큰사진보기 ▲추경호 대구시장이 19일 오전 대구시청 기자실에서 기자간담회를 갖고 사법리스크가 사라진 만큼 지역 현안 추진에 속도를 내겠다고 밝혔다. ⓒ 대구시청 관련사진보기

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내란 중요임무 종사 혐의로 기소됐다가 1심에서 무죄를 선고받은 추경호 대구시장이 정부와 여당을 향해 정치탄압과 대구경북(TK) 홀대를 중단하라고 촉구하고 재판에 따른 불확실성이 해소된 만큼 대구경북 행정통합과 신공항 건설 등 지역 현안 추진에 더욱 속도를 내겠다고 밝혔다.추 시장은 19일 오전 대구시청 동인청사에서 가진 기자간담회에서 "1심 재판부가 명확한 판결을 내려준 만큼 이제 정치탄압을 중단하고 TK(대구경북) 패싱과 홀대, 지역 차별도 중단해야 한다"고 말했다.이어 "대구·경북 시도민은 대한민국을 지켜내고 산업화와 민주화를 이끌어낸 중심"이라며 "대구와 대구 시민을 국책사업 대상이나 중요한 정책 고려 대상에서 괄호 밖으로 둔다는 인식을 갖지 않도록 정부가 관심과 애정을 가져달라"고 강조했다.추 시장은 행정통합과 통합신공항 등 지역의 주요 국책사업이 진척되지 않는 것과 관련 정부와 여당에 책임을 돌렸다.그는 "우리가 다시 시도민의 결집된 의사를 다시 한 번 더 재확인하고 중앙 정치권에 더 강하게 말하겠다"며 "지금 남은 변수는 정부 여당의 선택의 문제"라고 말했다. 그러면서 "우리가 원하는 방향으로 적극적으로 도와주지 못하고 있기 때문에 속도가 나지 않는 것이지 시도의 행정 난맥이나 혼선 때문에 진전이 없는 것은 아니다"라고 주장했다.추 시장은 무죄 판결을 계기로 시정 추진에 더욱 적극적으로 나서겠다는 의지도 드러냈다. 그는 "당선 직후 인수위원회 때부터 지금까지 시정을 챙기는 데 한 치의 주저함도 없었다"면서"이제 더 속도감 있고 강도 높게 시정을 챙기고 정치권과의 접촉도 더 강하게 하겠다"고 덧붙였다.구체적인 현안으로 추 시장은 대구경북 행정통합과 신공항 건설, 2차 공공기관 이전, 경북대학교의 지역 거점대학 육성, 국립치의학연구원 유치 등을 꼽았다. 국회에서 진행 중인 내년도 예산안 심사에서도 "추가 반영이 필요한 사업을 챙기겠다"며 "다음 주 국회를 방문해 정치권의 협조를 구하겠다"고 밝혔다.추 시장은 자신을 기소한 내란특검을 향해서도 강한 불만을 드러냈다. 그는 "정치 특검이 무리하게 공작 기소를 했다"며 "징역 20년을 구형했을 때도 말씀드렸지만 뇌피셜로 결론을 정해 놓고 무리하게 사건을 구성해 주장했던 것 같다"고 비판했다.그는 "계엄이 발생한 뒤 민주당의 고발로 조사가 시작됐고, 그때부터 저는 정치탄압이자 무리한 기소라고 주장했다"며 그동안 사법부에서 자신에게 유리한 판단이 세 차례 있었다고 강조했다.그러면서 지난해 12월 구속영장이 청구됐을 당시 불체포특권을 포기했고 법원이 혐의와 법리에 다툼의 여지가 있고 증거인멸이나 도주 우려가 없다며 영장을 기각한 사실과 계엄 해제 표결 방해로 손해를 입었다는 취지의 민사소송에 대한 법원 판단, 전날 무죄 선고를 거론했다.앞서 서울중앙지법 형사합의34부(재판장 한성진)는 지난 18일 12·3 비상계엄 당시 국민의힘 원내대표였던 추 시장의 내란 중요임무 종사 혐의에 대해 무죄를 선고했다. 재판부는 윤석열 전 대통령이 추 시장에게 국회의 계엄 해제 표결 저지를 요청했다는 점이 증명되지 않았고 추 시장이 그러한 요청을 승낙했다고 보기도 어렵다고 판단했다. 내란특검은 앞서 추 시장에게 징역 20년을 구형했다.특검의 항소 가능성과 항소 포기 필요성을 묻는 질문에 추 시장은 "당사자가 왈가왈부하는 것은 적절하지 않고 특검이 판단할 문제"라며 말을 아꼈다. 특검을 법왜곡죄 등으로 고발할 생각이 있는지에 대해서는 "너무 가지 말자. 해결해야 할 일이 많다"고 말을 아꼈다.국민의힘 장동혁 대표의 당내 단속 기조와 친한동훈계의 반발 등 당내 갈등에 대해서도 구체적인 언급을 피했다. 다만 "앞으로 중요한 국면에 저의 정치적 견해를 밝힐 계기가 있으리라 본다"며 향후 정치적 입장을 표명할 가능성은 열어뒀다.