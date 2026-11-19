큰사진보기 ▲조희대 대법원장(가운데)이 19일 오후 서울 서초구 대법원에서 열린 김건희 여사 관련 자본시장과금융투자업에관한법률위반 등, 한덕수 전 국무총리 관련 내란우두머리방조 등에 대한 전원합의체 판결 선고기일에 참석해 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

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큰사진보기 ▲한덕수 전 국무총리의 내란중요임무종사 혐의 상고심 선고를 하루 앞둔 18일 오전 서울 서초구 대법원앞에서 참여연대, 민변, 한국진보연대, 민주노총 등 전국 64개 시민사회단체 대표자들이 한 전 총리를 비롯한 내란 가담자들에 대한 엄정한 단죄와 중형 선고를 촉구했다. ⓒ 권우성 관련사진보기

대법원 전원합의체(재판장 조희대 대법원장)가 19일 한덕수 전 국무총리 내란중요임무종사 사건 상고심에서 파기환송 판결을 내렸다.항소심에서 내란중요임무종사 3개 세부 혐의를 유죄로 판단했는데, 그 가운데 1개 혐의가 무죄라는 취지다. 서울고등법원 파기환송심에서 사건을 다시 심리한다.한덕수 전 총리는 12·3 비상계엄 당시 국무회의 개최를 건의하고 국무위원들의 참석 서명을 받으려 하는 등 계엄 선포에 절차적 정당성을 부여하고 비상계엄 선포 이후에는 이상민 행정안전부 장관과 단전·단수에 대해 협의한 혐의를 받는다. 사후 계엄 선포문 작성·폐기와 헌법재판소 탄핵심판에서의 위증 혐의도 있다.앞서 1심은 한 전 총리가 내란에 적극 가담했다고 판단해 징역 23년을 선고했다. 2심은 주요 혐의를 유죄로 인정하면서도 국무회의 심의 외관 형성과 관련한 일부 부작위 책임을 인정하지 않아 징역 15년으로 감형했다.이날 대법원은 윤석열의 12.3 비상계엄 선포가 내란임을 명확히 했다. 다만, 한 전 총리 내란중요임무종사 혐의 가운데 국무회의에 절차적 정당성을 부여해 심의 외관을 형성한 행위에 대해서는 다수의견 9 : 반대의견 3으로 무죄 판단을 내렸다. 국헌문란 목적이 인정되지 않는다는 것이다.한편, 대법원은 한 전 총리에 대해 구속기간 갱신결정을 내렸다. 석방은 되지 않는다.