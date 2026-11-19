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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

충북지역 경력보유여성이 전국적인 감소 추세와 달리 증가한 것으로 나타났다. 경력보유여성이란 15~54세 기혼여성 중 출산·육아때문에 어쩔 수 없이 직장을 그만 둔 미취업 여성을 의미한다. 그동안은 경력단절여성으로 칭했던 것을 올해부터 개정된 여성경제활동법 시행에 따라 용어를 변경했다.19일 국가데이터처가 발표한 '2026년 상반기 지역별고용조사 기혼여성의 고용 현황'에 따르면 도내 15~54세 기혼여성은 22만7000명으로 집계됐다. 이 가운데 경력보유여성은 3만9000명으로 지난해 3만7000명보다 2000명 증가했다.전국적으로는 경력보유여성이 110만5000명에서 96만명으로 14만5000명 감소한 것과 대조적이다. 충북은 전국 17개 시도 가운데 경력보유여성 증가율이 가장 높았다.충북의 경력보유여성 비중도 높아졌다. 15~54세 기혼여성 대비 경력보유여성 비율은 지난해 약 15.6%에서 올해 약 17.2%로 상승했다. 기혼여성 10명 중 2명 가량이 결혼과 임신·출산, 육아, 자녀교육, 가족돌봄 등의 이유로 직장을 그만둔 셈이다.미취업여성도 증가했다. 충북의 15~54세 기혼여성 가운데 미취업여성은 지난해 6만8000명에서 올해 7만명으로 2000명 늘었다. 전국 미취업 기혼여성이 15만1000명 감소한 것과 다른 흐름이다.18세 미만 자녀와 함께 사는 기혼여성의 취업 상황도 악화했다. 충북의 해당 여성 취업자는 지난해 9만2000명에서 올해 7만9000명으로 1만3000명 줄었다. 2024년 9만명에서 2025년 9만2000명으로 증가했던 취업자 수가 올해 감소세로 돌아섰다.전국적으로는 18세 미만 자녀와 함께 사는 기혼여성의 고용률은 66.2%로 전년보다 1.9%p 상승했다.눈길을 끄는 조사결과는 경력보유여성의 43.1%가 직장을 그만둔 지 10년 이상 지났다는 점이다. 사실상 경력 단절을 딛고 재취업에 성공하기 매우 어려운 구조라는 것이댜.한편 국가데이터처는 올해부터 개정된 여성경제활동법 시행에 따라 기존 '경력단절여성'이라는 용어를 '경력보유여성'으로 변경해 통계를 작성하고 있다.