큰사진보기 ▲지난 16일 열린 강서구의회 본회의. 2층 기자석과 방청석에서는 난간과 구조물에 가려 1층 의원석이 보이지 않아, 일부 기자들이 일어서서 본회의장을 내려다보고 있다. ⓒ 양성윤 관련사진보기

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마곡 통합청사로 자리를 옮긴 서울 강서구의회가 이전 후 본회의를 열었지만, 새 본회의장의 좌석 배치와 시야 문제를 두고 주민과 취재진의 불만이 터져 나왔다.강서구의회는 지난 16일 오전 11시 마곡 통합청사 내 신설 본회의장에서 본회의를 열었다. 이날 청사 앞에서는 강서시민사회연대 회원들이 '주민 갑질과 음주운전 구의원 제명'을 촉구하는 1인 시위를 벌였다. 지역 시민으로 구성된 '강서시민정치참여단'도 이날부터 25일까지 이어지는 행정사무감사 전 일정에 대해 의정 모니터링에 들어갔다.그러나 의정 감시에 나선 시민과 취재진이 맞닥뜨린 것은 폐쇄적인 본회의장 구조였다. 1층 구의원 의석과 활동 공간은 넓고 쾌적하게 조성됐지만, 2층 집행부 간부석과 기자석, 주민 방청석은 몸을 움직이기도 어려울 만큼 좁았다.특히 기자석과 주민 방청석을 합쳐도 좌석이 13석에 불과했다. 한 번 자리를 잡으면 중간에 이동하거나 빠져나오기가 사실상 어려운 구조다.더 큰 문제는 시야였다. 2층 난간과 구조물에 시선이 가로막혀 1층 의원석 자체가 보이지 않았다. 기자석에서는 의정 활동 촬영할 수 없을 정도였고, 기자석 뒤편 주민 방청석에서는 발언 중인 구의원은 물론 의장만 간신히 보일 정도였다. 눈으로 확인하지 못한 채 귀로만 회의를 짐작해야 했다.현장을 지켜본 강서시민사회연대 임천수 사무국장은 "의원들 본인의 공간은 넓게 만들면서 정작 집행부와 언론, 주민은 좁은 공간에서 벌서 듯 앉아 귀로만 모니터링해야 할 판"이라며 "발언자조차 확인할 수 없는 방청석 구조는 조속히 보완 공사를 해야 한다"라고 지적했다.임 사무국장은 이어 "신청사 본회의장 공간 배치만 봐도 강서구의회가 주권자인 주민과 의정 감시 기능을 어떻게 인식하는지 드러난다"라며 구의회의 각성을 촉구했다.이에 강서구의회 사무국장은 기자와 통화에서 구조적 한계를 인정하면서도, 일부 동선 문제는 개선하겠다는 입장을 밝혔다.사무국장은 "신청사는 구청 전담 부서에서 수년 전부터 설계·추진한 사안이어서 지금 건물 구조를 바꾸기는 어렵다"라며 "국회 사례와 내부 방침에 따라 1층 본회의장에는 의원과 집행부 국장급만 출입하게 돼 있어, 기자석을 1층에 두는 것은 불가능하다"라고 설명했다.다만 2층 좌석이 좁다는 지적에는 "노트북 사용을 위해 설치했던 책상을 철거하고 기존 좌석과 비슷하게 정비해 통행 불편을 보완하겠다"라고 말했다.