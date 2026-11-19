큰사진보기 ▲경기 광주시 신현동과 능평동 주민들이 버스 배차간격 단축과 판교~오포선 도시철도 사업의 조속한 추진 등 교통 여건 개선을 요구했다. ⓒ 광주시 관련사진보기

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경기 광주시 신현동과 능평동 주민들이 버스 배차간격 단축과 판교~오포선 도시철도 사업의 조속한 추진 등 교통 여건 개선을 요구했다.광주시는 박관열 시장이 지난 18일 능평도서관에서 신현동·능평동 주민들과 '제4차 직통시장실'을 열고 지역 현안에 대한 의견을 청취했다고 밝혔다.이날 행사에는 박 시장과 관계 공무원, 지역 주민 등 50여 명이 참석했으며 교통과 생활 기반시설 확충 등을 중심으로 모두 17건의 건의사항이 접수됐다.주민들은 버스 배차간격 단축과 판교~오포선 도시철도 사업의 신속한 추진을 요청하며 지역 교통 불편 해소를 위한 대책 마련을 촉구했다.또 신현천 산책로 조성과 능평복합시설 조기 건립, 능평동 경로당 건립 등 주민 생활과 밀접한 기반시설 확충도 건의했다.특히 신현동과 능평동의 교통 여건 개선과 부족한 생활 편의시설 확충에 대한 지속적인 관심을 요청했다.광주시가 운영하는 '직통시장실'은 시장이 주민들의 건의사항을 현장에서 직접 듣고 관계 부서와 해결 방안을 논의하는 소통 프로그램이다.시는 민선 9기 시정 방침인 '시민과 직통하는 광주'의 일환으로 이 프로그램을 운영하고 있다.박 시장은 "직통시장실은 시민들의 목소리를 현장에서 직접 듣고 함께 해결 방안을 찾아가는 소통의 자리"라며 "시민들의 작은 불편까지 세심하게 살피고 현장에서 들은 의견이 실질적인 시정 변화로 이어질 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.시는 앞으로도 직통시장실을 지속적으로 운영하며 지역별 현안에 대한 주민 의견을 수렴하고 관련 부서와 해결 방안을 모색할 계획이다.