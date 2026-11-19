더불어민주당이 내란중요임무 종사 혐의로 기소돼 원심에서 징역 15년을 선고받은 한덕수 전 국무총리 사건을 일부 무죄 취지로 파기환송한 대법원에 "판결문이 아니라 내란동조 선언문을 썼다"며 비판하고 나섰다. 김민석 당대표는 "역사적 기회주의자들을 위한 변명"이라고 했다(관련기사: [속보] 한덕수 사건 파기 환송... 내란 일부 혐의 무죄 취지 https://omn.kr/2kllt
).
김민석 민주당 대표는 선고 직후인 오후 5시 40분 국회 본관 당대표실 앞에서 기자들과 만나 "오늘 대법원의 결론은 한마디로 역사적 기회주의자들을 위한 변명이었다"라며 "도저히 역사적으로 용납될 수 없는, 내란 앞 기회주의자들의 변명"이라고 규탄했다.
김 대표는 "(이번 선고는) 내란이 임박했을 때 국무총리 또는 고위공직자가 어떻게 판단하고 처신해야 하는가에 대한 행위규범의 문제를 정리한 역사적 판단이었다"며 "그 시점에서의 역사적 규범은 딱 두 가지뿐이다. 내란 진행을 저지하고 제한시키거나, 또는 다른 국무위원들을 설득하거나"라고 짚었다.
이어 그는 "그런데 한덕수 (당시) 총리는 그 중 아무것도 하지 않고, 침묵하고 굴복하고 (내란에) 종사했다"며 "지금 조희대 대법원은, (비상계엄 선포 땐) 그렇게 하라고 후일 대한민국 공직자들과 국민과 시민들에게 교과서를 써 준 것"이라고 비판했다.
민주당은 선고 직후 서영교 국회 법제사법위원장, 김의겸 법사위 여당 간사, 박성준 당 수석대변인, 양부남 윤리심판원 위원, 한정애 당 사무총장 등이 당대표실에 모여 비공개 회의를 진행한 것으로 보인다. 이들은 오후 5시 30분께 굳은 표정으로 당대표실에서 함께 나왔다.
박성준 민주당 수석대변인도 이날 선고 이후 브리핑을 통해 "조희대 대법원은 판결문이 아니라 내란동조 선언문을 쓴 것이냐"고 비판했다.
그는 "온 국민이 지켜본 윤석열의 내란과 그 내란을 정당화시키기 위해 손발이 되어 뛰었던 한덕수에 대해 한없이 넓은 아량을 베푼 것"이라며 "법관으로서 최소한의 양심도 없는 조희대 대법원을 강력하게 규탄한다"고 밝혔다.
아울러 "민주당은 내란세력의 발호를 결코 좌시하지 않겠다. 국민과 함께 모든 수단을 동원해 반드시 발본색원하겠다"고 했다.
조국혁신당은 선고 직후인 이날 오후 5시 10분 국회 본청 로텐더홀에서 '조희대 대법원장 탄핵 촉구' 촛불집회 및 기자회견을 열고 대법원 판결을 규탄했다.
이들은 이날 "민주당에 촉구한다. 다음 주까지 본회의를 소집하여 대법원장 탄핵안을 통과시키자, 조 대법원장의 직무를 즉시 정지시키자"라며 조희대 대법원장 탄핵소추안 처리를 압박했다. 혁신당은 그간 한 전 총리 사건 선고와 관계없이 조 대법원장 탄핵을 추진해야 한다고 주장해온 바 있다.