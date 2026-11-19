큰사진보기 ▲경기 용인시는 기흥구 보정동 카페거리에서 7900원으로 커피와 디저트를 즐기고 식사비 할인까지 받을 수 있는 '보카(BOCA) 투어패스'를 출시했다고 19일 밝혔다. ⓒ 용인시 관련사진보기

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경기 용인시는 기흥구 보정동 카페거리에서 7900원으로 커피와 디저트를 즐기고 식사비 할인까지 받을 수 있는 '보카(BOCA) 투어패스'를 출시했다고 19일 밝혔다.보카 투어패스는 보정동 카페거리 상점 26곳에서 사용할 수 있는 관광상품으로, 카페 이용 혜택과 음식점 할인 서비스를 결합한 것이 특징이다.이용자는 에코의 서재, 인스텝커피 등 참여 카페 15곳 가운데 하루 최대 2곳을 방문해 아메리카노 1잔 또는 디저트 1개를 받을 수 있다.스시율, 호보스피자, 어흥쌀국수 등 음식점 10곳과 더플롯커피 등 카페 1곳에서는 결제금액의 10%를 할인받을 수 있다.투어패스는 19일부터 12월 31일까지 용인관광 홈페이지 또는 포털사이트에서 '용인투어패스'를 검색해 온라인으로 구매할 수 있다.구매한 패스는 연말까지 사용할 수 있지만, 사용을 시작한 뒤에는 24시간 이내에 혜택을 이용해야 한다.시는 이번 상품이 시민과 관광객의 카페거리 방문을 유도하고 체류시간을 늘려 지역 상권 활성화에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.보정동 카페거리는 다양한 카페와 음식점이 밀집한 용인의 대표적인 골목상권 중 하나다.시 관계자는 "보정동 카페거리는 골목마다 특색 있는 매장이 모여 있어 여유롭게 둘러보기 좋은 명소"라며 "보카 투어패스를 통해 시민과 관광객들이 합리적인 가격으로 보정동의 매력을 즐기길 바란다"고 말했다.