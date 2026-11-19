큰사진보기 ▲정부는 11월 19일 14시 09분 38초 기준으로 잠정 집계한 결과 연간 누계 수출액이 1조 달러를 달성했다고 밝혔다. ⓒ 관세청 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘48년 이후 우리나라 연도별 수출 추이(억불) ⓒ 관세청 관련사진보기

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큰사진보기 ▲10월 1일 부산항 신선대 부두에 수출입 화물이 가득 쌓여 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

연간 수출액이 사상 처음으로 1조 달러를 넘어섰다. 지난해 처음 7000억 달러를 돌파한 데 이어 1년 만에 새로운 기록을 썼다. 인공지능(AI) 투자 확대에 따른 반도체 수출 급증이 성장을 이끌었고, 화장품·농수산식품 등 소비재와 중소·중견기업도 수출 기반을 넓혔다. 다만 반도체와 석유제품의 가격 상승이 실적을 끌어올린 만큼, 수출 규모 확대를 지속적인 경쟁력 강화로 이어가는 과제도 남겼다.정부는 19일 오후 2시 9분 기준 잠정 집계한 올해 누적 수출액이 1조 달러에 도달했다고 밝혔다. 연간 수출 1조 달러 달성은 독일과 미국, 중국에 이어 세계에서 네 번째다. 독일·미국이 2006년, 중국이 2007년 이 기준을 넘어선 이후 19년 만에 새로운 국가가 이름을 올렸다.1964년 수출 1억 달러를 처음 달성한 이후 62년 만에 수출 규모가 1만 배로 커졌다. 1995년 1000억 달러, 2011년 5000억 달러, 2018년 6000억 달러를 넘어선 한국 수출은 지난해 7093억 달러를 기록했다. 올해는 연말까지 한 달 이상 남겨놓고 1조 달러에 올라섰다.그 사이 국내 산업도 크게 달라졌다. 수출 100억 달러를 처음 돌파했던 1977년에는 어류·목재·의류 등이 주요 품목이었다. 올해는 반도체·컴퓨터·석유제품·승용차 등이 수출을 주도했다. 생산 현장의 노동과 기업들의 기술개발, 해외시장 개척이 축적되면서 한국 경제가 첨단 제조업 중심으로 이동한 결과다.올해 수출을 끌어올린 가장 큰 동력은 글로벌 AI 투자다. 정부자료를 보면 글로벌 빅테크 상위 9개사의 설비투자는 지난해 4650억 달러에서 올해 9570억 달러로 늘어날 것으로 추정된다. 데이터센터 건설과 서버 확충이 이어지면서 D램과 낸드플래시 수요가 늘었고, 가격 상승이 반도체 수출액 증가로 연결됐다.이같은 AI 투자 효과는 반도체 밖으로도 번졌다. 서버용 저장장치인 SSD를 비롯해 데이터센터 건설에 필요한 철강, 구리·알루미늄, 변압기·전선 등의 수요가 늘었다. 정부는 올해 20대 수출 품목 가운데 16개 품목의 수출이 증가했으며, 1~10월 반도체를 제외한 품목의 수출도 20% 늘었다고 설명했다.석유제품 수출 증가에는 가격 요인이 크게 작용했다. 중동지역 공급 불안과 러시아 수출 통제 등의 영향으로 석유제품 수출단가는 지난해 톤당 681달러에서 올해 1~10월 1105달러로 약 62% 뛰었다. 휘발유·경유 등의 수출 제한에도 단가 상승이 수출액을 늘린 것이다. 수출액 증가를 모두 물량 확대나 생산성 향상의 결과로 해석하기 어려운 대목이다.반도체와 함께 소비재 수출의 성장도 두드러졌다. 화장품 수출은 올해 1~10월 124억 달러로 지난해 연간 실적인 114억 달러를 넘어섰다. 유럽연합(EU)과 미국으로의 수출이 각각 81.2%, 43.1% 증가했다. 의약품은 바이오시밀러의 판매지역 확대와 위탁생산 공급 증가가 실적을 뒷받침했다. 농수산식품은 포도·라면·쌀가공식품 등을 중심으로 수출이 늘었다.수출 시장은 주요 교역국과 신흥시장에서 함께 확대됐다. 올해 1~10월 미국과 중국으로의 수출은 각각 77%, 88% 증가했다. 아세안은 69%, 인도는 38%, EU는 23% 늘었다. 반면 독립국가연합(CIS)과 중동으로의 수출은 각각 19%, 8% 감소했다. 인도는 일부 품목에서 중국을 대신하는 시장 역할도 했다. 같은 기간 석유화학 수출액은 중국에서 5억 달러 줄었지만 인도에서는 6억 9000만 달러 증가했다. 다만 여러 지역에서 수출이 늘었다는 사실만으로 특정 국가에 대한 의존도까지 낮아졌다고 단정할 수는 없다. 시장 다변화의 정도를 평가하려면 국가별 수출 비중의 변화도 함께 살펴봐야 한다.반도체 대기업 이외 중소·중견기업도 역대 최대 실적을 냈다. 중소기업의 1~10월 수출액은 지난해 같은 기간보다 9.9% 증가한 1076억 달러였다. 수출기업 수는 9만 4000개로 2022년 이후 5년 연속 최대치를 경신했다. 중견기업의 1~3분기 수출액도 11.5% 늘어난 1037억 달러를 기록했다.다만 기업 규모별 증가율에는 차이가 있다. 전체 수출이 급증하는 가운데 중소·중견기업 수출이 약 10% 안팎 늘었다는 점은 성과와 함께 성장 속도의 격차도 보여준다. 산업통상부가 앞서 발표한 올해 1~10월 전체 수출 증가율은 60.6% 였다. 정부도 반도체·석유제품의 수출단가 변동, 미국·EU의 보호무역 강화, 글로벌 공급과잉 등을 위험 요인으로 꼽았다. 특히 AI 투자와 메모리 가격이 실적을 크게 끌어올린 구조에서는 투자 속도나 가격 흐름이 바뀔 경우 수출 증가세도 영향을 받을 수 있다.정부는 내년에도 성장세를 이어가기 위해 제조 현장의 AI 혁신을 지원하고 반도체·자동차·조선의 경쟁력을 강화할 계획이다. 바이오·로봇 등 신산업을 육성하고, 해외 소비자가 국내 온라인몰에서 상품을 구매하는 역직구 등 소비재 판로도 확대하기로 했다. 수출 1조 달러라는 기록을 안정적인 성장 기반으로 굳히려면 품목·시장 확대와 함께 중소기업의 참여, 국내 투자와 고용으로 이어지는 효과를 높여야 한다.