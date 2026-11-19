큰사진보기 ▲경기도시장상권진흥원(경상원)이 지난 17일부터 19일까지 3일에 걸쳐 수원, 안산, 파주 등에서 도내 골목상권 공동체 상인회장과 상인회원 등을 대상으로 상인 교육을 진행했다. ⓒ 경상원 관련사진보기

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경기도시장상권진흥원(경상원)이 생성형 인공지능(AI)을 활용한 상인 교육을 통해 도내 골목상권 소상공인의 디지털 실무 역량 강화에 나섰다. 지원사업을 찾는 것부터 사업계획서를 작성하는 과정까지 상인들이 직접 수행하도록 해 골목상권 공동체의 자생력을 높이겠다는 취지다.경상원은 지난 17일부터 19일까지 수원·안산·파주 등에서 도내 골목상권 공동체 상인회장과 상인회원 등을 대상으로 '2026년 골목상권 활성화' 사업의 하나로 상인 교육을 진행했다고 밝혔다.이번 교육은 급변하는 소비 환경과 디지털 전환에 대응하고, 골목상권 상인들의 조직 운영 및 사업 추진 역량을 높이기 위해 마련됐다.교육 과정은 ▲골목상권 공동체 조직화 우수사례 발표 ▲상인회 매니저 업무 범위 구체화 ▲업무 분담 및 갈등 예방 ▲소상공인 맞춤형 지원 정책 탐색 ▲AI를 활용한 지원사업 안내 및 사업계획서 작성 등으로 구성됐다.상인회 조직 운영에 필요한 실무 능력을 높이는 동시에 공동체 내부의 역할과 업무를 명확히 해 안정적인 상권 운영을 돕는 데 초점을 맞췄다.특히 눈길을 끈 것은 생성형 AI를 활용한 실습 교육이다. 'AI로 찾는 지원 정책, AI로 만드는 사업계획서'를 주제로 상인들이 자신에게 적합한 지원사업을 직접 탐색하고, AI를 활용해 사업 아이디어를 구체적인 사업계획서로 발전시키는 과정을 익혔다.단순히 정책 정보를 전달하는 데 그치지 않고 상인들이 필요한 지원사업을 스스로 찾고 실제 사업 신청에 활용할 수 있도록 실무 중심으로 교육을 구성한 것이다. 디지털 도구 활용 능력을 높여 소상공인들이 정책 지원에 더욱 능동적으로 참여하도록 돕겠다는 취지다.경상원은 이번 교육을 계기로 골목상권 공동체의 조직 운영 능력뿐 아니라 상인들의 정책 활용 역량도 함께 높인다는 계획이다.박태영 경상원 시장상권팀장은 "이번 교육이 상인들에게 급변하는 디지털 환경에 대응할 수 있는 실질적인 도움이 됐기를 바란다"며 "앞으로도 현장 수요를 반영한 교육으로 골목상권 공동체의 경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다.