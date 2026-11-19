"벌써 10개월이 됐나요. 건강하게 내년에도 다시 뵐 수 있으면 좋겠습니다."

큰사진보기 ▲올해 10개월 근무하는 정부 노인일자리 사업이 거의 마무리되고 있다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

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큰사진보기 ▲내년도 정부 노인일자리 모집은 일자리 수행기관에서 12월 2일부터 시작된다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

올해 정부 노인일자리 사업에 참여한 사람들이 최종 평가회를 마치고 서로 아쉬운 인사를 나누며 건네는 말이다. 일부 일자리를 제외하고, 전국의 노인일자리 사업이 거의 마무리되고 있다.18일 서울 금천시니어클럽의 올해 노인일자리 참여자 종결평가회가 있었다. 금천구 전체 4000개 일자리의 반을 관리하는 금천시니어클럽의 경우 올해 노인공익활동사업, 노인인력활용사업, 공동체 사업 등의 1800여 명의 일자리를 수행했다.시니어클럽 외 금천호암노인종합복지관 등 다른 노인일자리 사업 수행기관들도 대부분 종결 평가를 했거나 조만간 마칠 예정이다.이날 종결평가는 노인인력활용사업 참여자를 대상으로 진행했으며, 시니어클럽은 올해 8개 사업단에 913명이 참여했다고 보고했다. 참고로 노인인력활용사업은 공공기관 지원사업, 교육시설운영지원 사업, 국민편의지원사업, 노인시설 지원사업, 돌봄지원사업, 안전관리지원사업, 초등돌봄지원사업 등으로 다양하다.이날 시니어클럽은 각 사업의 성과와 함께 문제에 대한 개선 사례를 공유했다. 특히 주민센터와 우체국 등 공공기관의 행정을 지원하는 공공기관 지원사업 참여자들의 경우 높은 만족도 결과가 눈길을 끄는데 전반적인 항목에서 94% 이상 만족했다. 또한 이들은 내년도 사업에 98.1%가 참여하겠다는 의지를 나타냈다. 이는 일자리 사업과 인력의 매칭 효과가 우수하다는 방증이다.덕분에 금천시니어클럽은 2019년 이후 올해까지 여섯 번째 내리 일자리 우수수행기관으로 선정됐다. 노인일자리 사업은 3년마다 평가하는 다른 사회복지사업과 달리 매년 평가하는데 그만큼 일자리 관리가 어렵고도 중요하기 때문이다. 우수평가를 받은 금천시니어클럽의 내년도 일자리는 약 10% 증가해 2천 명이 조금 넘을 것으로 예상된다.한편 내년도 노인일자리가 증가하더라도 일자리 경쟁이 보다 치열해질 전망이다. 이른바 은퇴한 60년대생 베이비붐세대가 65세를 맞아 노인일자리 사업에 대거 참여할 것으로 보이기 때문이다.이와 함께 노인일자리 선발 조건도 바뀔 전망이다. 수행기관은 관련 자격증과 경력보다 현장 수요처의 긍정적인 평가를 우선적으로 고려한다는 것이다. 이는 사업장인 수요처 요구도 비슷하다. 따라서 일자리 참여자들은 현장의 성실도와 고객에 대한 친절도 등 책임성을 중시해야 한다는 조언이다.종결평가회는 자신의 일자리 상태와 성과를 되짚어보고 향후 일자리 사업 방향을 살피는데 의미가 크다. 특히 노인일자리 안전사고는 치명적이어서 위험사업장으로 분류되면 일자리 감소로 연결돼 수행기관은 참여자들에게 안전사고와 교통사고 예방에 주의를 강조하고 있다.올해 노인역량활용사업분야 중 공공기관 지원사업에서 근무한 필자의 경우 이날 종결평가를 통해 각 수요처 참여자와 일자리 현황을 교환하는 뜻깊은 시간을 가졌다. 기회가 되면 내년에도 일할 생각이다. 내년도 노인일자리 모집은 12월 2일부터 11일까지 진행되며 결과는 12월 말 발표될 예정이다.한편 이날 종결평가 말미 겨울철 안전사고 예방교육도 진행됐다. 이에 한 노인일자리 참가자는 안전사고 예방 치중 교육에서 벗어나 행복한 노후 설계와 보람을 느끼는 인문학 일자리 특강 도입을 제안하기도 했다.