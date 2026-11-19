울산광역시의회 이주언 의원(더불어민주당, 산업건설위원회)이 19일 인공지능 데이터센터의 구축·운영을 지원하고 관련 산업을 육성하기 위한 '울산광역시 인공지능 데이터센터 산업 진흥 및 지원 조례안'을 대표 발의했다.
앞서 지난 5월 국회에서는 '인공지능 데이터센터 산업 진흥에 관한 특별법'이 통과했다. 따라서 이주언 의원이 발의한 이 조례안은 특별법 시행에 맞춰 울산시 차원의 지원 근거를 마련하기 위한 것이다.
이주언 의원은 "울산미포국가산업단지에 인공지능 데이터센터가 건립되고 있지만 시설이 들어서는 것만으로 지역의 미래가 바뀌지는 않는다"라며 "이번 조례를 계기로 관련 기업과 투자가 모여들고 주력 제조업이 인공지능과 결합해 경쟁력을 높이며 지역 청년이 일자리를 찾아 떠나지 않아도 되는 인공지능 산업 거점 도시로 울산이 도약하기를 기대한다"라고 말했다.
이번 조례안에는 ▲ 인공지능 데이터센터 산업의 진흥과 기반 조성을 위한 시행계획의 수립·시행 ▲ 인공지능 데이터센터 산업의 진흥사업 ▲ 인공지능 데이터센터 특구 조성 지원 등이 포함되어 있다. 조례안은 오는 29일 울산시의회 산업건설위원회 심사를 거쳐 12월 11일 제269회 제2차 정례회 제3차 본회의에서 최종 의결될 예정이다.
한편 정부는 지난 6월 29일 반도체, 실물인공지능(피지컬AI), 인공지능 데이터센터(AIDC) 등 3대 분야를 집중 육성하는 '대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트'를 발표했고, 이에 울산은 '실물인공지능'과 '인공지능 데이터센터'를 선택·집중 분야로 정해 전력하기로 했다.
울산시는 지난 7월 24일 김상욱 시장 주재로 행정·경제부시장 등이 참석한 가운데 울산의 '세계적(글로벌) 산업 인공지능 전환(AX) 중심도시' 대전환을 위한 '3대 메가 프로젝트 대응 방안 보고회'를 열고 '인공지능 데이터센터' 집중 방안을 밝혔다. (관련기사 : 울산, '실물AI·AI데이터센터' 두 분야 집중 육성 선언
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