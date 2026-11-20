공익제보 이후 수많은 공익제보자들이 피신고자로부터 다수의 보복성 고소·고발을 경험합니다. 공익제보자가 이런 보복성 소송으로 겪는 경제적·정신적 고통은 이루 말할 수 없습니다. 하지만 현재로서는 이와 같은 보복성 소송을 저지할 방법도, 이 같은 소송으로부터 공익제보자를 도울 제도적 방안도 부족합니다. 현행법상 이와 같은 보복성 소송이 공익제보자에 대한 '불이익조치'가 아니기 때문입니다.



지금 국회 정무위원회에는 이와 같은 보복성 고소·고발로부터 공익제보자를 보호하는 방안이 담긴 <공익신고자 보호법><부패방지권익위법> 개정안이 계류 중입니다. 공익제보자를 괴롭히는 보복성 소송을 막을 수 있는 법이 이번 국회에서는 반드시 마련되어야 합니다. 이에 참여연대 공익제보지원센터는 공익제보자가 경험하는 보복성 소송의 실태와 그 개선 방안에 대한 고민을 연속칼럼으로 공유합니다. 두 번째 순서로, 전국사학민주화교수노동조합 위원장이자 중부대학교의 사학비리를 세상에 알린 공익제보자이기도 한 김경한 교수가 사학비리 공익제보자들이 겪은 소송 사례를 소개합니다.

큰사진보기 ▲국회 본회의 자료사진. ⓒ 유성호 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 참여연대 홈페이지와 슬로우뉴스에도 실립니다.이 글의 필자는 김경한 교수(전국사학민주화교수노동조합 위원장)입니다.

사학비리를 발견하면 신고하라고 한다. 교수 채용비리와 회계 부정을 목격하면 침묵하지 말라고 한다. 정부는 공익신고를 장려하고 국민권익위원회는 신고자를 보호하겠다고 약속한다. 그런데 신고한 사람에게 돌아오는 것은 무엇인가. 해임과 파면, 직무배제와 재임용 거부다. 거기서 끝나지 않는다. 형사 고소와 손해배상청구가 뒤따른다. 비리를 밝히려던 사람이 어느 순간 자신의 결백을 설명하기 위해 경찰서와 법정을 전전한다.필자는 이 질문을 남의 일처럼 말할 수 없다. 2019년 중부대학교의 사학비리 의혹을 신고한 뒤 신고자 신분 노출과 징계, 면직, 형사 고소와 소송을 겪었다. 대학 관계자들의 고소 사건에서 혐의없음이나 불송치 처분을 받기도 했다. 그러나 한 사건이 끝나도 다른 다툼은 남았다. 국민권익위원회가 보호조치를 결정하고 대학의 불이행에 이행강제금까지 부과했지만, 그 결정만으로 일터가 돌아오지는 않았다.면직 처분을 다툰 소송에서 승소하고 대법원의 판단을 거쳐 2025년 3월에야 중부대학교에 복직했다. 그러나 복직은 끝이 아니었다. 필자는 결국 중부대를 떠나 다른 대학으로 이직했다. 법적으로 교수 신분을 되찾았다고 해서 그곳에서 다시 정상적으로 강의하고 연구할 여건까지 회복되는 것은 아니었다. 수년간 잃어버린 교육과 연구의 시간, 무너진 일상은 판결문 한 장으로 되돌릴 수 없었다. 공익신고자에게 두려운 것은 소송에서 지는 것만이 아니다. 이겨도 끝나지 않는 싸움이다.중부대에서 겪은 일은 한 차례의 인사처분에 대한 다툼으로 설명되지 않는다. 제보 이후 형사절차와 신분보장 문제, 면직의 적법성을 둘러싼 소송이 서로 겹쳤다. 국민권익위원회 보호결정과 이행강제금 부과까지 있었는데도 개인이 소송으로 다시 다투어야 했다. 신고자가 국가기관의 결정을 받아 들고서도 그것이 지켜질지 불안해하는 현실이라면 보호제도가 충분하다고 말할 수 없다.고소장은 단순한 법률 문서가 아니다. 강의 준비보다 진술서 작성이 급해지고, 연구실 책상에는 논문 대신 수사기록과 재판 서류가 쌓인다. 수사기관 출석과 변호사 상담을 반복하는 동안 일과 가족의 시간은 줄어든다. 소송의 결과가 나오기 전부터 사람의 삶이 흔들리는 것이다. 신고자가 무혐의나 승소 결정을 받아도 그동안 지출한 비용과 잃어버린 기회까지 저절로 회복되지는 않는다.한양대학교 송기민 교수도 대학의 특별채용 절차와 국가 연구개발사업(R&D) 예산 집행을 둘러싼 의혹을 제기한 뒤 인사조치와 법적 분쟁에 직면했다. 서울고등법원은 해임 처분의 효력을 정지했지만 송 교수 측은 강의와 연구, 임금과 연구공간을 둘러싼 어려움이 이어진다고 호소했다. 채용 의혹 관련자가 송 교수와 보도 기자 등을 명예훼손·업무방해 혐의로 고소한 사건은 경찰의 불송치 결정으로 끝났다. 그러나 고소를 방어하는 데 쏟은 시간과 비용은 누가 책임지는가. 신고 내용을 검증하는 일과 신고자를 형사절차에 세우는 일은 결코 같은 문제가 아니다.신한대학교 최교익 교수는 교수 채용 과정에 문제를 제기한 뒤 직무배제와 파면 등 인사조치에 맞섰다. 교원소청심사위원회는 파면 처분을 취소했고, 국민권익위원회도 공익신고자 보호조치를 결정했다. 그런데 대학은 권익위 결정에 불복했고 추가 징계를 둘러싼 분쟁까지 이어졌다. 법원은 대학이 신청한 보호조치 집행정지를 받아들이지 않았다. 국가기관이 보호하라고 결정했는데도 신고자가 다시 신분을 지키기 위해 싸워야 한다면, 보호결정은 현장에서 얼마나 실효성이 있는가. 결정문을 내는 것과 그 결정이 실제로 지켜지는지는 다르다.두원공과대학교 김현철 전 입학홍보처장은 신입생 충원율 조작과 국고보조금 부정수급 의혹을 신고했다. 그러나 공익제보자 자신도 관련 사건으로 형사재판을 받았다. 2026년 8월 1심에서 전 이사장에게 징역 2년의 실형, 김 전 처장에게 징역 2년에 집행유예 3년이 선고됐다. 국민권익위원회는 신고 경위와 수사 협조, 공익적 기여를 고려해 책임감면 의견을 제출했다. 재판부도 신고 사실을 양형에 참작했다. 그렇다면 내부자가 자신의 잘못까지 드러내면서 조직의 비리를 밝힌 공익적 기여를 형사책임에 어떻게 실질적으로 반영할 것인가. 책임감면은 면죄부가 아니라, 책임과 공익적 기여를 함께 평가하라는 요청이다.네 사건의 법적 성격은 서로 다르다. 모든 징계나 고소가 보복으로 확정된 것은 아니며, 두원공대 사건은 보복소송 자체보다 신고자의 형사책임과 책임감면 문제에 가깝다. 그렇다고 이 사례들이 던지는 질문까지 달라지는 것은 아니다. 대학 내부의 부정을 알린 사람이 이후의 법적 위험과 생계 부담을 홀로 감당하는 구조를 언제까지 그대로 둘 것인가. 대학은 조직과 예산, 인사권과 법률 대응체계를 갖고 있다. 반면 신고자는 자신의 시간과 돈으로 맞서야 한다. 출발부터 대등하지 않은 싸움이다.참여연대 공익제보지원센터의 설문조사에서 응답자 57명 가운데 36명, 63.2%가 제보 이후 자신이나 주변인의 민·형사소송 경험을 답했다. 이 가운데 25명은 두 건 이상의 소송을 겪었고 22명은 소송비용을 사비로 부담했다. 전체 공익신고자에게 일반화할 수 있는 통계는 아니지만 피해의 무게를 보여준다. 한 사람에게 날아온 고소장은 그를 지켜보는 동료들에게도 경고가 된다. '나도 신고하면 저렇게 되는 것 아닌가.' 그때부터 대학의 내부 자정기능이 무너지기 시작한다. 채용과 입시, 회계의 비리를 알고도 입을 다물게 되면 학생과 학부모, 국민이 그 대가를 치른다.이러한 위험은 단지 재판 당사자만의 문제가 아니다. 공익제보를 도운 동료가 참고인으로 불려가거나 가족이 소송비 부담을 함께 짊어지면 주변에서도 제보를 꺼리게 된다. 대학의 문제를 알고 있는 사람이 가장 먼저 계산하는 것이 진실의 무게가 아니라 신고 이후의 생활비와 변호사 비용이 되어서는 안 된다.물론 누구나 고소하고 재판을 청구할 권리가 있다. 공익신고자라고 모든 법적 책임을 면제받을 수도 없다. 그러나 신고를 철회시키거나 문제 제기를 중단시키기 위해 법적 절차를 남용한다면 이야기가 다르다. 소송의 제기 시점과 경위, 증거의 객관성, 청구 내용과 반복성 등을 살펴 정당한 권리 행사와 보복 목적의 소송을 구별해야 한다. 보복소송인지 판단하는 부담마저 신고자 개인에게 전적으로 떠넘겨서는 안 된다.현행 <공익신고자 보호법>과 <부패방지권익위법>에는 보복 목적의 민·형사소송을 명시적인 불이익조치로 규율하는 장치가 부족하다. 참여연대 공익제보지원센터는 2025년 11월 보복소송 금지와 필요적 책임감면 도입 등을 담은 법 개정을 입법청원했다. 이어 2026년 국회 토론회와 입법의견서 제출, 시민사회 공동 촉구를 통해 정기국회 처리를 요구했다. 김남근 의원이 대표발의한 관련 개정안도 국회 정무위원회 법안심사제2소위원회에 회부됐다. 이제 필요한 것은 또 다른 검토가 아니라 실제 법안 심사와 처리다.국회는 우선 보복 목적으로 제기된 고소·고발과 민사소송을 법률상 불이익조치에 명시해야 한다. 신고와 소송 사이의 관련성, 소송 남용의 구체적 정황을 판단할 기준도 마련해야 한다. 다음으로 국민권익위원회가 보복소송 의혹을 신속히 조사하고 법원과 연계해 신고자에게 실질적인 보호가 제공되도록 절차를 정비해야 한다. 그리고 소송비용과 변호사 비용 지원을 확대하고, 신고자의 위법행위가 문제 되는 경우에는 공익적 기여에 따른 필요적 책임감면이 실제로 작동하도록 해야 한다. 정당한 피해구제와 재판청구권은 보장하되 악의적인 권리남용은 제재해야 한다.입법은 선언적인 금지 조항 하나로 끝나서는 안 된다. 보복소송 판단을 요청할 창구와 심사 기한, 법률구조를 지원할 범위, 보호결정 불이행에 대한 제재를 구체화해야 한다. 소송이 진행되는 동안 신고자에게 필요한 것은 수년 뒤의 위로가 아니라 당장 변호인의 도움을 받고 생활을 유지할 수 있는 장치다. 그래야 보호제도가 법전 속 문장이 아니라 현장의 안전망으로 작동한다.특히 사립대학에서는 해임, 재임용 거부, 형사 고소와 손해배상청구를 각각 별개의 사건으로만 살펴서는 안 된다. 신고 뒤 어떤 조치가 언제, 누구에 의해 이어졌는지 전체 경과를 확인해야 한다. 국가기관의 보호결정 이후에도 이름만 바뀐 불이익이 계속되는지 추적해야 한다. 학교법인의 자율성은 교육과 연구를 위한 것이지 내부 문제를 제기한 사람을 고립시키는 방패가 아니다. 감사가 끝났다는 이유로, 판결이 나왔다는 이유로 신고자의 피해까지 끝났다고 판단해서는 안 된다.필자는 수년의 싸움 끝에 복직했지만 결국 중부대학교를 떠났다. 그래서 다음 공익제보자에게 같은 시간을 물려주고 싶지 않다. 공익신고자를 보호한다는 국가의 약속은 신고를 접수하는 순간보다 신고 이후에 더 엄격하게 검증돼야 한다. 진실을 말한 사람이 일터와 생계를 잃지 않고, 자신의 강의실에서 학생들을 가르칠 수 있어야 한다.보복소송을 실제로 막으려면 국회가 법안의 처리 시점을 분명히 해야 한다. 매년 국정감사에서 같은 피해를 확인하고도 다음 회기로 미루는 동안, 신고자는 오늘도 고소장에 답하고 재판을 준비한다. 더 늦기 전에 국회가 책임져야 한다.국회는 더 이상 미루지 말라. 보복소송 금지와 필요적 책임감면을 담은 <공익신고자 보호법> 및 <부패방지권익위법> 개정안을 이번 정기국회에서 즉시 처리하라.공익제보자에게 돌아오는 것이 고소장이 아니라 실질적인 보호가 되는 사회, 이제 국회가 입법으로 답해야 한다.