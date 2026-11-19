추미애 경기도지사가 정부의 미래대응기금 지방미래성장지원금 배분 과정에서 경기도의 국가경제 성장 기여도를 반영해야 한다고 강조했다. 기존 보통교부세 산식을 그대로 적용하면 불교부단체인 경기도가 지원 대상에서 제외될 수 있는 만큼, 미래성장 수요와 지역의 성장 기여도를 반영한 별도의 배분 기준을 마련해야 한다는 주장이다.
추미애 지사는 19일 행정1·2부지사와 경제부지사, 주요 실·국장 등이 참석한 도지사 티타임에서 "미래대응기금 지방미래성장지원금이 보통교부세 산식으로 배정되어서는 안 된다"고 밝혔다.
현재 국회 예산결산특별위원회에서는 미래대응기금의 세부사업과 예산 규모를 놓고 여야 간 논의가 진행되고 있다. 지방재원 확대가 예상되면서 실제 지원 규모뿐 아니라 지역별 배분 기준이 주요 쟁점으로 떠오르고 있다.
추 지사는 경기도가 대한민국 반도체 산업의 중심이자 국가 경제성장을 이끌어 온 핵심 지역이라는 점을 부각했다. 그는 "미래대응기금의 조성 취지에 맞게 지방재원 배분 시 성장기여도를 충분히 반영해야 한다"고 말했다.
특히 기존 보통교부세 산식의 적용 가능성을 문제 삼았다. 보통교부세를 받지 않는 경기도의 재정적 특성을 고려하지 않고 기존 산식을 그대로 적용하면 경기도가 지방미래성장지원금 배분에서 불이익을 받을 수 있다는 것이다. 이에 추미애 지사는 균형발전과 미래성장 수요를 함께 고려하는 별도 기준 마련을 요구해 왔다.
경기연구원 배분안 적용하면 8,750억 원
이번 추미애 지사의 발언은 지방재정 배분의 기준을 단순한 재정 부족분 보전에서 지역의 미래 성장 잠재력과 국가경제 기여도까지 확대해야 한다는 문제 제기다. 특히 반도체 등 국가 전략산업이 집중된 경기도의 성장 기반을 지방재원 배분에 반영하겠다는 점에서 의미가 있다.
앞서 경기연구원은 기본배분과 행정수요, 재원보전, 성장기반 등 4대 요소를 반영한 지방미래성장지원금 배분 방안을 제시했다. 특정 시도에 지원금이 집중되는 것을 막기 위해 배분 상한을 전체 재원의 25%로 설정할 경우, 도내 시군 몫을 포함해 경기도에 약 8,750억 원이 배분될 수 있다는 분석이다.
경기도는 이를 토대로 국회 예산안 심의 과정에서 국비 확보에 나서는 한편, 미래대응기금의 경기도 배분을 위한 대응을 강화할 방침이다.