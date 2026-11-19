큰사진보기 ▲AI 커닝 도구 판매자와 나눈 텔레그램 대화. 한국도 배송 목록에 있는 국가이며 배송 역시 가능하다고 답했다. ⓒ 신상호 관련사진보기

큰사진보기 ▲스마트폰없이도 AI 커닝이 가능한 무선 4G 중계기. ⓒ 사이트 캡쳐 관련사진보기

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수능 AI 커닝 대책으로 스마트폰의 '경보 문자'가 활용된 가운데, 해당 조치를 무력화할 수 있는 장비들도 시중에서 판매 중인 것으로 나타났다. 크로아티아 등 일부 해외 국가에선 성냥갑이나 신용카드 크기의 4G 수신기를 판매하고 있어, 굳이 스마트폰을 휴대하지 않고도 'AI 커닝'이 가능한 상황이다.정부는 19일 대학수학능력시험 과정에서 스마트폰 '경보 문자'를 통한 AI 커닝 예방책을 시행하고 있다. 진동이나 무음 상태에서도 스마트폰 경보가 울리도록 해서, 부정을 막겠다는 것이다. 그런데 19일 <오마이뉴스> 취재에 따르면, 스마트폰 없이도 'AI 커닝'이 가능한 장비는 해외 사이트를 통해 구매가 가능하다. 대표적인 것이 신용카드나 성냥갑 크기의 초소형 4G 라우터(중계기)나 수신기로, 이 장비만 있으면 스마트폰 없이도 시험지 영상을 실시간 전송할 수 있다.크로아티아에 기반을 둔 한 'AI 커닝 도구 판매' 사이트에는 성냥갑 크기(96mm × 58mm)의 초소형 유심(SIM) 중계기를 우리 돈으로 9만 원(69달러)에 판매하고 있다. 이 장비의 성능은 다운로드 속도 150Mbps 정도로 고화질의 시험지 촬영 영상을 업로드하기에 충분한 속도를 자랑한다. 한번 충전으로 6-8시간 송출이 가능해, 대학수학능력시험과 같은 장기간 시험에도 충분히 활용할 수 있다.이 장비를 쌀알 크기 이어폰과 단추 모양의 카메라와 연계하면 '경보문자'를 회피해 충분히 'AI 커닝'은 가능하다. 게다가 이 중계기의 경우, 최대 10개의 무선기기를 연결해 통신할 수 있어, 같은 시험실 내 여러 명이 동시에 사용할 수도 있다. 심지어 해당 중계기는 와이파이 네트워크 이름을 가리는 기능(Hidden SSID)까지 탑재돼 있었다.이같은 AI 장비들은 한국에서도 쉽게 구매가 가능하다. <오마이뉴스>는 19일 'AI 커닝 도구'를 판매하는 한 유럽 업체 판매자에게 텔레그램으로 접촉해 봤다. 한국까지 배송이 가능하느냐는 질문에 해당 담당자는 "한국은 우리의 배송 목록에 있는 배송 가능한 국가이고, 우리는 DHL을 통해 배송해줄 것"이라면서 "다만 배송 시간과 일자는 확정하지 못한다"고 답했다.