큰사진보기 ▲금호타이어 대표이사 정일택 사장이 19일 한국자동차모빌리티안전학회 설립 20주년 기념행사에서 '타이어 산업의 패러다임 변화와 스마트 모빌리티 파트너(Smart Mobility Partner)로서 타이어의 미래'를 주제로 강연하고 있다. ⓒ 금호타이어 관련사진보기

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금호타이어 대표이사 정일택 사장이 E2E(엔드 투 엔드·End-to-End) 인공지능(AI) 자율주행 고도화를 위해 스마트 타이어와 에어리스 타이어 등 미래 모빌리티의 안전을 높이기 위한 기술 개발 방향을 제시했다.19일 금호타이어에 따르면 정일택 사장은 한국자동차모빌리티안전학회 설립 20주년 기념행사에서 '타이어 산업의 패러다임 변화와 스마트 모빌리티 파트너(Smart Mobility Partner)로서 타이어의 미래'를 주제로 특별강연에 나섰다.정 사장은 "타이어는 차량과 노면이 만나는 유일한 접점이자, 자율주행의 안전을 완성하는 마지막 퍼즐"이라며 "타이어가 주행 안전과 데이터를 책임지는 핵심 파트너로 진화해야 한다"고 강조했다.정 사장은 미래 모빌리티를 크게 세 가지 키워드로 설명했다.첫 번째 키워드는 E2E AI 자율주행(Autonomous)이다. E2E AI가 주변 환경의 인지부터 주행 판단과 차량 제어까지 통합적으로 수행해 운전자의 개입 없이 목적지까지 자율적으로 이동하는 기술이다.다음은 초연결(Connected)로, 차량과 차량, 도로와 교통 인프라가 실시간으로 정보를 공유하면서 더욱 효율적인 이동 환경을 만들어 갈 수 있다고 강조했다.마지막으로 자율주행과 초연결 기술이 발전할수록 안전(Safe)이 중요하다고 말했다.금호타이어가 제시하는 스마트 타이어의 발전 방향을 '감지(Sensing)·예측(Prediction)·보호(Protection)'의 3단계로 설명했다.정 사장은 "공기를 사용하지 않아 펑크와 공기압 손실 문제를 해소하는 에어리스 타이어의 승차감과 소음, 조향 성능에서 기존 공기압 타이어와의 기술 격차를 좁히기 위한 연구개발을 지속하고 있다"고 밝혔다.이어 "미래형 타이어의 상용화를 위한 평가 인프라와 글로벌 기술 표준, 안전 인증체계 마련에 산·학·관이 협력해야 한다"며 "기술 혁신과 안전성 확보를 통해 미래 모빌리티의 안전과 사회적 책임을 실현하는 데 기여하겠다"고 말했다.