큰사진보기 ▲경기도가 내년도 본예산에 반영하지 못한 공무원 인건비와 교통정책 관련 예산 등 2424억원을 추가 재원 확보를 통해 충당하겠다는 방침을 밝혔다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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경기도가 내년도 본예산에 반영하지 못한 공무원 인건비와 교통정책 관련 예산 등 2424억원을 추가 재원 확보를 통해 충당하겠다는 방침을 밝혔다.도는 어려운 재정 여건 속에서 도민 안전과 취약계층 보호 등 민생예산을 우선 편성한 데 따른 것으로, 부족한 재원을 확보해 도정 운영에 차질이 없도록 하겠다는 입장이다.홍은광 경기도 대변인은 19일 서면 브리핑을 통해 "도민의 생명과 안전, 취약계층 보호와 민생 안정을 최우선으로 하는 2027년 민생사수예산을 편성했다"며 "미편성 예산을 반드시 확보하겠다"고 밝혔다.경기도에 따르면 재정 여건이 어려워지면서 내년도 예산안에 공무원 인건비와 교통정책 관련 사업 등 일부 예산 2424억원을 반영하지 못했다.도는 이를 민생 관련 사업에 재원을 우선 배분하기 위한 결정이라고 설명했다.부족한 재원을 마련하기 위해 도는 역대 처음으로 '2027년 국비 확보를 위한 종합상황실'을 운영하고 있다.이를 통해 소방 관련 국비 지원 확대와 미래대응기금의 경기도 배정을 추진하는 한편, 안정적인 지방세원 확보를 위한 대책도 마련하고 있다는 설명이다.홍 대변인은 "일부 예산 미편성은 도민의 삶을 지켜야 한다는 절박함 속에서 민생 관련 예산을 최우선으로 편성한 결단이었다"며 "추가 재원 확보에 대한 자신감 또한 분명하다"고 강조했다.이어 "민선 9기 경기도는 빈칸 예산의 책임을 미루지 않는다"며 "재정위기 상황을 도민께 투명하게 공개하고 강력한 자구노력을 선행하고 있다"고 말했다.재정 운영을 둘러싼 비판에 대해서는 "대안 없는 비판으로 정쟁을 일삼고 가짜뉴스로 도민을 불안하게 하는 모든 시도에 단호히 대처하겠다"고 밝혔다.도는 추가 재원 확보를 통해 미편성 예산을 충당하고 도정 운영의 안정성을 유지하겠다는 방침이다.