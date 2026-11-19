큰사진보기 ▲경기 성남시는 시민 편의와 안전을 높이기 위한 27개 스마트도시 서비스를 2030년까지 단계적으로 추진한다고 19일 밝혔다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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경기 성남시는 시민 편의와 안전을 높이기 위한 27개 스마트도시 서비스를 2030년까지 단계적으로 추진한다고 19일 밝혔다.성남시는 18일 열린 용역 완료보고회에서 국토교통부의 최종 승인을 받은 '2026~2030년 성남시 스마트도시계획'과 단계별 이행 방안을 발표했다.이번 계획은 시 전역을 대상으로 스마트도시 조성과 운영 방향을 제시하는 5개년 중장기 계획이다. 시는 지난해 4월 용역에 착수해 지역 특성과 도시 여건을 분석하고, 시민·전문가·관련 부서·유관기관의 의견을 수렴해 계획을 수립했다.신상진 성남시장은 "이번 스마트도시계획은 시민들이 일상에서 필요로 하는 서비스를 인공지능(AI)과 첨단 기술로 구현하기 위한 성남의 미래 청사진"이라며 "시민이 체감할 수 있는 서비스를 하나씩 실현해 대한민국을 선도하는 인간 중심 스마트도시 성남을 만들어 나가겠다"고 말했다.시는 '스마트(SMART) 글로벌 도시, AI 성남'을 비전으로 △시민과 함께 완성하는 생활 혁신도시 △지속 가능한 친환경 문화도시 △미래를 선도하는 인공지능(AI) 플랫폼 도시를 3대 목표로 설정했다. 이를 실현하기 위해 '스마트 시티패스-성남 인(in)'과 '인공지능(AI) 산불·홍수 재난 예측·대응 서비스' 등 6개 유형의 스마트도시 서비스 27개를 단계적으로 추진한다.'스마트 시티패스-성남 인(in)'은 모바일 신분증 하나로 다양한 공공서비스를 편리하게 이용하고, 개인별 맞춤형 행정 소식과 복지 정보 등을 제공받을 수 있는 통합 모바일 플랫폼이다. 시는 2027년 모바일 시민카드를 통한 성남시민 인증 서비스를 우선 추진해 시민들의 공공서비스 접근성과 이용 편의성을 높일 계획이다.'인공지능(AI) 산불·홍수 재난 예측·대응 서비스'는 인공지능(AI)을 활용해 산불과 홍수 등 재난 발생의 사전 징후를 예측·분석하고, 위험 상황을 관계기관에 신속하게 전달하는 시스템이다. 재난 발생 가능성을 조기에 파악하고 현장 출동에 걸리는 시간을 단축해 시민의 생명과 재산을 보호하는 선제적 재난 대응체계를 구축하는 것이 목표다.시는 원도심과 신도심의 지역별 특성을 고려해 맞춤형 서비스를 도입하고, 디지털 격차 해소와 지역 산업 활성화에도 힘쓸 방침이다.이번 계획 수립에는 시민 2277명이 참여한 설문조사와 4차례의 시민참여형 리빙랩, 113건의 아이디어가 접수된 공모전 등을 통해 발굴한 시민 의견을 반영했다.시는 앞으로 서비스별 담당 부서를 중심으로 사업을 추진하고, 확정된 계획은 스마트도시 종합포털 등 온라인을 통해 시민들에게 공개할 예정이다.