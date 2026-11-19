큰사진보기 ▲전국디지털성범죄피해자지원센터 우수사례발표회에서 맞춤지원상을 수상한 세종디지털성범죄피해자지원센터 ⓒ 세종가정폭력·성폭력통합상담소 관련사진보기

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지난 18일, 세종가정폭력·성폭력통합상담소에서 운영하는 세종디지털성범죄피해자지원센터(이하 세종디성센터)가 디지털성범죄 피해자 지원 우수사례발표회에서 '맞춤지원상'을 수상했다.이번 수상은 디지털성범죄 피해자의 개별적인 상황과 욕구를 고려한 맞춤형 지원 노력을 인정받았다는 점에서 의미가 있다.이날 세종디성센터는 디지털성범죄 피해 이후 심리적 어려움을 겪던 내담자가 센터의 다양한 회복 지원 프로그램에 참여하며 일상을 되찾아가는 사례를 발표했다.센터는 내담자의 회복 단계와 필요에 따라 개인상담을 통해 심리적 안정과 정서적 지지를 제공하고, 집단상담을 통해 타인과의 공감과 소통을 경험하며 회복의 힘을 키울 수 있도록 지원했다. 또한 심신회복 힐링캠프를 통해 일상에서 벗어나 자신을 돌보고 가족과 함께 재충전할 수 있는 기회를 마련했다.이러한 맞춤형 지원 과정을 통해 내담자는 점차 일상을 되찾고, 자신이 원했던 꿈을 향해 다시 나아갈 수 있게 되었다.특히 세종디성센터는 전국에서 유일하게 3년 연속 심신회복 힐링캠프를 운영하며 피해자와 가족의 심리·정서적 회복을 위한 지원을 지속해 오고 있다.이번 사례는 피해자 지원이 단순히 피해 상황에 대한 개입에 그치는 것이 아니라, 피해자가 자신의 삶을 주체적으로 살아가고 미래를 꿈꿀 수 있도록 돕는 과정임을 보여준다.세종디성센터 장유주·함유경 상담원은 "피해자가 다시 일상을 살아가고 자신이 원했던 꿈을 펼칠 수 있게 된 것이 무엇보다 뜻깊다"며 "앞으로도 피해자 한 사람 한 사람의 목소리에 귀 기울이며, 각자의 회복 속도와 욕구에 맞춘 세심하고 전문적인 지원을 이어가겠다"고 전했다.세종디성센터는 앞으로도 피해자의 온전한 일상 회복과 자립을 위해 상담 및 심리·정서적 지원을 강화하고, 피해자 중심의 통합지원체계를 지속적으로 확대해 나갈 예정이다.세종지역 디지털성범죄 피해 관련 상담은 전화(☎044-850-3096~7, 010-5246-1366)로 문의하면 된다.