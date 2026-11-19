큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 18일 한성숙 국무총리 주재로 열린 ‘주택공급 활성화를 위한 국무총리·경기도권 지자체장 만찬간담회’에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 국무총리실제공 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 11월 18일 한성숙 국무총리가 주재한 '주택공급 활성화를 위한 국무총리·경기도권 지자체장 만찬간담회'에 참석해 의견을 나누고 있다. ⓒ 국무총리실제공 관련사진보기

민경선 고양특례시장이 정부의 수도권 주택공급 정책에 따른 인구 증가가 지역의 부담으로만 남지 않도록 자족기능 확충과 광역교통망 구축을 위한 제도 개선을 정부에 요구했다. 주택공급에 맞춰 기업과 일자리를 함께 유치하고, 입주 전에 교통 기반시설을 갖춰야 한다는 것이다.민경선 시장은 지난 18일 한성숙 국무총리가 주재한 '주택공급 활성화를 위한 국무총리·경기도권 지자체장 만찬간담회'에 참석해 고양시의 자족기능 확보와 광역교통 개선을 위한 건의서를 전달했다. 간담회에는 김이탁 국토교통부 1차관, 신진창 금융위원회 부위원장 등 정부 관계자와 경기도권 지자체장들이 참석했다.민 시장이 제시한 핵심 과제는 수도권정비계획법 개정, 창릉·대곡 공공주택지구 내 공업물량 배정, 광역교통 개선사업의 신속한 추진 등이다.민경선 시장은 국가 주도의 수도권 주택공급 정책으로 고양시 인구가 지속적으로 증가하고 있지만, 이를 뒷받침할 기업 유치와 산업 기반 확충에는 제도적 한계가 있다고 지적했다.이를 해결하기 위해 과밀억제권역에 속한 공공주택지구를 수도권정비위원회 심의를 거쳐 성장관리권역으로 지정하고, 서울·경기·인천 간 공업지역 물량을 조정할 수 있도록 수도권정비계획법과 시행령을 개정해 달라고 건의했다. 접경지역 산업단지를 수도권정비계획법상 공업지역에서 제외하는 특례 마련도 요청했다.특히 창릉·대곡 공공주택지구의 자족시설용지에 공업물량을 즉시 배정해 기업 유치와 양질의 일자리 창출 기반을 마련해야 한다고 강조했다. 주택을 공급하면서 정작 기업이 들어설 공간과 산업 기반은 확보하지 못하는 구조를 바꿔야 한다는 취지다.광역교통 확충도 주요 건의 사항이다. 민경선 시장은 창릉 3기 신도시와 일산 1기 신도시의 교통 여건 개선을 위해 고양은평선 식사 연장과 인천2호선 고양 연장을 요청했다.아울러 일산선 급행과 9호선 대곡 연장 등을 제5차 국가철도망 구축계획과 제5차 대도시권 광역교통시행계획에 반영해 달라고 건의했다. 대규모 주택 공급에 따른 교통 수요 증가를 감당하려면 철도망 확충을 입주 이후의 과제가 아니라 개발 단계부터 함께 추진해야 한다는 것이다.이번 건의는 고양시가 안고 있는 개발 과제를 주택 공급량이나 교통시설 확충만의 문제로 보지 않고, 산업·일자리·교통이 결합한 도시 구조의 문제로 접근했다는 점에서 의미가 있다. 특히 창릉과 대곡에 공업물량을 배정하자는 요구는 자족시설용지를 실제 기업 활동과 일자리 창출로 연결하겠다는 구상이다.민경선 시장은 "단순한 주택공급을 넘어서 일자리·교통이 함께 갖춰지는 자족도시를 조성할 수 있도록 수도권정비계획법 개정과 공공주택지구 공업물량 배정 등 적극적인 제도 개선이 필요하다"고 밝혔다.이어 "국가 주도의 주택공급으로 인한 부담이 지역에만 전가되지 않도록 정부 차원의 적극적인 관심과 지원이 절실하다"고 강조했다.