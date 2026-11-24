정부여당이 기업경영을 위축시킨다며 배임죄 폐지를 주장합니다. 하지만 정말 그럴까요? 일부 문제점을 이유로 배임죄를 폐지하는 것이 과연 타당한지 살펴보고자 연속기고를 연재합니다.
재계와 정치권을 중심으로 형법상 배임죄를 폐지하거나 대폭 완화해야 한다는 주장이 거세다. 배임죄의 구성요건이 추상적이어서 기업인의 정상적인 경영활동을 위축시키고, 합리적인 경영상 의사결정까지 형사처벌의 위험에 내몬다는 것이 주된 이유다.
그러나 그간 총수일가의 배임 행위로 인해 문제가 제기되어 처벌까지 된 사례들을 살펴보면, 이러한 주장이 현실을 얼마나 심각하게 왜곡하고 있는지 단번에 드러난다. 법원이 배임죄로 유죄를 선고한 사건들은 합리적인 경영상 판단과 무관한, 회사와 주주의 신임을 배반하고 기업 자산을 총수일가의 사유물처럼 약탈한 범죄들이기 때문이다.
배임죄 폐지되면 처벌할 수 없는 총수일가의 사익편취
일각에서는 배임죄가 사라져도 횡령죄나 사기죄, 또는 민사소송을 통하여 충분히 총수일가의 비위행위에 대한 제재가 가능하다고 주장한다. 그러나 형법상 횡령죄는 어디까지나 ① 타인의 재물을 보관하는 자가 ② 재산상 이익이 아닌 재물을 불법적으로 영득할 때만 성립한다.
총수일가가 '재물', 즉, 회삿돈을 직접 빼돌리는 대신 회사의 신용이나 사업 기회 등 '재산상 이익'을 편취하고 회사에 손해를 떠넘기는 행위는 배임죄로만 처벌할 수 있다. 그간 총수일가에 대하여 사회적인 비난과 대중의 공분을 불러일으켰던 대표적인 배임죄 유죄 사례들은, 배임죄가 폐지될 경우 어떻게 즉각 '무죄'가 되는지를 명확히 보여준다.
첫째, 회사의 신용과 어음 발행 권한을 총수일가의 개인 재산 증식에 동원한 사례다.
이재현 CJ그룹 회장은 자신이 실질적으로 소유한 일본 법인(PAN JAPAN) 명의로 도쿄의 빌딩 두 채를 매입하면서, 계열사인 CJ재팬으로 하여금 대출원리금 39억 5000만 엔(약 309억 원) 전액에 대해 아무런 채권회수조치 없이 연대보증을 서게 했다가 업무상 배임죄 등으로 징역 2년 6개월과 벌금 252억 원이 확정되었다.
박찬구 금호석유화학 회장 역시 본인의 주식 매입 자금을 마련하기 위해 금호석유화학으로 하여금 31억 9880만 원 상당의 전자어음을 발행하게 하고, 장남에게 비상장 자회사(금호피앤비화학) 자금 107억 5000만 원을 담보 없이 낮은 이율로 빌려주게 하여 특정경제범죄법상 배임죄로 징역 3년에 집행유예 5년이 확정된 바 있다.
해당 사안들은 모두 회사 밖으로 직접 유출된 현금(재물)은 없이 회사에 '신용 공여'나 '어음 채무'만 부담시키거나, 차용증 작성 등 정상적인 거래 외관을 꾸며낸 행위여서 법원도 횡령죄 성립은 부정하고 배임죄로만 유죄를 인정했다. 배임죄가 폐지되면 총수가 계열사 보증과 어음을 동원해 개인 빌딩과 주식을 사들이는 행위는 형사처벌 대상에서 완전히 배제될 수 있다.
둘째, 회사의 사업기회와 유통망을 총수일가에게 헐값에 넘기거나 소위 '통행세'를 챙겨 사익을 편취한 사례다.
신동빈 롯데그룹 회장은 막대한 수익이 보장되던 롯데시네마 영화관 매점 운영권을 총수 일가가 지배하는 회사에 불리한 조건으로 임대해 롯데쇼핑에 재산상 손해를 입힌 업무상 배임과 K스포츠재단에 70억 원을 제공한 뇌물공여 혐의로 징역 2년 6개월에 집행유예 4년이 확정되었다.
이호진 태광그룹 회장은 상품권 발행업체 지정으로 이익 급증이 예상되던 손자회가 보유한 주식을 시가보다 현저히 낮은 가격에 본인과 아들에게 매각하게 하는 등의 혐의로 징역 3년이 확정되었다.
정우현 전 MP그룹 회장은 가맹점 치즈 유통단계에 동생 업체를 끼워 넣어 수십억 원의 소위 '통행세'를 챙기게 하면서 정작 본인의 적자 가맹점은 본사에 직영점으로 떠넘기며 권리금까지 챙겨 징역 3년, 집행유예 5년이 확정되었다.
조현범 한국앤컴퍼니그룹 회장의 경우 슈퍼카 5대를 계열사 명의로 구입·리스하여 사적으로 유용하고 회사 운전기사에게 배우자의 수행을 맡긴 혐의 등으로 징역 2년이 확정되었다.
이러한 모든 행위 또한 '재산상 이익'을 편취한 것이므로 배임죄가 폐지되는 순간 형사적으로는 아무런 제재도 할 수 없게 된다.
'경영상 판단'은 이미 작동 중, 법원은 배임죄 적용에 보수적
한편, 재계에서는 법원이 경영 현실을 몰라 정상적인 투자까지 배임죄로 처벌한다며 형법에 '경영판단원칙'을 명문화하거나 배임죄를 폐지해야 한다고 주장한다. 그러나 법원은 이미 현 상황에서도 총수일가의 사익편취 행위 중 상당수를 '경영상 판단'이라는 명분 아래 무죄의 판결을 선고하고 있다.
대법원은 이미 수년 전부터 "경영자가 개인적 이익을 취할 의도 없이 가능한 범위 내에서 수집된 정보를 바탕으로 기업의 이익을 위한다는 생각으로 신중하게 결정을 내렸다면, 예측이 빗나가 기업에 손해가 발생하더라도 배임죄의 책임을 물을 수 없다"라고 판시한 이래(대법원 2015도12633 판결 등) 같은 입장을 고수하며 경영판단원칙을 폭넓게 적용한 관계로, 마땅히 규제되어야 할 총수일가의 사익편취 행위에마저 면죄부를 주고 있는 것이 현실이다.
실제로 최신원 전 SK네트웍스 회장 사건에서 법원은 SKC가 부실 계열사인 SK텔레시스 유상증자에 총 936억 원을 투입한 혐의에 대해 "합리적인 경영판단의 재량 범위 내에 있다"며 해당 부분을 전부 무죄로 선고했고, 강덕수 전 STX그룹 회장 사건에서도 2841억 원의 부당지원 혐의 중 총수일가가 지분 100%를 직·간접 보유한 STX건설에 집중된 670억 원 등 일부만 유죄가 인정됐을 뿐 나머지는 '그룹 회생을 위한 경영상 판단'이라며 무죄를 선고하였다.
남상태 전 대우조선해양 사장이 삼우중공업 주식을 시가보다 3배 비싸게 인수해 대우조선해양에 263억 원의 손해를 입힌 사건 역시 항소심에서 경영판단원칙을 이유로 무죄가 선고되었다.
현행 제도 하에서도 이처럼 최소한의 형식적 외관만 갖추면 '경영상 판단'으로 인정받아 처벌을 피하는 것이 현실이다. 만약 여기서 배임죄를 폐지하거나 형법에 추상적인 '경영판단 면책 조항'까지 신설한다면 결과는 불 보듯 뻔하다.
총수일가가 사실상 거수기 이상의 기능을 하지 못하는 이사회를 동원해 형식적인 사업성 검토 문건만 마련해 두면, 가족회사에 대한 무담보 자금 대여도 '신사업 투자'가 되고, 알짜 사업부를 헐값에 팔아치우는 것도 '사업부문 합리화를 위한 경영상 판단'으로 둔갑해 아무런 단죄도 할 수 없게 될 것이다.
배임죄 개정은 사익편취 면죄부 아닌 규제의 정교화로
70년 넘게 총수일가의 사익편취 행위에 대한 최소한의 억지력으로 작동해 온 배임죄를 폐지하자는 주장은 아무런 사회적 합의도 없으며 국민의 법 감정에도 정면으로 위배된다.
특히 주주 보호를 위해 상법상 이사의 충실의무 조항을 어렵사리 개정한 현시점에 이르러 배임죄를 폐지하거나 면책 조항을 넣는 것은 제도 개선의 취지를 뿌리째 흔드는 자가당착에 불과하다. 만약 배임죄의 개정이 필요하다면 그 방향은 총수일가의 사익편취 행위에 면죄부를 주는 '폐지'가 아닌 '정교화'가 되어야 할 것이다.
먼저, 교묘해지는 신종 사익편취의 처벌 공백을 막기 위하여 배임죄의 근간은 유지되어야 한다. 일각에서는 배임죄를 폐지하고 처벌 대상을 쪼개어 몇 가지 유형으로 규율하는 대체입법을 제안한다.
그러나 앞서 본 CJ의 해외 차명법인 연대보증, 금호석유화학의 전자어음 발행 및 자회사 무담보 대여, 롯데의 영화관 매점 헐값 임대, 태광의 유망 손자회사 주식 저가 매수, MP그룹의 치즈 통행세 편취, 한국앤컴퍼니의 법인 슈퍼카 사적 유용에 이르기까지 총수일가가 회사의 재산상 이익을 빼돌리는 수법은 끊임없이 진화하고 있다.
기업가치를 저해하고 소수주주의 이익을 침해하는 총수일가의 변화무쌍한 꼼수를 법조문에 일일이 열거해 규율하기란 거의 불가능에 가까운 것이 현실이며, 섣부른 배임죄 폐지나 축소는 곧바로 거대한 처벌 공백으로 이어질 것임을 직시해야 한다.
다음으로, 총수일가의 이해충돌 거래에 대한 기준을 엄격히 법제화하는 것이 필요하다. 현행 배임죄 운영의 진정한 문제는 정상적인 경영활동의 위축이 아니다. 오히려 최신원 전 SK네트웍스 회장의 936억 원대 부실 계열사 유상증자, 강덕수 전 STX 회장의 2000억 원대 계열사 부당지원, 남상태 전 대우조선해양 사장의 263억 원대 주식 고가 인수가 모두 '경영상 판단'이라는 명분 아래 무죄를 선고받은 것에서 알 수 있듯, 명백한 부당지원 행위에 대해서조차 법원이 형식논리로 면죄부를 주는 편향이 문제의 본질이다.
법을 개정한다면 면책 조항을 넣을 것이 아니라, 도리어 총수일가나 지배주주와 이해관계가 상충하는 거래 즉, 계열사 부당지원, 일감 몰아주기, 사업기회 유용, 불공정한 조건의 합병 등에서는 경영판단원칙의 적용을 엄격히 배제하고, 합리성에 대한 입증책임을 경영진에게 부과하는 방향으로 구체화해야 할 것이다.
형사처벌 의존도를 낮추려면 선결 조건으로 민사적 구제제도를 대폭 강화·정비해야 한다. 주주대표소송 요건 완화, 한국형 디스커버리 제도 도입, 포괄적 집단소송제와 징벌적 손해배상제 도입 없이 배임죄부터 폐지하자는 것은 결국 총수일가의 사익편취 행위를 법으로 방조하겠다는 선언과 다름없다.
시장의 신뢰와 공정한 기업지배구조를 구축하는 길은 배임죄 폐지가 아니라, 범죄적 사익 추구와 합리적 경영행위를 엄격히 가려낼 수 있도록 법망을 더욱 정교하게 다듬는 데 있다.
[연재 - 배임죄 폐지, 무엇이 문제인가
]
[연속기고①] 배임죄, '기업 옥죄기' 아닌 '경제 정의' 위한 장치
[연속기고②] 배임죄, 한국만 있다? 이름은 달라도 처벌은 한다
[연속기고③] 한국 배임죄만 유독 넓다? 일본, 독일, 영국 살펴봤더니
[연속기고④] 이재명 정부의 배임죄 폐지, 당최 이해가 안 갑니다
덧붙이는 글 | 글쓴이는 박재홍 변호사(참여연대 경제금융센터 실행위원)입니다.