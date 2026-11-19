큰사진보기 ▲남양주시는 최 시장이 지난 18일 열린 '주택공급 활성화를 위한 경기도권 지자체장 간담회'에 참석해 한성숙 국무총리에게 광역교통망 확충과 주거 안정, 왕숙신도시 자족 기능 강화 등 지역 현안을 전달했다고 19일 밝혔다. ⓒ 남양주 관련사진보기

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최현덕 경기 남양주시장이 대규모 주택공급에 앞서 광역철도망을 확충하는 '선교통·후입주' 원칙을 정부에 건의했다.남양주시는 최 시장이 지난 18일 열린 '주택공급 활성화를 위한 경기도권 지자체장 간담회'에 참석해 국무총리에게 광역교통망 확충과 주거 안정, 왕숙신도시 자족 기능 강화 등 지역 현안을 전달했다고 19일 밝혔다.간담회에는 한성숙 국무총리와 김이탁 국토교통부 차관, 신진창 금융위원회 부위원장, 경기도권 지방자치단체장 등이 참석해 주택공급 정책과 지역별 현안을 논의했다.최 시장은 왕숙신도시 등 대규모 주택공급이 추진 중인 남양주의 여건을 설명하며 주택 건설과 함께 교통·문화시설 등 생활 기반시설을 적기에 확충해야 한다고 강조했다.특히 지하철 3호선과 6호선의 남양주 연장, 8호선 의정부 연장사업을 정부의 광역교통계획에 반영해 줄 것을 요청했다.수도권광역급행철도(GTX)-D·E·F·G 노선도 국가철도망 구축계획에 포함해 신규 주택 입주 전에 교통망을 갖추는 '선교통·후입주' 원칙을 실현해야 한다고 건의했다.주거 안정과 관련해서는 2028년 의무임대기간 종료를 앞둔 '위스테이 별내' 입주민들의 거주 안정을 위한 제도 개선을 요청했다.최 시장은 임대기간이 끝난 뒤에도 기존 입주민들이 계속 거주하고 공동체를 유지할 수 있도록 사회적협동조합이 운영하는 장기임대주택으로 전환하는 방안을 제안했다. 아울러 이러한 주거 모델을 왕숙 등 3기 신도시에도 도입할 필요가 있다고 설명했다. 왕숙신도시의 자족 기능을 강화하기 위한 정부 지원도 요청했다.최 시장은 왕숙 역세권 특별계획구역의 조속한 추진과 왕숙2지구 문화예술회관 건립을 건의하며 신도시가 주거 기능뿐 아니라 일자리와 문화·생활시설을 갖춘 도시로 조성돼야 한다고 강조했다.최 시장은 "주택공급은 단순히 집을 늘리는 데 그치는 것이 아니라 시민이 안정적으로 거주하고 더 나은 삶을 누릴 수 있는 도시를 만드는 일"이라고 말했다.이어 "남양주의 지역 현안이 정부 정책에 실질적으로 반영돼 주거 안정과 도시 발전으로 이어질 수 있도록 관계 부처와 긴밀히 협력하겠다"고 덧붙였다.