▲19일 UNIST 본관 대강당에서 열린 AI융합대학 AX 비전 선포식에서 김상욱 울산시장이 발언하고 있다. 이날 선포식에는박종래 UNIST 총장, 최진혁 과학기술정보통신부 미래인재양성과장,송재호 UNIST 이사장, 홍성우 울산시의회 부의장, 나종주 한국재료연구원 정책기획본부장, 조홍래 울산과학대학교 총장등이 참석해 비전 선포 세레머니를 했다. ⓒ 울산시 관련사진보기