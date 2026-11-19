큰사진보기 ▲교육부가 2027학년도 대학수학능력시험(수능)에 스마트안경뿐 아니라 초소형카메라를 활용한 부정행위도 있을 수 있다고 보고 추가 대책을 마련 중이라고 밝힌 16일 서울 시내의 한 카메라 매장에서 판매 중인 초소형 카메라 모습. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 진행 중인 19일 경기 용인시의 한 수능 시험장에서 초소형카메라와 블루투스 이어폰이 발견됐다.경기도교육청에 따르면 이날 시험 감독관은 한 수험생이 초소형카메라와 블루투스 이어폰을 소지한 사실을 확인했다. 교육청은 해당 물품이 육안으로 확인할 수 있는 상태였다고 밝혔다.초소형카메라 등이 발견된 곳은 용인시 처인구의 한 고등학교 시험장으로 파악됐다. 교육당국은 해당 사실을 인지한 뒤 경찰에 통보했다. 경찰에는 별도의 112 신고가 접수되지는 않은 것으로 알려졌다.경찰은 경기도교육청으로부터 구체적인 경위를 전달받는 대로 관련 수사에 착수할 예정이다. 다만 현재까지 해당 장비를 실제 부정행위에 사용했는지 등 구체적인 정황은 확인되지 않았다.경기도교육청은 해당 시험장에서 시험이 예정대로 진행되고 있다고 밝혔다.교육청은 정윤희 대변인 명의 입장문을 통해 "수능비상대책본부를 중심으로 시험장 상황을 면밀히 살피고 있다"며 "수험생들이 끝까지 안정적으로 시험을 치를 수 있도록 남은 시험 운영에 만전을 기하고 있다"고 밝혔다.