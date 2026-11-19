큰사진보기 ▲울산시설공단(이사장 이영순)은 19일 겨울철 취약계층의 건강을 위해 직원들이 정성껏 만든 수제청(유자, 생강 등을 설탕이나 꿀에 재워 숙성시킨 원액)을 지역 장애인들에게 전달했다. ⓒ 울산시설공단 관련사진보기

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울산지역 공공기관과 봉사단체에서 연말을 맞아 직원들이 정성들여 만든 식품을 이웃에 전달하면서 훈훈한 인심을 전하고 있다.울산시설공단(이사장 이영순)은 19일 겨울철 취약계층의 건강을 위해 직원들이 정성껏 만든 수제청(유자, 생강 등을 설탕이나 꿀에 재워 숙성시킨 원액)을 지역 장애인들에게 전달했다.전달된 수제청은 울산시설공단 직원들이 유자, 레몬, 생강 재료 손질부터 제작·포장까지 전 과정에 참여해 마련했다. 이 수제청은 울산광역시장애인복지관협회(협회장 이태동)를 통해 지역 장애인 130명에게 전달될 예정이다.사랑의 수제청 나눔 활동으로 겨울철 어려운 이웃들에게 따뜻한 마음을 전하고 지역사회 나눔문화 확산에 힘을 보탠 울산시설공단 관계자는 "직원들의 정성이 담긴 수제청이 지역 이웃들에게 작은 힘이 되길 바란다"라며 "앞으로도 지역사회와 함께할 수 있는 다양한 사회공헌 활동을 꾸준히 이어가겠다"라고 전했다.(사)울산남구자원봉사센터(이사장 최영수)도 19일 센터 1층 조리실에서 365베스트봉사단(단장 이종인)과 함께 지역 취약계층의 건강한 식생활 지원을 위한 '정(情)담은 계절 김치' 나눔 활동을 펼쳤다.이날 365베스트봉사단원 16명은 배추와 각종 채소를 손질하고 양념을 준비해 정성껏 배추겉절이를 담갔고, 취약계층 60세대에 전달하며 나눔의 정을 전했다.특히 이번 나눔은 올해 자원봉사단체 활동지원사업의 마지막 활동으로, 한 해 동안 지역사회 곳곳에서 이웃사랑을 실천해 온 자원봉사자들의 따뜻한 손길로 사업을 뜻깊게 마무리했다.최영수 남구자원봉사센터 이사장은 "추운 겨울을 앞두고 정성껏 준비한 김치가 이웃들에게 작은 힘이 되길 바란다"라며 "앞으로도 자원봉사자들과 함께 지역사회에 온기를 전하는 다양한 나눔 활동을 이어가겠다"라고 말했다.