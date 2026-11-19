▲굳은 표정의 김민석19일 내란 중요임무 종사 혐의로 기소된 한덕수 전 국무총리의 2심 판결이 대법원에서 일부 무죄 취지로 파기환송되자, 김민석 더불어민주당 대표가 굳은 표정으로 대표실을 나서고 있다. 오른쪽은 김태선 당대표 비서실장. ⓒ 남소연 관련사진보기