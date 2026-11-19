인구 110만 여명(2000년대 초반 유치 당시)의 광역시이지만 4년제 종합대학이 울산대학교 한 곳 밖에 없는 울산에서는 각계각층이 범시민운동으로 국립대 유치에 나섰다. 그 결국 참여정부의 결단으로 2005년 국립대 설립이 확정 된 후 울산에 국립대(현 울산과학기술원)가 들어섰다.
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그로부터 20여 년 뒤인 2026년 11월 19일 울산과학기술원(UNIST 유니스트)에서는 산업 AI(인공지능) 전환(AX)을 위한 교육·연구 혁신 계획을 담은 'AI융합대학 AX 비전선포식'이 열렸다.
울산과기원 본관 대강당에서 열린 비전선포식에는 최진혁 과학기술정보통신부 미래인재양성과장과 김상욱 울산시장, 송재호 UNIST 이사장, 홍성우 울산시의회 부의장을 비롯해 산학연 관계자 300여명이 참석했다.
울산과기원은 이날 "인공지능(AI)과 조선해양 등 산업현장 전문성을 두루 갖춘 융합형 인재 양성에 나서 기업이 겪는 기술적 문제를 해결할 인재를 2030년까지 2000명 키운다"는 계획을 밝혔다.
계획에 따르면, 산업수요에 맞는 교육과정을 위해 내년 신입생부터 인공지능 전공을 신설하고 기존 공학 전공과 AI를 결합해 학습할 수 있는 체계를 마련한다. 또 조선해양AI와 피지컬AI, 소재AI, 메디컬AI, AI보안, 우주항공방산AI, 반도체AI, AI시스템 등 8개 분야의 AX융합전공도 확대한다.
발언에 나선 김상욱 시장은 울산 산업 AX 전환의 시대적 사명과 유니스트 AX 융합대학 출범 의의를 밝혔다.
김상욱 시장은 "울산은 대한민국 산업을 이끌어온 도시로서 산업 AX 전환을 선도하고 통제해야 하는 사명을 지녔다"라며 "이를 통해 대한민국은 물론 세계의 AX 전환을 이끄는 모델을 만들 수 있다"라고 밝혔다.
그러면서 "유니스트 AX 융합대학의 출범은 울산이 산업 AX 전환을 본격적으로 시작한다는 상징적 의미를 가지며, 이곳에서 양성되는 인력이 전환을 선도할 것으로 기대된다"라고 덧붙였다.
김상욱 시장은 또 "울산이 AX 변화를 선도하고 통제하지 못하면 대한민국 산업 전체가 흔들릴 수 있다"라며 "반면 울산이 AX 변화를 선도하고 통제할 수 있다면 대한민국은 물론 세계의 AX 전환을 이끄는 모델을 만들 수 있다. 이 사명을 이루기 위해 중심적 역할을 해야 할 곳이 유니스트"라고 강조했다.