큰사진보기 ▲내란 중요임무 종사 등 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 지난 10월 22일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 공판에 출석하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2024년 12월 4일 오전 서울 여의도 국회에 무장한 계엄군들이 투입되고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

12.3 내란 당시 계엄군의 헌법기관 침탈에 개입하지 않았던 국군 최고 군령기관(합동참모본부)의 최고 책임자에게 중형이 구형됐다.19일 오후 서울중앙지방법원 내란전담재판부 형사합의37-2부(재판장 오창섭 부장판사) 심리로 김명수 전 합참의장 등 합동참모본부 지휘부에 대한 내란중요임무종사 사건 결심 공판이 열렸다.종합특검(특별검사 권창영)은 김 전 의장이 2024년 12월 3일 ▲ 전군 경계태세 2급 격상 ▲ 계엄 임무를 우선 수행하라는 내용이 담긴 단편명령 발령 ▲ 참모진 계엄군 철수 건의 묵살 등의 방법으로 내란 중요임무에 종사했다고 보고 징역 15년을 구형했다.반면, 김 전 의장 측은 "위법한 명령을 받지도 따르지도 수행하지도 않았다"며 재판부에 무죄 선고를 요청했다.특검은 "김명수는 자신 명의로 '수도방위사령부(수방사) 육군특수전사령부(특전사)는 계엄 사무를 우선하라'는 단편명령을 발령함으로써 (불법적인 비상계엄에서) 임무 수행 근거와 절차적 외관을 부여해 계엄군 임무 수행을 용이하게 했다"고 주장했다.특검은 김용현(당시 국방부 장관)이 직접 계엄군을 움직였더라도 김 전 의장의 권한이 소멸되지 않았다면서 그 근거로 군인복무기본법을 들었다. "군인복무기본법은 차상급 지휘관(김용현)의 직접 지휘가 있는 경우라도 중간급 지휘관(김명수)에게 일정한 권한을 부여하고 있다"며 "김명수가 작전지휘 감독권을 보유한 것을 전제로 (수방사와 특전사의 계엄 사무를 우선케 한) 단편명령을 발령했다고 봐야 한다"는 것이다.특검은 "김명수가 군사적 상황과 참모진 조언을 종합해 비상계엄 위헌·위법성을 지속적으로 확인할 수 있었음에도 자신의 명령이나 지시를 철회하지 않았다"며 "(특히) 국회가 비상계엄 해제 요구안을 의결한 뒤에도 (참모진의) 계엄군 철수 건의를 받아들이지 않았다"고 말했다.이어 "이승오(당시 합참 작전본부장)와 박명재(당시 합참 법무실장)는 '합참 차원의 (계엄군) 철수 지휘와 작전권 행사, (국방부) 장관에 대한 (김명수의) 건의를 기대했다"며 "이는 자신이 내린 (단편)명령의 효과를 제거하고 부하들의 위법한 임무 수행을 중단시키기 위한 현실적 조치 가능성이 충분히 인정되는 것"이라고 강조하기도 했다.특검은 김 전 의장이 비상계엄 선포 전부터 "국내 정치적 문제를 이유로 한 비상계엄의 군사력 동원 가능성을 이미 인식했다"고 강조했다.특검에 따르면, 2023년 11월 29일 대통령 공관 모임에서 윤석열이 좌파 척결을 언급하며 김 전 의장에게 명령에 따르라고 요구했으나 '적법하고 정당한 명령이면 따르겠다'는 답이 돌아오자 한 시간 동안 김 전 의장을 질책했다는 것이다. 특검은 "김명수가 2024년 9월말 김용현의 국방부 장관 취임을 보면서 '계엄하러 오는 거 아니냐'며 '잘 지켜보자'는 취지로 강호필(당시 합참 차장)에게 얘기했다"고 덧붙이기도 했다.김 전 의장 측은 특검 구형의견에 반발하며 무죄를 주장했다. 김 전 의장 변호인 장순욱 변호사는 "2024년 12월 3일 밤 합참의장 명령으로 국회에 가거나 계엄에 동원된 병력은 한 명도 없다"며 "그 병력에 대한 출동지시는 당시 대통령과 국방부 장관이 사령관들에게 직접한 것"이라고 운을 뗐다.장 변호사는 "(국군통수권자인) 대통령 명령에 따라 국방부 장관이 직접 지휘하는 병력에 대해 합참의장은 철수시킬 권한이 없다"며 "(특검 주장대로) 제복 군인 스스로의 판단으로 문민 상관(국방부 장관)의 군령권 행사에 맞서 독자적으로 지휘권을 행사했어야 한다는 건 헌법이 정한 (군에 대한) 문민통제에 반하는 것"이라고 주장했다.이어 "계엄에 동원된 병력에 김명수를 연결시킬 수 있는 공소사실은 부작위(어떤 행동도 하지 않음) 뿐"이라며 "김명수가 (12.3 내란에서) 무엇을 하지 않았는지로 범죄를 구성할 수 있는지 (따져야 하는데) 이는 특검 스스로 김명수 행위로 내란중요임무종사를 설명하기 어렵기 때문"이라고 설명했다.그러면서 "김명수는 대통령과 국방부 장관이 사령관들을 직접 지휘한 선상 어디에도 등장하지 않는다"고 거듭 강조했다.