큰사진보기 ▲이천시는 성수석 시장이 지난 18일 국무총리 주재로 열린 경기도 지방자치단체장 간담회에서 미분양관리지역 지정 해제와 반도체 산업도시 정주여건 개선을 위한 건의서를 전달했다고 밝혔다. ⓒ 이천시 관련사진보기

AD

경기 이천시가 반도체 산업도시의 특수성과 잠재적인 주택 수요를 고려해 미분양관리지역 지정을 해제해 달라고 정부에 건의했다.이천시는 성수석 시장이 지난 18일 국무총리 주재로 열린 경기도 지방자치단체장 간담회에서 미분양관리지역 지정 해제와 반도체 산업도시 정주여건 개선을 위한 건의서를 전달했다고 밝혔다.이날 간담회에는 이천시를 비롯해 수원·용인 등 경기도 내 24개 지방자치단체장이 참석해 정부의 신규택지 공급과 정비사업 활성화 등 주택공급 확대 방안을 논의했다.성 시장은 이천시가 국가 핵심 전략산업인 반도체 산업의 주요 거점임에도 자연보전권역 지정과 수도권 규제로 주택개발과 생활 기반시설 확충에 제약을 받고 있다고 설명했다.특히 산업도시의 주택 수요와 지역별 규제 여건을 충분히 고려하지 않은 획일적인 제도 운영은 지역 주택시장 회복과 안정적인 주택공급에 부담이 될 수 있다고 주장했다.이에 현재의 미분양 현황뿐 아니라 반도체 산업 성장에 따른 잠재적 주택 수요와 지역 정주여건 개선 가능성 등을 종합적으로 고려해 미분양관리지역 지정 해제를 검토해 달라고 요청했다.시는 반도체 산업을 중심으로 일자리가 형성돼 있지만, 관외에 거주하면서 이천으로 출퇴근하는 근로자와 가족들이 지역에 정착할 수 있는 주거·교통·교육·문화 기반시설 확충이 필요하다는 입장이다.이러한 정주여건이 개선되면 관외 출퇴근 근로자의 지역 정착을 유도하고, 잠재적인 주택 수요를 실제 수요로 연결할 수 있다고 보고 있다.또한 지역 내 주택개발 수요를 계획적인 주택공급으로 연결하면 근로자의 주거 안정과 지역경제 활성화는 물론 정부의 주택공급 확대 정책에도 기여할 수 있다고 강조했다.이날 국무총리는 지자체장들이 제시한 건의사항에 대해 관계부처가 검토 결과를 해당 지자체에 안내하도록 지시했다고 시는 전했다.성 시장은 "반도체 산업의 경쟁력은 기업의 투자뿐 아니라 우수 인재들이 안정적으로 정착할 수 있는 주거·생활환경에서 시작된다"며 "이천시의 산업적 특수성과 지역 주택시장 여건을 충분히 고려한 정부의 정책적 지원이 필요하다"고 말했다.