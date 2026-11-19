큰사진보기 ▲양상훈 <조선일보> 편집인이 12·3 내란 사태에 연루된 고위공직자들에 대한 사법적 처벌이 가혹하다며 오히려 "어떤 의미에선 계엄 피해자"라며 이들을 비호하고 나섰다. ⓒ <조선일보> 관련사진보기

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큰사진보기 ▲한덕수 전 국무총리의 내란중요임무종사 혐의 상고심 선고를 하루 앞둔 18일 오전 서울 서초구 대법원앞에서 참여연대, 민변, 한국진보연대, 민주노총 등 전국 64개 시민사회단체 대표자들이 한 전 총리를 비롯한 내란 가담자들에 대한 엄정한 단죄와 중형 선고를 촉구했다. 기자회견 참가자들이 조희대 대법원장과 대법관들의 사진을 들고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

양상훈 <조선일보> 편집인이 12·3 내란 사태에 연루된 고위공직자들에 대한 사법적 처벌이 가혹하다며 오히려 "어떤 의미에선 계엄 피해자"라며 이들을 비호하고 나섰다.19알 양 편집인은 칼럼 "'계엄 거부 못한 죄' 처벌 지나치다"에서 계엄 주모자들에 대한 엄격한 단죄는 당연하지만, 주모자가 아닌 연루자들은 "대통령의 강압에 끌려들어간 사람들에 가깝다"며 "이들은 대통령의 명령 때문에 인생을 망쳤다. 어떤 의미에선 계엄 피해자라고 생각한다"고 주장했다.그는 한덕수 전 국무총리와 이상민 전 행정안전부 장관 등 주요 관료들이 그날 계엄이 있을 것이라 상상도 못 했던 이들이라면서, 한 전 총리의 징역 15년형과 이 전 장관의 징역 9년형을 두고 "너무 과한 형량이라고 하지 않을 수 없다"고 했다.그러나 두 사람의 계엄 당일 행보와 법원이 중형을 선고한 까닭을 들여다보면 이들을 '끌려들어간 피해자'로 감싸는 주장은 설득력을 잃는다.한 전 총리는 국무총리로서 대통령의 위헌적 권한 행사를 통제해야 할 헌법상 책무를 저버린 채, 비상계엄이 적법한 국무회의 심의를 거친 것처럼 외관을 만들기 위해 국무회의 개최를 건의하고 계엄 선포 직후 국무위원들에게 관련 문서 서명을 종용했다.나아가 이 전 장관과 주요 기관 봉쇄 및 언론사 단전·단수 지시 이행 방안을 논의했으며, 사후 계엄 선포문 작성·폐기와 위증 혐의까지 저질렀다. 1심에서 징역 23년, 2심에서 징역 15년을 선고한 재판부는 한 전 총리가 계엄을 사전 모의하거나 주도하지는 않았더라도 내란 당시 위헌적 계엄에 동조·가담해 민주주의와 법치주의를 뿌리째 흔들었다는 점을 분명히 짚었다.이상민 전 장관 역시 강압에 못 이겨 마지못해 순응한 인물이 아니다. 서울고법 내란전담재판부는 이 전 장관이 비상계엄의 위헌·위법 가능성을 충분히 인식하고도 윤석열 전 대통령의 언론사 단전·단수 지시를 소방청장에게 전달한 행위를 유죄로 판단했다. 실제 단전·단수 실행 여부와 무관하게 위헌적 지시가 국가 행정조직 내부로 하달된 과정 자체를 내란 실행의 일부로 본 것이다.더욱이 항소심 재판부는 이 전 장관이 단전·단수 지시와 관련해 고의적으로 허위 진술을 하며 끝까지 법적 책임을 회피하려 한 위증 혐의까지 무겁게 물어 1심 징역 7년보다 형량을 2년 높여 징역 9년을 선고했다. 이처럼 명백한 실행 가담과 사후 은폐·위증까지 드러난 두 인물을 두고 '과한 형량' 운운하는 것은 사법 판단의 핵심을 애써 외면한 주장이다.한편 양 편집인은 계엄 기간이 너무 짧았다며 "계엄을 하는지도 몰랐고, 계엄 시 자기 임무가 뭔지도 몰랐을 사람들이 무슨 '내란 중요 임무 종사'를 하나"라고 반문했다. 하나 국가 비상사태를 총괄해야 할 최고위 공직자들이 계엄 시 본인의 법적 임무조차 몰랐다는 변명은 그 자체로 공직자로서의 자격이 없음을 자인하는 꼴이다. 설령 사전에 계엄 계획을 몰랐다고 하더라도, 계엄이 선포된 시점에라도 그것이 헌법과 법률에 따라 정당하게 작동된 것이 맞는지부터 따지고 제동을 거는 것이 국무위원으로서 당연히 취했어야 할 태도다.양 편집인은 아예 한 발 더 나아가 당시 이들이 위헌·위법한 윤석열의 계엄에 순응한 것을 두곤 "우리 사회의 어쩔 수 없는 현실"이라고까지 두둔했다. 그는 "사기업에서도 상사의 부당한 지시를 어기기 어려운 것이 우리 사회다. 더구나 대통령과 총리, 장관 간의 관계에서 '불복'은 상상도 힘들다"며 "순전히 가정으로 지금 대통령이 계엄과 비슷한 충격적 결정을 한다고 할 때 내각에서 몸을 던져 막을 사람이 있겠나"라고 강변했다.하지만 12·3 계엄의 밤에도 '이 계엄은 잘못됐다'는 사실을 인지하고 부당한 명령에 맞선 이들은 적지 않았다. 국군방첩사령부 법무실장을 비롯한 법무관들은 중앙선거관리위원회 서버 복사 및 확보 지시가 명백히 위법하다는 검토 끝에 강력히 반대해 불법 유출을 막아냈다.현장 군인들 가운데서도 계엄군을 태운 특전사 헬기의 긴급비행 승인을 세 차례나 보류·거부해 국회 진입을 42분간 지연시킨 김문상 대령, "국회의원을 끌어내라"는 지휘관의 부당한 명령을 거부한 김형기 특전사 대대장, 부대원들에게 서강대교를 넘지 말고 대기하라고 지시해 무력 충돌을 막은 조성현 수방사 대령 등이 헌법과 양심에 따라 움직였다.애당초 계엄 발동 요건을 전시·사변 또는 이에 준하는 국가비상사태로 못 박은 헌법 제77조만 살펴봐도 윤석열이 내세운 계엄 사유와 계엄포고령이 명백한 위헌·위법이라는 점은 명명백백히 드러난다. 상명하복이 생명인 군 내부에서조차 위법 명령을 거부한 이들이 있었던 마당에, 막중한 권한을 쥔 최고위 관료들의 내란 가담 책임을 한국 사회의 위계 문화 탓으로 돌리는 것은 내란 가담자들의 죄를 덜어주기 위한 궤변에 불과하다.양 편집인은 글 말미에 "일부에선 앞으로 정치적 계엄에 수동적으로라도 협조하는 사람을 없애기 위해 과잉이라는 말이 나올 정도의 처벌이 필요하다고 한다. 수긍할 점이 있다"면서도 이미 당사자와 가족들이 패가망신했고, 몸과 마음이 다 피폐해졌으며 공직사회에 교훈도 충분히 줬다고 주장했다.이 역시 어폐가 있는 말이다. 법의 준엄함은 피고인 개개인의 패가망신이나 심리적 고통의 정도에 달려 있는 것이 아니다. 우리 사회 구성원 모두가 마땅히 지켜야 할 법의 이름으로 엄중한 판결을 내리는 것은 공동체가 수호해야 할 헌법적 가치와 지향점을 분명히 세우는 일이다. 특히 국가 전복 시도나 마찬가지인 내란에 대해서는 그에 가담한 공직자들에게 지위와 책임에 걸맞은 엄격한 단죄를 내리는 것만이 공공과 국가를 위한 진정한 법치다.