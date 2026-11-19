큰사진보기 ▲경기 여주시는 지방세와 지방행정제재·부과금을 장기간 납부하지 않은 고액·상습체납자 43명의 명단을 공개했다고 19일 밝혔다. ⓒ 여주시 관련사진보기

AD

경기 여주시는 지방세와 지방행정제재·부과금을 장기간 납부하지 않은 고액·상습체납자 43명의 명단을 공개했다고 19일 밝혔다.이번에 공개된 대상은 개인 28명과 법인 15곳으로, 이들의 체납액은 총 14억7400만원에 달한다.분야별로는 지방세 체납자가 38명으로 전체 공개 대상의 대부분을 차지했다. 체납액은 10억9200만원으로 집계됐다.이 가운데 개인 25명이 6억6900만원, 법인 13곳이 4억2300만원을 체납했다.지방행정제재·부과금 체납자는 개인 3명과 법인 2곳 등 5명으로, 체납액은 총 3억8200만원이다.명단 공개 대상은 올해 1월 1일 기준 체납 발생일부터 1년이 지났고, 체납액이 1000만원 이상인 신규 체납자다.시는 공개 예정자를 대상으로 6개월간 소명과 자진 납부 기회를 부여한 뒤 경기도 지방세심의위원회 심의를 거쳐 최종 공개 대상을 확정했다.공개 항목에는 체납자의 성명과 상호, 법인 대표자 성명, 나이, 직업 또는 업종, 주소, 체납액과 납부기한 등이 포함된다.명단은 여주시와 경기도 홈페이지, 지방세 인터넷 납부시스템인 위택스에서 확인할 수 있다.고액·상습체납자 명단공개는 체납자의 자진 납부를 유도하고 성실 납세자와의 형평성을 높이기 위해 매년 11월 셋째 주 수요일 전국에서 동시에 시행된다.여주시 관계자는 "고액·상습체납자 명단공개는 성실하게 세금을 납부하는 대다수 시민과의 형평성을 높이고 조세 정의를 바로 세우기 위한 조치"라며 "앞으로도 재산 추적과 체납처분을 통해 악의적인 납세 회피 행위에 엄정하게 대응하겠다"고 말했다.