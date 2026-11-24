정부여당이 기업경영을 위축시킨다며 배임죄 폐지를 주장합니다. 하지만 정말 그럴까요? 일부 문제점을 이유로 배임죄를 폐지하는 것이 과연 타당한지 살펴보고자 연속기고를 연재합니다.

큰사진보기 ▲2025년 9월 30일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 '경제형벌 민사책임 합리화 당정협의'에서 더불어민주당 김병기 원내대표가 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2023년 3월 6일 서울중앙지검 공정거래조사부는 계열사 부당지원 및 횡령·배임 의혹과 관련해 조현범 한국타이어앤테크놀로지 회장의 구속영장을 청구했다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 박재홍 변호사(참여연대 경제금융센터 실행위원)입니다.