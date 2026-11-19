큰사진보기 ▲성일종 국회의원 ⓒ 성일종 의원실 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

자녀 수에 따라 근로자의 정년을 최대 67세까지 연장하는 법안이 추진된다. 결혼과 출산 연령이 높아지면서 자녀 양육이 끝나기 전에 정년을 맞는 근로자의 소득 단절을 막겠다는 취지다.국민의힘 성일종 국회의원(충남 서산·태안)은 19일 자녀 수에 따라 정년을 차등 연장하는 내용을 담은 '고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률 일부개정법률안'을 대표발의했다고 밝혔다.개정안은 현행 60세인 법정 정년 하한을 유지하되 자녀가 1명인 근로자는 63세, 2명인 근로자는 65세, 3명 이상인 근로자는 67세까지 정년을 보장하도록 했다.사업주가 법에서 정한 연령보다 낮게 정년을 정하더라도 자녀 수에 따른 법정 정년 하한을 적용하도록 해 실질적인 고용 연장을 보장하는 내용도 담았다.이번 법안은 성 의원이 2023년에도 추진했던 내용이다. 당시에는 법안 발의에 필요한 의원 10명의 찬성을 확보하지 못해 정식 입법으로 이어지지 못한 것으로 전해졌다.국회법상 국회의원이 법률안을 발의하려면 대표발의자를 포함해 10명 이상의 찬성이 필요하다. 성 의원은 3년 만에 같은 취지의 법안을 다시 추진하게 됐다. 성 의원이 정년 연장의 근거로 제시한 것은 급속한 고령화와 늦어진 결혼·출산이다.<서산시대>가 성 의원실에 요청해 받은 입법취지 자료에 따르면, 통계청의 '2020~2040년 인구전망'은 국내 65세 이상 고령 인구가 2020년 815만 명에서 2025년 1000만 명에 이르러 전체 인구의 20%를 넘어설 것으로 전망했다.결혼과 출산 시기도 크게 늦어졌다. 통계청 자료에 따르면 남성의 평균 초혼 연령은 1990년 27.79세에서 2021년 33.35세로, 여성은 같은 기간 24.7세에서 31.08세로 높아졌다.경제협력개발기구(OECD)의 '2022 한국 경제 보고서'에서도 한국의 평균 초산 연령은 1993년 26.2세에서 2020년 32.3세로 약 6년 높아진 것으로 나타났다.성 의원 측은 이처럼 결혼과 출산이 늦어지면서 근로자가 60세 정년을 맞더라도 자녀의 양육과 교육에 필요한 지출은 계속될 수 있다고 설명했다.이에 자녀 수에 따라 정년을 연장하면 고령 근로자의 소득 단절을 줄이는 동시에 자녀 양육에 따른 경제적 부담을 완화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.성 의원은 정년 차등 연장을 공직사회까지 확대하는 방안도 추진하고 있다. 의원실은 본지에 제공한 향후 입법계획에서 다자녀 근로자의 정년 차등 연장을 공직사회에도 적용하기 위해 관련 법안의 공동발의를 요청하고 있다고 밝혔다.다만 공직사회 확대를 위한 법안은 아직 공동발의를 추진하는 단계로, 이번 근로자 정년 연장안과는 구분된다. 이번 개정안은 모든 근로자의 정년을 일률적으로 높이는 기존 정년 연장 논의와 달리 자녀 수를 법정 정년의 기준으로 삼았다는 점에서 차이가 있다. 그만큼 입법 과정에서 형평성 문제도 논의될 것으로 보인다. 자녀가 없는 근로자와 자녀가 3명 이상인 근로자의 정년이 최대 7년까지 달라지기 때문이다.특히 개정안은 자녀의 나이나 실제 부양 여부를 별도로 구분하지 않고 있다. 이미 자녀가 성인이 돼 독립한 근로자도 정년 연장 대상에 포함될 수 있어, 양육기간 중 소득 단절을 막겠다는 입법취지와 실제 적용 범위가 얼마나 부합하는지 검토가 필요하다.기업의 인건비 부담과 신규채용에 미칠 영향 역시 입법 과정에서 다뤄야 할 과제다. 저출생과 고령화가 동시에 진행되는 가운데, 자녀 수에 따른 정년 차등 연장이 양육 부담을 덜어주는 제도로 자리 잡을 수 있을지, 새로운 고용 형평성 논란으로 이어질지 국회 논의가 주목된다.