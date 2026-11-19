큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 16일 경기도의회 본회의장에서 열린 제395회 정례회 제4차 본회의에서 2027년 본예산안, 2026년 추경예산안 제안 설명을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 30일 국회 의원회관에서 열린 '지방재정 확충을 위한 지방세제 개편 정책토론회'에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

추미애 경기도지사가 정부의 미래대응기금 지방미래성장지원금 배분 과정에서 경기도의 국가경제 성장 기여도를 반영해야 한다고 강조했다. 기존 보통교부세 산식을 그대로 적용하면 불교부단체인 경기도가 지원 대상에서 제외될 수 있는 만큼, 미래성장 수요와 지역의 성장 기여도를 반영한 별도의 배분 기준을 마련해야 한다는 주장이다.추미애 지사는 19일 행정1·2부지사와 경제부지사, 주요 실·국장 등이 참석한 도지사 티타임에서 "미래대응기금 지방미래성장지원금이 보통교부세 산식으로 배정되어서는 안 된다"고 밝혔다.현재 국회 예산결산특별위원회에서는 미래대응기금의 세부사업과 예산 규모를 놓고 여야 간 논의가 진행되고 있다. 지방재원 확대가 예상되면서 실제 지원 규모뿐 아니라 지역별 배분 기준이 주요 쟁점으로 떠오르고 있다.추 지사는 경기도가 대한민국 반도체 산업의 중심이자 국가 경제성장을 이끌어 온 핵심 지역이라는 점을 부각했다. 그는 "미래대응기금의 조성 취지에 맞게 지방재원 배분 시 성장기여도를 충분히 반영해야 한다"고 말했다.특히 기존 보통교부세 산식의 적용 가능성을 문제 삼았다. 보통교부세를 받지 않는 경기도의 재정적 특성을 고려하지 않고 기존 산식을 그대로 적용하면 경기도가 지방미래성장지원금 배분에서 불이익을 받을 수 있다는 것이다. 이에 추미애 지사는 균형발전과 미래성장 수요를 함께 고려하는 별도 기준 마련을 요구해 왔다.이번 추미애 지사의 발언은 지방재정 배분의 기준을 단순한 재정 부족분 보전에서 지역의 미래 성장 잠재력과 국가경제 기여도까지 확대해야 한다는 문제 제기다. 특히 반도체 등 국가 전략산업이 집중된 경기도의 성장 기반을 지방재원 배분에 반영하겠다는 점에서 의미가 있다.앞서 경기연구원은 기본배분과 행정수요, 재원보전, 성장기반 등 4대 요소를 반영한 지방미래성장지원금 배분 방안을 제시했다. 특정 시도에 지원금이 집중되는 것을 막기 위해 배분 상한을 전체 재원의 25%로 설정할 경우, 도내 시군 몫을 포함해 경기도에 약 8,750억 원이 배분될 수 있다는 분석이다.경기도는 이를 토대로 국회 예산안 심의 과정에서 국비 확보에 나서는 한편, 미래대응기금의 경기도 배분을 위한 대응을 강화할 방침이다.