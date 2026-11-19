큰사진보기 ▲사진=청주시 제공. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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청주시가 '2026년 대한민국 주거복지 실천대상' 시상식에서 기관·단체 부문 최고상인 대상을 수상했다.19일 서울 여의도 국회의원회관에서 열린 대회는 (사)한국주거복지사협회와 황희 국회의원이 공동 주관·주최했으며, 주거복지 향상에 기여한 우수 기관과 단체를 발굴하고 성과를 공유하기 위해 마련됐다.청주시는 주거복지 제도적 기반 구축과 주거취약계층 지원, 맞춤형 특화사업, 민·관 협력 등을 통해 주거복지안전망을 구축한 성과를 인정받아 전국 기관·단체 부문 1위를 차지했다.특히 시민의 생활과 밀접한 주거복지 특화사업이 높은 평가를 받았다. 시는 어르신의 생활 불편을 해결하는 '청주 어르신 그냥해드림'을 비롯해 주민의 주거관리 역량을 높이는 '뚝딱 공구대여소 & 집수리학교', 한국토지주택공사(LH)와 함께 주거위기가구를 발굴하는 '행복하우징 청주' 등을 추진하고 있다.이장섭 청주시장은 "이번 대상 수상은 주거복지 사각지대 해소를 위해 지역사회와 함께 노력해 온 결실"이라며 "앞으로도 시민 누구나 안정적이고 쾌적한 주거환경에서 생활할 수 있도록 촘촘한 주거복지안전망을 구축해 나가겠다"고 말했다.앞서 청주시는 지난 16일 열린 '2026년 제9회 대한민국 주거복지문화대상'에서도 기관·단체 부문 최우수상을 받았다. 정주남 청주시주거복지센터장도 개인 부문 우수상을 수상했다.