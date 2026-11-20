큰사진보기 ▲정동영 통일부 장관 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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정동영 통일부 장관이 20일 미셸 스틸 주한 미국대사와 제이비어 브런슨 유엔군사령관을 잇따라 만난다. APEC 정상회의를 계기로 기대됐던 북미정상회담이 무산되고 비무장지대(DMZ) 출입·관리 권한을 둘러싼 한미 간 이견도 이어지는 상황에서 이뤄지는 만남이어서 주목된다.통일부에 따르면 정 장관은 이날 오전 11시 정부서울청사 장관실에서 스틸 대사를 면담한다. 이어 오후 2시에는 판문점을 방문해 브런슨 유엔군사령관과 만날 예정이다.정 장관과 스틸 대사의 공식 면담은 지난 7월 말 스틸 대사 부임 이후 처음이다. 스틸 대사는 그동안 외교부와 국방부 등 주요 부처 장관들을 예방했지만 정 장관과의 만남은 늦어졌다.이를 두고 정 장관의 북한 핵시설 관련 발언과 미국 측의 대북정보 공유 제한 등을 배경으로 양측 관계가 원만하지 않은 것 아니냐는 관측이 제기되기도 했다.이번 면담에서는 APEC 정상회의를 계기로 한 북미정상회담이 성사되지 않은 이후 북미대화 재개를 위한 한미 간 협력 방안과 향후 대북정책의 방향 등이 주요 관심사가 될 것으로 보인다.오후에 예정된 브런슨 사령관과의 면담에서는 DMZ의 평화적 이용과 출입·관리 권한 문제가 주목된다. 통일부는 비군사적 목적의 DMZ 출입에 한국 정부의 역할을 확대해야 한다는 입장이지만, 유엔사는 정전협정에 따른 관리 권한을 강조하고 있다.최근에는 유엔사의 출입 불허로 정부의 DMZ 역사·환경 조사가 장기간 중단된 사실이 알려지면서 양측의 이견이 다시 부각됐다. 브런슨 사령관의 DMZ 관련 발언을 둘러싸고 영토주권 논란이 불거지기도 했다.통일부는 두 면담의 구체적인 의제를 공개하지 않았으며, 면담 이후 보도자료를 배포할 예정이다.