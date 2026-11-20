큰사진보기 ▲송년회에 참석한 5·18민주화운동 부상자회 화순군지회원들이 저녁 만찬을 즐기며, 한 해 동안 5·18민주화운동의 역사적 가치를 지키고 오월정신 계승에 힘써 온 회원들의 노고를 격려하고, 지역사회와 함께 민주주의의 의미를 되새기고 있다.(위), 화순군의회 의원 김지숙, 박상범, 주혜정, 정학철 의원이 행사장을 찾아 5·18민주화운동의 역사적 사실을 왜곡하거나 부정하는 일부 인식에 우려를 나타내며, 오월정신의 헌법 전문 수록과 역사적 진실의 계승을 위한 지속적인 노력이 필요하다고 전하고 있다. ⓒ 화순저널 관련사진보기

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큰사진보기 ▲남민숙 중앙회 부회장은 격려사를 통해 고령화되고 있는 5·18민주유공자들의 현실을 짚으며 실질적인 예우와 보훈 지원체계 마련의 필요성을 강조했다. ⓒ 화순저널 관련사진보기

큰사진보기 ▲김석봉 의장이 축사를 통해 어려운 여건 속에서도 오랜 세월 민주주의의 가치를 지키며 활동해 온 회원들의 노고에 깊이 감사드린다며 회원들에게 조금이라도 힘이 될 수 있는 방안이 무엇인지 살펴보고 의회 차원에서도 관심을 기울이겠다고 했다. ⓒ 화순저널 관련사진보기

큰사진보기 ▲박상범 조국혁신당 군의원(좌), 정학철 진보당 군의원(우)이 5·18민주화운동의 역사적 의미와 정신이 미래 세대에 올바르게 전달될 수 있도록 지역사회가 지속적으로 관심을 가져야 한다는 데 뜻을 모았다. 특히 5·18민주화운동의 역사적 사실을 왜곡하거나 부정하는 일부 인식에 우려를 나타내며, 오월정신의 헌법 전문 수록과 역사적 진실의 계승을 위한 지속적인 노력이 필요하다고 강조했다. ⓒ 화순저널 관련사진보기

큰사진보기 ▲고광렬 임원이 행사 진행을 맡았다. ⓒ 화순저널 관련사진보기

큰사진보기 ▲남민숙 중앙회 부회장, 문관 화순군지회장 등 내빈들이 저녁 만찬을 즐기며 상호 협력과 우의를 다지고 있다. ⓒ 화순저널 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 화순저널에도 실립니다.

5·18민주화운동 부상자회 화순군지회(회장 문관)는 지난 18일 화순 폭포가든에서 '2026년 5·18민주화운동 부상자·공로자·유족 화순군지회 송년회'를 개최하고, 민주주의를 위해 헌신한 유공자들의 희생과 공헌을 되새기며 화합과 연대의 시간을 가졌다.이번 송년회는 한 해 동안 5·18민주화운동의 역사적 가치를 지키고 오월정신 계승에 힘써 온 회원들의 노고를 격려하고, 지역사회와 함께 민주주의의 의미를 되새기기 위해 마련됐다.이날 행사에는 5·18민주화운동 부상자회 화순군지회 회원들을 비롯해 중앙회 남민숙 부회장, 호남지부 김행구 지부장, 화순군의회 김석봉 의장과 강재홍 운영위원장, 박상범·김지숙·정학철·홍기균 의원 등이 참석해 회원들을 격려하고 뜻깊은 시간을 함께했다.문관 회장은 인사말을 통해 "1980년 오월, 이 땅의 민주주의를 지키기 위해 헌신했던 우리의 뜨거운 열정은 세월이 흘러도 결코 바래지 않는 자부심"이라며 "오늘날 우리가 누리는 자유와 평화는 회원 여러분의 숭고한 희생과 땀방울 위에 세워진 것"이라고 강조했다.특히 "다가오는 새해에도 화순군지회는 지역의 어른이자 민주주의의 산증인으로서 지역사회와 함께 호흡하며 오월정신을 올곧게 이어가겠다"고 다짐했다.남민숙 중앙회 부회장은 격려사를 통해 고령화되고 있는 5·18민주유공자들의 현실을 짚으며 실질적인 예우와 보훈 지원체계 마련의 필요성을 강조했다.남민숙 부회장은 "우리 부상자회에서 그동안 가장 마음이 쓰였던 것은 고령의 회원 여러분이었다"며 "세월이 갈수록 몸과 마음의 상처는 깊어지는데 돌봄의 손길은 아직 충분히 닿지 못하고 있다"고 안타까움을 전했다.이어 "민주유공자로서 존엄한 예우와 실질적인 보훈체계 확립이 이뤄지도록 중앙회에서 노력하겠다"며 "보훈수당 지급을 위한 관련 법률 제정에 역점을 두어 최소한 2027년 하반기부터는 회원 모두가 보훈수당을 받을 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.아울러 "진실을 지키는 가장 강한 힘은 우리의 증언과 기록"이라며 "그 기록이 다음 세대의 민주주의 교육 산실이 되도록 노력하겠다"고 덧붙였다.화순군의회 김석봉 의장은 회원들의 헌신에 감사의 뜻을 전하며 5·18민주유공자들의 예우와 복지 향상을 위한 관심과 노력을 약속했다.김석봉 의장은 "어려운 여건 속에서도 오랜 세월 민주주의의 가치를 지키며 활동해 온 회원들의 노고에 깊이 감사드린다"며 "회원들에게 조금이라도 힘이 될 수 있는 방안이 무엇인지 살펴보고 의회 차원에서도 관심을 기울이겠다"고 했다.참석한 군의원들 역시 5·18민주화운동의 역사적 의미와 정신이 미래 세대에 올바르게 전달될 수 있도록 지역사회가 지속적으로 관심을 가져야 한다는 데 뜻을 모았다.특히 5·18민주화운동의 역사적 사실을 왜곡하거나 부정하는 일부 인식에 우려를 나타내며, 오월정신의 헌법 전문 수록과 역사적 진실의 계승을 위한 지속적인 노력이 필요하다고 강조했다.한편 5·18민주화운동 부상자회 화순군지회는 이번 송년회를 계기로 회원 간 유대와 화합을 더욱 굳건히 하고, 지역사회와 함께 5·18민주화운동의 역사적 의미와 오월정신을 계승해 나가겠다는 뜻을 밝혔다.