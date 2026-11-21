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큰사진보기 ▲10월 27일 서울 금천구 금천호암노인종합복지관에서 열린 행복공감 봉사단 김장김치 나눔 봉사활동에서 봉사단원들이 김장을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"그 사진은 절대 안 돼! 당장 지워, 이 사람아!"

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큰사진보기 ▲18년 전 김장날 찍어 둔 추억의 사진과 올해 김장의 모습. (남편을 위해 얼굴은 블러 처리를 했다.) ⓒ 이순희 관련사진보기

"김장날 약주 한 잔은 좋지만, 제발 김치 양념 대야만큼은 조심하시길 바랍니다!"

덧붙이는 글 | 2026년 10월 19일 <들기름 한 병이 이렇게 어마무시합니다>(https://omn.kr/2k60z) 글에서 "들깨 끝나면 김장... 농사가 무섭다"고 예고했던 이야기의 후속작입니다. 18년 전 김장날의 그 사진은 남편의 강력한 거부로 얼굴을 블러 처리를 했습니다. 독자 여러분의 너그러운 양해 부탁드리며, 글 속 묘사로 그날의 생생한 풍경을 함께 떠올려 주시면 감사하겠습니다.

남편은 손사래를 치며 단호하게 소리쳤다. 18년 전 김장날 찍어 둔 단 한 장의 추억 사진 때문이었다.이야기는 아들이 초등학생 1학년이던 2008년 11월로 올라간다. 그날도 온 집안이 김장 준비로 부산스러웠다. 남편은 난로 옆에 앉아 어린 아들과 함께 무채를 썰며 제법 성실한 일손을 보태고 있었다. '어머, 오늘은 웬일로 사람이 차분하네' 하고 속으로 흐뭇하던 참이었다. 하지만 김장날의 꽃이라 할 수 있는 노릇노릇 삶아진 돼지고기 수육을 갓 건져 나오면서 상황이 달라졌다.잘 삶아진 수육 한 점에 소주 한 잔, 또 수육 한 점에 소주 한 잔. 평소 약주를 즐기던 남편은 기분 좋게 술잔을 기울이기 시작했다. 나는 갓 절인 배추를 씻고 양념을 만드느라 남편이 술을 얼마나 마시는지 미처 신경 쓰지 못했다.그런데 한참을 일하다 보니 집안이 이상하리 만큼 정적에 휩싸여 있었다. 이상하다 싶어 마루 난로 옆을 돌아보는 순간, 눈앞에 기가 막힌 광경이 펼쳐져 있었다. 세상에나, 남편이 내가 막 버무려 놓은 커다란 김치 양념 대야에 머리를 푹 박고 엎드려 자고 있는 게 아닌가!이마와 뺨은 물론 콧등까지 빨간 김치 양념이 덕지덕지 묻은 채, 마치 양념 대야를 목 베개 삼아 베고 세상 편안하게 드렁드렁 코를 골고 있었다. 배추는 아직 양념 옷을 입지도 못했는데, 남편이 먼저 양념 옷을 입고 있었으니 어찌 기가 차지 않겠는가? 아무리 불러도 대답 없는 남편을 보며 화가 치밀었지만, 그 황당함에 실소가 터져 나왔다. '내가 다시는 김장 일 안 시킨다!' 다짐하며 훗날 톡톡히 갚아 줄 증거용으로 찍어둔 사진이 바로 그 문제의 사진이었다.세월이 흘러 2026년 가을, 들깨 수확을 마치고 올해도 어김없이 30포기 김장이라는 큰 숙제가 다가왔다. 남편은 목 시술과 어깨 수술, 그리고 세 차례의 허리 수술 여파로 몸이 성치 않았고, 나 역시 허리 시술을 받은 직후라 허리 보호대를 단단히 차고 일을 시작해야 했다.몸은 힘들었지만 옛 추억이 담긴 2008년 김장 사진을 다시 꺼내 보다가 문득 생각이 들었다. '이 재미있는 이야기를 라디오 사연으로 보내 보면 어떨까?' 하지만 남편 허락 없이 전국 방송에 사연을 띄우는 것은 마음에 걸렸다.어느 날 저녁, 막걸리 한 잔을 기분 좋게 마신 남편에게 슬그머니 사진을 내밀며 물었다. "여보, 이거 여성시대 사연으로 보내도 돼?" 남편은 사진을 한참 보더니 허허 웃으며 한마디를 던졌다. "별거 다 보낸다. 알아서 해." 그 말을 허락으로 덥석 물어버린 나는 그 길로 MBC 라디오 <여성시대> 게시판에 사연을 접수했다.그런데 바로 다음 날, 라디오 제작진으로부터 사연이 채택되어 방송될 거라는 전화를 받게 되었다! 채택 소식을 전하자 남편의 눈이 둥그레졌다. "설마 진짜 보낸 거야?" "당신이 알아서 하라며!" "그건 사연을 진짜 방송국에 보내라는 알아서 하라고 아니었지!" 그날 이후 집에서는 작고 유쾌한 난리가 났다. 방송 전날, 남편은 마음의 준비가 덜 되어서인지 '전국구 망신'이라며 안절부절못했고, 괜히 냉수를 마시며 집 안팎을 부산하게 왔다 갔다 했다.방송 당일, 라디오 스피커를 통해 내 글이 낭독되기 시작하자 집안에는 미묘하고 긴장감 넘치는 정적이 흘렀다. 글로 쓰인 내 이야기가 성우와 DJ의 목소리를 거쳐 전국으로 퍼져 나가는데, 18년 전 김장날의 수육 냄새와 붉은 양념 냄새가 다시 감도는 듯했다.사연과 함께 첨부한 사진을 보며 DJ들은 참았던 폭소를 터뜨렸다. "김치 양념을 마치 목 베개 삼아 베고 뻗어 계신다!", "얼굴에 붉은 양념이 덕지덕지 묻으셨는데 이건 여성시대 사진방에 올려야겠다"라며 멈추지 않는 웃음을 선사했다.청취자들의 실시간 문자 반응도 뜨거웠다. '김치 짝귀가 아닌 양념 속으로 숨 참고 러브다이브!', '웃긴데 들으면서 왜 이렇게 눈물이 핑 돌까요?', '어느 남편분의 흑역사이자 김장철마다 생각날 역대급 명작 사연'이라며 전국 청취자들이 함께 웃고 공감해 주었다. 사연이 끝난 후 남편을 겨냥한 센스 있는 선곡으로 김수철의 <정신 차려>가 흘러나올 때에는, 집 안에 남은 우리 부부 둘이 마주 보며 한바탕 웃음바다가 되었다.방송 후 농촌 마을의 이웃들이 들이닥치거나 전화가 빗발치는 대소동은 일어나지 않았다. 한때는 온 동네 집안 사정을 다 알고 지냈지만, 세월이 흘러 어르신들은 세상을 떠나고 전원생활을 위해 들어온 새로운 이웃들이 자리 잡았기 때문이다. 하지만 서운함은 조금도 없었다. 18년 전 작은 소동이 담긴 사진 한 장이 누군가의 일상에 환한 웃음을 주었다는 사실만으로 마음이 가득 찼다.조용해진 거실에 앉아 18년 전 그 사진을 다시 가만히 들여다본다. 사진 속에는 팽팽하고 젊었던 남편이 있고, 허리가 아프기 전의 건강한 내가 있으며, 곁에서 심부름을 하던 초등학생 아들이 있다. 이제 아들은 성인이 되어 제 몫의 삶을 살아가고 있고, 우리 부부는 허리 보호대를 찬 채 서로에게 "조심해", "무리하지 마"라며 안부를 챙기는 끈끈한 전우(戰友)가 되었다.당시에는 속상하고 미워서 찍어 둔 남편의 흑역사 사진이었다. 그런데 18년의 세월이 흐르고 나니, 그 사진은 어느새 우리 가족의 지난날을 돌아보게 하는 소중한 추억이 되어 있었다.이번 일을 겪으며 새삼 깨달았다. 글감이 꼭 거창하거나 특별한 이야기에만 있는 것은 아니라는 사실이다. 가족과 함께 보낸 평범한 하루, 그때는 웃지 못했던 황당한 순간도 시간이 지나면 누군가에게 웃음과 공감을 전하는 이야기가 될 수 있었다. 어쩌면 내가 글을 쓰는 이유도 그런 소소한 삶의 조각들을 그냥 흘러 보내지 않고 기록하고 싶어서인지 모르겠다.배추는 소금에 절여지고 김치는 익어가듯, 우리 부부의 추억도 세월만큼 깊어지고 있다. 물론 남편은 아직도 그 사진 만큼은 못마땅해 하겠지만 말이다.다음 김장철에도 수육 한 점에 따뜻한 웃음이 함께하길 바라며, 전국의 남편분들께 한마디 당부하고 싶다.