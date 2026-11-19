큰사진보기 ▲박형룡 더불어민주당 대구시당위원장이 19일 취임 100일 기자회견을 열고 지역화폐 2조원 확대를 대구시에 요구했다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

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큰사진보기 ▲박형룡 더불어민주당 대구시당위원장. ⓒ 조정훈 관련사진보기

박형룡 더불어민주당 대구시당위원장이 "지역화폐 확대를 대구시당의 최우선 민생 과제로 삼겠다"며 지역화폐인 '대구로페이'를 2조 원으로 확대할 것을 대구시에 제안했다.박 위원장은 19일 오전 민주당 대구시당에서 가진 취임 100일 기자간담회에서 "올해 대구 시민 1인당 지역화폐 발행액은 12만 8000원으로 광역시 중 꼴찌"라며 "대구시는 시민이 더 받을 수 있는 혜택을 올해는 국비 반납 계획으로, 내년에는 예산 동결로 막고 있다"고 비판했다.그는 "수요는 이미 확인됐다"며 "지역화폐 2조 원 시대를 위한 논의를 위해 추경호 시장에게 공문을 보내겠다"고 밝혔다. 이어 "시민이 더 많은 혜택을 누릴 수 있다면 추경호 시장을 만나 대안을 제시하고 논의하겠다"고 덧붙였다.박 위원장은 공문을 통해 공문을 통해 올해 하반기 대구로페이 관련 국비 반납 계획 철회와 2027년도 지역화폐 발행 예산 증액을 요구겠다고 했다. 또 현재 충전금액을 미리 할인해 주는 선할인 방식의 문제점을 보완하기 위해 결제금액의 일정 비율을 돌려주는 캐시백 제도의 점진적 도입도 제안하겠다고 밝혔다.민주당에 따르면 대구시는 올해 지역화폐 관련 국비 28억 1000만 원을 반납할 계획을 세웠고, 추가로 확보할 수 있는 국비 22억 원도 신청하지 않기로 했다. 박 위원장은 약 50억 원의 국비를 활용하지 않는 셈이라며 대구시의 지역화폐 확대 의지가 부족하다고 비판했다.그러면서 "대구시 공무원들이 올해 추가경정예산을 통해 지역화폐 발행을 확대할 수 있다는 내용을 시장에게 보고했지만, 추 시장이 이를 거부했다"며 "민주당 소속 시의원을 통해 관련 자료를 확보했다"고 주장했다.대구시당이 제시한 자료에 따르면 올해 대구 시민 1인당 지역화폐 발행액은 12만 8000원으로, 광역시 가운데 가장 적다. 박 위원장은 인천의 지역화폐인 인천e음과 비교하며 대구 시민들이 상대적으로 적은 혜택을 받고 있다고 지적했다. 인천e음은 월 결제액 50만 원 한도에서 10% 캐시백을 적용할 경우 1인당 연간 최대 60만 원의 혜택을 받을 수 있다는 설명이다.박 위원장은 특히 지역화폐 예산 증액이 국비 확보에도 유리하다는 점을 강조했다. 지역화폐 관련 국비와 지방비의 매칭 비율이 5대 5인 데다 내년부터는 지역화폐에 투입한 지방비의 20%를 보통교부세 산정에 추가 반영하는 제도가 시행될 예정이라는 것이다.박 위원장은 "시비 100억 원을 지역화폐에 투입하면 국비 100억 원을 추가로 확보할 수 있고, 교부세 산정에서도 20억 원을 추가 반영받을 수 있는 근거가 마련됐다"며 지역화폐 예산 확대의 필요성을 강조했다.대구시당은 이날부터 12월 13일까지 '지역화폐 2조 원 시대'를 위한 집중행동에 나서기로 했다. 이 기간 상인회 간담회와 대구시의회 앞 피켓시위, 12개 지역위원회별 주요 거점 홍보활동, SNS 홍보와 거리 현수막 게시 등을 진행한다는 계획이다.박 위원장은 자신이 시당위원장으로 취임한 이후 두 차례 여야정 협의체 구성을 제안한 것에 대해 추경호 시장이 사실상 거부했지만, 대구로페이 추가 발행을 위해서는 언제든 만날 수 있다고 강조햤다. 여야정 협의체 구성과 지역화폐 확대 협의는 별개 사안이라는 설명이다.박 위원장은 "여야정 협의체는 대구 발전을 위해 예산을 한 푼이라도 더 확보하고자 역할을 분담하자는 취지였다"며 "이번 대구로페이 2조 원 발행 문제는 시민과 민생경제를 위해 꼭 필요한 부분이어서 진지하게 논의하고자 하는 것"이라고 말했다.이어 "추 시장이 정책을 전환한다면 그 성과를 추 시장이 가져가더라도 증액을 마다하지 않고 최선을 다해 협조하겠다"고 강조했다.취임 100일 성과와 관련해서는 당 조직 정비와 민생경제 정책 개발, 국비 확보 활동 등을 제시했다. 지난 11월 10일 15개 상설위원회와 4개 특별위원회 위원장 임명을 마쳤으며, 이달 초에는 국회를 방문해 로봇산업과 AI 전환, 첨단의료산업, 문화관광산업 관련 국비 확보를 요청했다. 박 위원장은 국가로봇테스트필드와 국립뮤지컬콤플렉스 조성 등을 대구의 주요 성장 과제로 꼽았다.추 시장이 국민의힘 원내대표 시절 비상계엄 관련 사건에서 전날 1심 무죄를 선고받은 데 대해서도 비판적인 입장을 밝혔다. 박 위원장은 당시 국회에 군인이 투입됐던 상황을 언급하며 판결을 납득하기 어렵다고 말했다. 또 대구시의회가 민주당 의원들과 협의 없이 의회 명의로 무죄 판결을 환영하는 입장을 발표한 것은 "독단이고 독선"이라고 비판했다.박 위원장은 향후 정치적 과제로 대구·경북 민주당의 공동 성장전략 수립과 선거제도 개혁도 제시했다. 내년 초부터 경북도당과 함께 권역별 비례대표제 도입과 지역구·비례대표 중복 입후보 허용 등을 논의하고, 중앙당에 제도 개선을 요구할 계획이라고 밝혔다.박 위원장은 "지난 100일이 대구시당의 조직을 정비하고 변화의 기반을 다진 시간이었다면 앞으로는 시민들이 체감할 수 있는 성과로 이어져야 할 시간"이라며 "대구 시민들의 더 나은 삶을 위해 정치적 유불리를 따지지 않겠다"고 강조했다.