하게 망해버린 사람들 박기태 지음 ⓒ 메디치미디어 관련사진보기

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▲"성실하게 망해버린 사람들" 손해배상 전문 변호사가 들려주는 청년파산 이야기 joonimism 지구별시골쥐

덧붙이는 글 | 이 기사는 은평시민신문/네이버블로그(지구별시골쥐)에도 실립니다.프리랜서 저널리스트 김주영 기자 jootime@naver.com

첫 월급 240만 원이 통장에 들어왔다. 2년 동안 취업을 기다리며 바라던 순간이었다. 그러나 학자금 대출 원리금과 고시원 방세, 카드값과 휴대전화 요금이 빠져나가자 점심 무렵 통장에 남은 돈은 20만 원이었다.책 <청년 파산>에 등장하는 지훈의 이야기다. 한 달 식비와 교통비를 감당하기에도 빠듯한 돈. 그는 부족한 생활비를 메우기 위해 다시 카드를 꺼낸다. 학위를 얻기 위해 진 빚은 취업 후에도 삶을 옥죄고, 살아가기 위해 쓴 빚은 다시 불어난다.회생·파산 전문 변호사인 저자 박기태는 묻는다. 이 청년에게 더 성실하게 살라고 말할 수 있을까. 책은 저자가 만난 채무자들의 삶을 바탕으로 재구성한 사례를 통해, 빚을 개인의 무책임으로만 설명하기 어려운 현실을 보여준다.책 속에는 청년만 등장하지 않는다. 한 이발사는 평생 가위질을 하며 생계를 꾸렸다. 그러나 프랜차이즈 미용실과 저가 이발소가 늘면서 손님이 줄었다. 매출은 반으로 떨어졌지만 월세는 그대로였다. 가족과 친구에게 돈을 빌려 적자를 메웠고, 끝내 사채에까지 손을 댔다.빚 독촉을 피해 집을 나온 그가 서울역에서 저자에게 건넨 말은 오래 남는다. 평생 성실하게 살았고 못 깎는 머리가 없었는데, 이제 자신은 쓸모없는 사람이 됐다는 것이다.저자는 이 사연에서 한 사람의 실패보다 산업과 생활환경의 변화를 읽는다. 오랫동안 익힌 기술과 성실함이 언제나 생계를 보장하지는 않는다. 일자리가 사라지거나 소득이 줄어든 자리에 빚이 쌓이면, 문제는 돈을 갚는 데서 그치지 않는다. 금융거래와 주거, 취업의 문턱이 높아지고 사람은 점점 관계와 일상에서 멀어진다.이발사의 이야기는 책의 제목을 넘어서는 울림을 준다. 청년의 빚을 다루면서도, 생계의 기반을 잃은 사람이 얼마나 쉽게 사회 바깥으로 밀려날 수 있는지 보여주기 때문이다. 청년이 겪는 취업과 주거의 불안은 세대만의 문제가 아니라 누구에게나 닥칠 수 있는 취약함의 한 모습으로 다가온다.저자가 독자에게 가장 집요하게 요청하는 것은 파산을 바라보는 시선의 변화다. 흔히 파산은 빌린 돈을 갚지 못한 사람의 도덕적 실패로 받아들여진다. 그러나 저자는 감당할 수 없는 빚을 안고 살아가는 사람에게 법적 절차를 통해 다시 시작할 기회를 주는 것이 사회에도 필요하다고 말한다.파산과 면책은 빚을 무조건 없애주는 주문이 아니다. 법원은 정해진 절차에 따라 채무자의 재산과 사정 등을 살펴 파산과 면책 여부를 판단한다. 개인회생 역시 일정한 요건 아래 채무자가 갚을 수 있는 범위에서 변제하고 나머지 채무를 조정받도록 하는 제도다.저자가 주목하는 것은 이 같은 제도가 한 사람을 다시 일으켜 세우는 사회안전망이 될 수 있다는 점이다. 갚을 가능성이 없는 빚을 평생 짊어진 채 일상에서 밀려나는 대신, 다시 일하고 소득을 얻으며 공동체 안에서 살아갈 기회를 만들자는 것이다.한편, 돈을 빌려준 사람의 손실을 가볍게 다뤄서도 안 된다고 강조한다. 어렵게 마련한 돈을 가족이나 지인에게 빌려준 개인 채권자에게 회수하지 못한 돈은 또 다른 생계의 위협이 될 수 있다. 저자는 금융기관이 대출 이자를 정할 때 돈을 돌려받지 못할 위험을 반영한다는 점에 주목하며, 개인 채권자가 입는 피해도 충분히 고려해야 한다고 강조한다. 금융기관과 개인 채권자가 감당할 수 있는 위험의 크기가 서로 다른 만큼, 채무자의 재기와 채권자의 손실 사이에서 어떤 균형을 찾을 것인지는 함께 풀어야 할 과제다.책의 설득력은 파산을 미화하는 데 있지 않다. 실패 이후에도 사람이 살아가야 한다는 사실을 제도와 연결하는 데 있다. 빚을 갚으라는 요구가 당연한 만큼, 갚을 수 없는 상태에 이른 사람에게 어떤 출구를 마련할 것인지도 함께 묻고 있다.빚의 수렁에서 벗어나려는 이들 앞에 또 다른 위험이 놓여 있다는 대목도 눈길을 끈다. 그 주인공은 저자와 같은 법률가라는 것이 반전 대목. 회생·파산 절차를 돕겠다며 접근하는 브로커와 이름만 빌려주고 사건을 제대로 살피지 않는 일부 법률 전문가의 문제까지 적나라하게 드러낸다.채무 목록을 빠뜨리거나 법원의 보정 요구에 제때 대응하지 못하면 절차에 차질이 생길 수 있다는 점을 노린 악질들이 존재한다는 것. 그로 인한 피해는 절박한 마음으로 비용을 마련해 도움을 청한 사람에게 고스란히 돌아간다. 저자가 경제적으로 어려운 사람들에게 믿을 만한 법률 지원을 받을 수 있는 제도와 환경이 필요하다고 주장하는 연유다.이 대목은 책의 문제의식을 선명하게 드러낸다. 제도가 존재한다는 사실만으로 누구나 그 제도에 닿을 수 있는 것은 아니다. 필요한 정보를 찾을 여유가 있는지, 절차를 도와줄 사람을 만날 수 있는지, 비용을 감당할 수 있는지가 재기의 출발선을 가른다. 저자는 그 격차를 줄일 방안을 사회가 함께 논의해야 한다고 말한다.<청년 파산>은 빚을 진 사람의 사정을 이해해 달라는 호소에서 출발해, 실패 이후의 삶을 우리 사회가 어떻게 받아들일 것인지 묻는다. 저자는 미국 실리콘밸리 기업가들과 몇 차례 파산했음에도 미국 대통령까지 된 도널드 트럼프의 사례를 거론하며 실패를 딛고 재기할 수 있는 제도와 사회적 시선의 중요성을 강조한다.분명 모든 빚에 장발장 같은 사연이 있는 것은 아니고, 채무 조정의 기준을 둘러싼 논의도 계속돼야 한다. 다만 책을 덮고 나면 한 가지 질문이 남는다. 성실하게 살았다고 믿었던 사람이 무너졌을 때, 그에게 다시 일어설 자리를 내어줄 수 있는가. 우리 사회는 어느 방향으로 노를 저어갈 것인가.[독서리뷰 영상]